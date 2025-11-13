Tupungato celebra su aniversario con dos noches de música, danza y tradición

Por Sitio Andino Departamentales







Este fin de semana - 15 y 16 de noviembre - en el Predio Urquiza (Av. Urquiza 485) de Tupungato se reunirán vecinos y turistas para seguir con los festejos de aniversario departamental. El sábado a partir de las 18.30 horas se presentarán diversos artistas, que serán los encargados de dar inicio a una fiesta llena de música, baile y tradición. El gran cierre de la primera noche estará a cargo de la reconocida cantante La Morelo, quien desplegará todos sus éxitos en el escenario principal.

Al día siguiente la celebración comenzará a las 18.00 horas con nuevas presentaciones de ballets y grupos musicales, culminando con el gran cierre de Uriel Lozano, uno de los máximos referentes de la movida tropical argentina.

El Municipio de Tupungato invita a toda la comunidad a ser parte de este gran festejo, que rinde homenaje a la historia, la cultura y la gente que hacen de Tupungato un lugar único.

image Grilla de artistas por el aniversario del departamento de Tupungato Sábado 15 de noviembre

Taller Municipal de Danzas Españolas “Almería”

Caporales “Aires De Mi Tierra”

Taller Municipal de Danzas Folclóricas “Pewmafé” Anchoris

Ballet de Danzas Andinas “Unidos del Plata”

Academia de Danzas Folklóricas “El Coirón”

Academia de Danzas Españolas «Arte Flamenco»

Taller Municipal de Ritmos Urbanos “The Star Factory”

Ballet de Danzas Folklóricas “Renacer”

Melodías del Valle

Mariachi Sol del Valle

Ensamble de Rock De Escuela Artística

Valentina Coronel

Los Benar

Sencillitos y de Alpargatas

Mendukos

La Morelo Domingo 16 de noviembre Caporales "Sangre Morena"

Grupo "Salsón"

Academia de Ritmos Urbanos "Blue"

Grupo "Somos Dinamita"

Academia de Danzas Árabes "Falak"

Ballet Municipal de Danzas Folklóricas de San José “La Alborada”

Ballet de Danzas Folklóricas “Dejando Huellas”

Ballet Municipal de Danzas Andinas «Sol De Tupungato»

"Triana" Estudio Flamenco

Ballet Municipal de Folklore de Ciudad

Coro Municipal

José Luis Fernández

Guitarras Blancas

Sin Fronteras

Talanegra

El Mambo

Uriel Lozano Gustavo Aguilera, intendente de Tupungato, se refirió al aniversario departamental: "Para nosotros, el mes de noviembre es esfuerzo, unión y trabajo solidario. Por cuestiones climáticas de lluvia, el fin de semana anterior reprogramamos todas las actividades, así este viernes hacemos el desfile cívico-militar-escolar en la Avenida Belgrano a partir de las 17.30 horas, mientras que los días 15 y 16 tenemos los ranchos típicos y los espectáculos artísticos en la calle Urquiza, que conocemos como el "Predio de Los Circos". Aniversario 167º del departamento de Tupungato Embed - Marcela Morelo y Uriel Lozano GRATIS en Tupungato por su 167° Aniversario