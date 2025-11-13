13 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Fiesta departamental

Tupungato celebra su aniversario con dos noches de música, danza y tradición

Con más de 20 artistas en escena, ranchos típicos y espectáculos gratis, el municipio de Tupungato invita a celebrar la historia y la cultura del departamento.

image
Por Sitio Andino Departamentales

Este fin de semana - 15 y 16 de noviembre - en el Predio Urquiza (Av. Urquiza 485) de Tupungato se reunirán vecinos y turistas para seguir con los festejos de aniversario departamental. El sábado a partir de las 18.30 horas se presentarán diversos artistas, que serán los encargados de dar inicio a una fiesta llena de música, baile y tradición. El gran cierre de la primera noche estará a cargo de la reconocida cantante La Morelo, quien desplegará todos sus éxitos en el escenario principal.

Al día siguiente la celebración comenzará a las 18.00 horas con nuevas presentaciones de ballets y grupos musicales, culminando con el gran cierre de Uriel Lozano, uno de los máximos referentes de la movida tropical argentina.

Lee además
Precariedad laboral en una finca de Tupungato. video
Vulnerabilidad laboral en el Valle de Uco

Más de 30 trabajadores vivían en condiciones precarias en una finca de Tupungato
Día del Departamento de Tupungato: por qué se celebra cada 8 de noviembre
Efemérides

Día del Departamento de Tupungato: por qué se celebra cada 8 de noviembre

El Municipio de Tupungato invita a toda la comunidad a ser parte de este gran festejo, que rinde homenaje a la historia, la cultura y la gente que hacen de Tupungato un lugar único.

image

Grilla de artistas por el aniversario del departamento de Tupungato

Sábado 15 de noviembre

  • Taller Municipal de Danzas Españolas “Almería”
  • Caporales “Aires De Mi Tierra”
  • Taller Municipal de Danzas Folclóricas “Pewmafé” Anchoris
  • Ballet de Danzas Andinas “Unidos del Plata”
  • Academia de Danzas Folklóricas “El Coirón”
  • Academia de Danzas Españolas «Arte Flamenco»
  • Taller Municipal de Ritmos Urbanos “The Star Factory”
  • Ballet de Danzas Folklóricas “Renacer”
  • Melodías del Valle
  • Mariachi Sol del Valle
  • Ensamble de Rock De Escuela Artística
  • Valentina Coronel
  • Los Benar
  • Sencillitos y de Alpargatas
  • Mendukos
  • La Morelo

Domingo 16 de noviembre

  • Caporales "Sangre Morena"
  • Grupo "Salsón"
  • Academia de Ritmos Urbanos "Blue"
  • Grupo "Somos Dinamita"
  • Academia de Danzas Árabes "Falak"
  • Ballet Municipal de Danzas Folklóricas de San José “La Alborada”
  • Ballet de Danzas Folklóricas “Dejando Huellas”
  • Ballet Municipal de Danzas Andinas «Sol De Tupungato»
  • "Triana" Estudio Flamenco
  • Ballet Municipal de Folklore de Ciudad
  • Coro Municipal
  • José Luis Fernández
  • Guitarras Blancas
  • Sin Fronteras
  • Talanegra
  • El Mambo
  • Uriel Lozano

Gustavo Aguilera, intendente de Tupungato, se refirió al aniversario departamental: "Para nosotros, el mes de noviembre es esfuerzo, unión y trabajo solidario. Por cuestiones climáticas de lluvia, el fin de semana anterior reprogramamos todas las actividades, así este viernes hacemos el desfile cívico-militar-escolar en la Avenida Belgrano a partir de las 17.30 horas, mientras que los días 15 y 16 tenemos los ranchos típicos y los espectáculos artísticos en la calle Urquiza, que conocemos como el "Predio de Los Circos".

Aniversario 167º del departamento de Tupungato

Embed - Marcela Morelo y Uriel Lozano GRATIS en Tupungato por su 167° Aniversario

Temas
Seguí leyendo

Suspenden las clases presenciales por fuertes lluvias: a qué departamento afectará

Nueva iluminación en el Cruce del Corredor Productivo de Tupungato

Desde San Rafael solicitan detalles del operativo donde se usaron pistolares Taser por primera vez

Reprograman la Fiesta de la Vendimia en San Carlos por la alerta de tormentas

Entre vinos, cócteles y estufas a leña: el encanto de "Paso a Nivel" en General Alvear

Guaymallén renueva la plaza del Barrio Higuerita y mejora el entorno del Colegio Razquin

Lanzan "San Rafael se disfruta seguro", la nueva campaña de protección al turista

Alerta en Malargüe: el volcán Planchón Peteroa emitió una columna de cenizas de 2 mil metros

LO QUE SE LEE AHORA
Volcán Peteroa (SEGEMAR). video
Esta mañana

Alerta en Malargüe: el volcán Planchón Peteroa emitió una columna de cenizas de 2 mil metros

Las Más Leídas

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025

El robo ocurrió en la medianoche, en Las Heras. 
inseguridad

Las Heras: le apuntaron con un arma en la cabeza a una niña para robarle solo $6.000

Violencia de género: batalla campal entre vecinos y policías en la casa de una víctima.
Un detenido y un efectivo herido

Violencia de género en Las Heras: batalla campal entre vecinos y policías en la casa de una víctima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves 13 de noviembre en Mendoza
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves 13 de noviembre en Mendoza

Las tormentas acechan a la provincia de Mendoza nuevamente.
El pronóstico extendido

¿Otro fin de semana pasado por agua?: rige una alerta por tormentas en Mendoza

Te Puede Interesar

Un funcionario de Milei elogió al gobernador mendocino.
Buena sintonía

Los elogios de Casa Rosada a Cornejo en la previa del arribo de ministros nacionales

Por Facundo La Rosa
La Argentina y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial: los puntos claves
Declaración conjunta

La Argentina y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial: los puntos claves

Por Sitio Andino Economía
Aseguró haber sido hostigada por una exnovia de Lucas Giménez
Denunció hostigamiento

Nuevo giro en el caso de Julieta Silva: denunció amenazas y pidió medidas de protección

Por Carla Canizzaro