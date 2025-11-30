30 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Cuánto cuesta armar el árbol de Navidad 2025 en Mendoza: precios para cada presupuesto

Los comercios ya exhiben opciones para todos los bolsillos. Árboles, luces y adornos muestran grandes diferencias. Conocé cuánto podés llegar a gastar.

Foto: Cristian Lozano
Foto: Cristian Lozano
Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

La Navidad vuelve a sentirse en las calles mendocinas y las familias van preparando cada detalle para recibir el mes más festivo del año. Como cada 8 de diciembre, la tradición indica que es momento de armar el arbolito, un ritual que en muchos hogares marca el inicio de la temporada más esperada.

SITIO ANDINO recorrió distintos comercios del centro de Mendoza para relevar precios actualizados de árboles, bolas navideñas, guirnaldas, luces LED, puntales y adornos temáticos. La comparación incluye un local económico con sucursales distribuidas en cada departamento de la provincia, uno de precio intermedio -ubicado en una famosa esquina de calle Las Heras, en Ciudad- y un negocio de gama alta, para ofrecer alternativas accesibles para distintos presupuestos y estilos.

Navidad 2025: guía de precios para árboles, luces y adornos en Mendoza

1. Árbol de Navidad (distintos tamaños y diseños)

Local económico:

  • Pino plegable de 1.50 metros: $31.500;
  • Pino tradicional de 1.50 metros: $20.900;
  • Pino blanco de 1.50 metros: $23.990;
  • Pino verde de 1,20 metros: $7.690.

Local intermedio:

  • Pino tradicional de 1 metro: $7.800; de 1.50 metros: $29.400;
  • Pino decorativo con estructura rígida y luces incorporadas, de 1.50 metros: $590.000.

Local caro:

  • Pino “pop up” (plegable) de 1.50 metros: $140.000;
  • Pino estilo alemán de 1.50 metros: $37.990;
  • Pino estilo Cipres de 1.80 metros: $70.000;
  • Pino aguja de 1.80 metros: $219.990.
Navidad 2025: guía de precios para árboles, luces y adornos en Mendoza.

2. Guirnaldas (clásicas, metalizadas o de colores)

Local económico:

  • Guirnaldas tradicionales de 2 metros: desde $750;
  • Lameta con bastones: $1.290;
  • Lameta satinada con círculos decorativos: $1.190.

Local intermedio:

  • Guirnaldas desde $500 hasta $2.300, siendo estos diseños satinados, con decoraciones adicionales (corazones, campanas, estrellas) o en tonos flúor o tornasolados.
Las guirnaldas son un acompañamiento ideal para el árbol de Navidad.

Local caro:

  • Guirnalda de pompones rojos y verdes de 1.8 metros: $7.190;
  • Guirnalda boa verde o roja nevada de 2 metros: $4.990;
  • Boa de 2 metros en rojo, plateado o dorado: de $2.800 a $7.600.

3. Bolas navideñas (pack de 6 / pack de 12)

Local económico:

  • Bolitas con gliter y/o brillantes, 6 unidades, desde $990;
  • Globos satinados, 6 unidades, desde $1.590.

Local intermedio:

  • Bolitas, 2 unidades, a $800, 4 unidades a $1.200;
  • Set de 8 unidades a $3.200,
  • Pack de 6 unidades con relieve y diseños varios labrados: $9.000
  • Set de 3 globos con glitter y lentejuelas: $9.200.

Local caro:

  • Globo brillante por 6 unidades: $3.590;
  • Set de adornos color cobre 24x16x4 cm 24 piezas: $14.990;
  • También se venden globos con modelos surtidos de 6cm desde $3.500 la unidad.
Las bolas navideñas tienen gran variedad de precios para todos los bolsillos.

4. Luces LED (tira estándar / microluces / efectos intermitentes)

Local económico:

  • Luces LED, 100 focos a color o blancos, desde $3.499 hasta $5.000;
  • Luces manguera LED, por 10 metros: $21.000.

Local intermedio:

  • Luces 1,6 metros (10 a 20 focos) desde $1.300;
  • Luces de 5.50 metros a $2.800,
  • Luz blanca/multicolor cálida de 100 focos a $11.800.

Local caro:

  • 20 luces microled a pila, con forma de copos de nieve, de 190 cm: $8.990;
  • Guirnalda con 10 luces a pila, con esferas de hilo de color rojo por 1.80 mts: $12.990;
  • Luces LED (100 focos, 10 metros de largo), desde $30.000;
  • 200 luces LED multicolor, con carga USB: $30.000.
  • 150 luces solares en forma de cortina, de color blanco, por 377x63 cm: $40.000
Las luces son imprescindibles para mantener el pino iluminado en la Navidad.

En cada caso, el valor dependerá de la cantidad de focos, si son luces cálidas o frías, del largo de las mismas y de si son de colores o blancas.

5. Estrella o ángel para la punta del árbol

Local económico:

  • Puntal de estrella de 15 cm: $800
  • Puntal de estrella de alambre: $1.390

Local intermedio:

  • Puntal chico de 10 a 15 cm: $800
  • Puntal tradicional de 20 cm: $2.500

Local caro:

  • Puntal estrella color plata de 20 cm: $4.089
  • Puntal de estrella de 15x21 cm: $13.990

6. Adornos temáticos (muñecos, colgantes, figuras)

Local económico:

  • Adorno colgante en forma de copo de nieve, con glitter, por 2: $1.190;
  • Moños para el árbol desde $790;
  • Decoración colgante para pared, con luz LED: $4.390;
  • Coronas navideñas: $1590 - 1890.
El Papa Noel es uno de los personajes preferidos por os niños.

Local intermedio:

  • Adornos varios desde $40.000 (Muñecos de Papá Noel de 30 cm; Cascanueces, bolas de nieve, renos, mini-pinos o pesebres);
  • Centros de mesa desde $18.000;
  • Colgantes de cara de Papá Noel: $4.200.
  • Corona navideña desde $3.500 - $5.000

Local caro:

  • Muñeco “Santa” de 45 cm: $23.990;
  • Set de 3 árboles blancos para centro de mesa, cada uno de 10 cm: $9.990;
  • Muñeco cascanueces de madera, de 25 cm: $15.990;
  • Coronas de 16cm y 45cm: $10.000 / $30.000 (respectivamente)

En promedio, armar el árbol completo con artículos del local económico puede costar entre $15.000 y $40.000, según la cantidad de adornos. En el local intermedio, el presupuesto base se ubica entre $30.000 y $80.000, mientras que en el local caro un armado completo puede superar cómodamente los $150.000.

Con precios diversos y opciones para todos los bolsillos, la magia de la Navidad 2025 ya se instala en los hogares mendocinos, invitando a celebrar con color, luces y un espíritu festivo renovado.

