 Cuánto cuesta armar el árbol de Navidad 2025 en Mendoza: precios para cada presupuesto.

Los comercios ya exhiben opciones para todos los bolsillos.

La Navidad vuelve a sentirse en las calles mendocinas y las familias van preparando cada detalle para recibir el mes más festivo del año. Como cada 8 de diciembre, la tradición indica que es momento de armar el arbolito , un ritual que en muchos hogares marca el inicio de la temporada más esperada.

SITIO ANDINO recorrió distintos comercios del centro de Mendoza para relevar precios actualizados de árboles , bolas navideñas , guirnaldas , luces LED , puntales y adornos temáticos . La comparación incluye un local económico con sucursales distribuidas en cada departamento de la provincia, uno de precio intermedio -ubicado en una famosa esquina de calle Las Heras, en Ciudad- y un negocio de gama alta , para ofrecer alternativas accesibles para distintos presupuestos y estilos.

Fiestas en calma Cómo organizar diciembre sin estrés para disfrutar la Navidad y Año Nuevo

Las bolas navideñas tienen gran variedad de precios para todos los bolsillos.

Las guirnaldas son un acompañamiento ideal para el árbol de Navidad.

Luces 1,6 metros (10 a 20 focos) desde $1.300;

Luces de 5.50 metros a $2.800,

Luz blanca/multicolor cálida de 100 focos a $11.800.

Local caro:

20 luces microled a pila, con forma de copos de nieve, de 190 cm: $8.990;

Guirnalda con 10 luces a pila, con esferas de hilo de color rojo por 1.80 mts: $12.990;

Luces LED (100 focos, 10 metros de largo), desde $30.000;

200 luces LED multicolor, con carga USB: $30.000.

150 luces solares en forma de cortina, de color blanco, por 377x63 cm: $40.000

27 de Octubre, comercios del centro, compras navidad, adornos navideños, fiestas Las luces son imprescindibles para mantener el pino iluminado en la Navidad. Foto: Cristian Lozano

En cada caso, el valor dependerá de la cantidad de focos, si son luces cálidas o frías, del largo de las mismas y de si son de colores o blancas.

5. Estrella o ángel para la punta del árbol

Local económico:

Puntal de estrella de 15 cm: $800

Puntal de estrella de alambre: $1.390

Local intermedio:

Puntal chico de 10 a 15 cm: $800

Puntal tradicional de 20 cm: $2.500

Local caro:

Puntal estrella color plata de 20 cm: $4.089

Puntal de estrella de 15x21 cm: $13.990

6. Adornos temáticos (muñecos, colgantes, figuras)

Local económico:

Adorno colgante en forma de copo de nieve, con glitter, por 2: $1.190;

Moños para el árbol desde $790;

Decoración colgante para pared, con luz LED: $4.390;

Coronas navideñas: $1590 - 1890.

27 de Octubre, comercios del centro, compras navidad, adornos navideños, fiestas El Papa Noel es uno de los personajes preferidos por os niños. Foto: Cristian Lozano

Local intermedio:

Adornos varios desde $40.000 (Muñecos de Papá Noel de 30 cm; Cascanueces, bolas de nieve, renos, mini-pinos o pesebres);

Centros de mesa desde $18.000;

Colgantes de cara de Papá Noel: $4.200.

Corona navideña desde $3.500 - $5.000

Local caro:

Muñeco “Santa” de 45 cm: $23.990;

Set de 3 árboles blancos para centro de mesa, cada uno de 10 cm: $9.990;

Muñeco cascanueces de madera, de 25 cm: $15.990;

Coronas de 16cm y 45cm: $10.000 / $30.000 (respectivamente)

En promedio, armar el árbol completo con artículos del local económico puede costar entre $15.000 y $40.000, según la cantidad de adornos. En el local intermedio, el presupuesto base se ubica entre $30.000 y $80.000, mientras que en el local caro un armado completo puede superar cómodamente los $150.000.

Con precios diversos y opciones para todos los bolsillos, la magia de la Navidad 2025 ya se instala en los hogares mendocinos, invitando a celebrar con color, luces y un espíritu festivo renovado.