Se reprogramó el show de Uriel Lozano en Tupungato: los motivos y cuál es la nueva fecha

La presentación de Uriel Lozano en el aniversario de Tupungato finalmente no se realizará este domingo 16 , como estaba previsto, debido a problemas meteorológicos en Misiones que impidieron el traslado del artista y su equipo. La organización confirmó que el recital se reprogramó para este lunes 17 a las 21 en el predio Urquiza .

A través de un comunicado oficial , el Municipio detalló que Uriel y sus músicos permanecen en Posadas, Misiones , donde las tormentas obligaron a cancelar todos los vuelos , impidiendo su llegada a tiempo. Anoche participaron en esa provincia de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate .

Se reprogramó el show de Uriel Lozano en Tupungato, pero el festival se llevó a cabo igualmente.

Además, aclararon que la situación fue ajena a la organización local y que el evento mantendrá la programación prevista con artistas locales este domingo.

Desde el municipio señalaron que el artista “tenía toda la intención de estar esta noche en Tupungato” , al igual que su equipo, y agradecieron la comprensión del público hasta el nuevo horario del concierto.

El mensaje de Uriel Lozano para el público de Tupungato

En sus redes sociales, el cantante envió un mensaje directo a sus seguidores, donde lamentó la situación climática y confirmó la reprogramación del show en el mismo lugar, mismo horario.

“Reprogramamos para mañana, misma hora y mismo lugar, en el predio Urquiza. Triste porque esta noche no vamos a estar. Nos vemos mañana para festejar”, expresó Uriel con evidente preocupación por el público.

El festejo por el aniversario de Tupungato sigue en marcha

Pese al cambio, la agenda artística del domingo continuará con los números locales, tal como estaba prevista, en el marco de las celebraciones por el aniversario departamental.

El evento reúne más de 20 números artísticos, además de propuestas gastronómicas, danzas y actividades culturales de entrada libre y gratuita en el predio ubicado sobre Avenida Urquiza.