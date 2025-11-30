 Cuánto cuesta armar el árbol de Navidad 2025 en Mendoza: precios para cada presupuesto.

La Navidad vuelve a sentirse en las calles mendocinas y las familias van preparando cada detalle para recibir el mes más festivo del año. Como cada 8 de diciembre, la tradición indica que es momento de armar el arbolito, un ritual que en muchos hogares marca el inicio de la temporada más esperada.
SITIO ANDINO recorrió distintos comercios del centro de Mendoza para relevar precios actualizados de árboles, bolas navideñas, guirnaldas, luces LED, puntales y adornos temáticos. La comparación incluye un local económico con sucursales distribuidas en cada departamento de la provincia, uno de precio intermedio -ubicado en una famosa esquina de calle Las Heras, en Ciudad- y un negocio de gama alta, para ofrecer alternativas accesibles para distintos presupuestos y estilos.
Adorno colgante en forma de copo de nieve, con glitter, por 2: $1.190;
Moños para el árbol desde $790;
Decoración colgante para pared, con luz LED: $4.390;
Coronas navideñas: $1590 - 1890.
Local intermedio:
Adornos varios desde $40.000 (Muñecos de Papá Noel de 30 cm; Cascanueces, bolas de nieve, renos, mini-pinos o pesebres);
Centros de mesa desde $18.000;
Colgantes de cara de Papá Noel: $4.200.
Corona navideña desde $3.500 - $5.000
Local caro:
Muñeco “Santa” de 45 cm: $23.990;
Set de 3 árboles blancos para centro de mesa, cada uno de 10 cm: $9.990;
Muñeco cascanueces de madera, de 25 cm: $15.990;
Coronas de 16cm y 45cm: $10.000 / $30.000 (respectivamente)
En promedio, armar el árbol completo con artículos del local económico puede costar entre $15.000 y $40.000, según la cantidad de adornos. En el local intermedio, el presupuesto base se ubica entre $30.000 y $80.000, mientras que en el local caro un armado completo puede superar cómodamente los $150.000.
Con precios diversos y opciones para todos los bolsillos, la magia de la Navidad 2025 ya se instala en los hogares mendocinos, invitando a celebrar con color, luces y un espíritu festivo renovado.