Se reprogramó el show de Uriel Lozano en Tupungato: los motivos y cuál es la nueva fecha

La presentación de Uriel Lozano en el aniversario de Tupungato finalmente no se realizará este domingo 16, como estaba previsto, debido a problemas meteorológicos en Misiones que impidieron el traslado del artista y su equipo. La organización confirmó que el recital se reprogramó para este lunes 17 a las 21 en el predio Urquiza.
Por qué se postergó la presentación de Uriel Lozano en Tupungato
A través de un comunicado oficial, el Municipio detalló que Uriel y sus músicos permanecen en Posadas, Misiones, donde las tormentas obligaron a cancelar todos los vuelos, impidiendo su llegada a tiempo. Anoche participaron en esa provincia de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate.
Además, aclararon que la situación fue ajena a la organización local y que el evento mantendrá la programación prevista con artistas locales este domingo.
Desde el municipio señalaron que el artista “tenía toda la intención de estar esta noche en Tupungato”, al igual que su equipo, y agradecieron la comprensión del público hasta el nuevo horario del concierto.
El mensaje de Uriel Lozano para el público de Tupungato
En sus redes sociales, el cantante envió un mensaje directo a sus seguidores, donde lamentó la situación climática y confirmó la reprogramación del show en el mismo lugar, mismo horario.
Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Tupungato | REPROGRAMAN EL SHOW DE URIEL LOZANO EN TUPUNGATO El show de Uriel Lozano (@uriellozanooficialok), previsto para esta noche en Tupungato, fue reprogramado para mañana lunes 17 de noviembre a las 21 h. Según informaron desde la producción, el artista y su equipo permanecen en Posadas, Misiones, donde las fuertes tormentas provocaron la cancelación total de vuelos, impidiendo su traslado. La situación responde a causas climáticas y operativas ajenas a la organización. La grilla de hoy domingo con artistas locales se mantiene sin cambios. #uriellozano #tupungato #música"
View this post on Instagram
“Reprogramamos para mañana, misma hora y mismo lugar, en el predio Urquiza. Triste porque esta noche no vamos a estar. Nos vemos mañana para festejar”, expresó Uriel con evidente preocupación por el público.
El festejo por el aniversario de Tupungato sigue en marcha