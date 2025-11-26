26 de noviembre de 2025
Ideas para musicalizar la cena de Navidad con estilo y buen ambiente

Propuestas para darle sonido a la Navidad con música ideal para acompañar la cena de nochebuena con familia y amigos.

 Por Analía Martín

La Navidad reúne mesas largas, charlas superpuestas y ese clima familiar que pide una banda sonora a la altura. En Mendoza, donde la cena suele extenderse al aire libre por el calor de diciembre, la música ayuda a ordenar el ambiente y a crear intimidad. La clave es elegir sonidos que unan, más allá de tradiciones o gustos generacionales.

Por qué la música define la noche

Las reuniones de Nochebuena tienen su propio pulso: preparativos en modo “últimos detalles”, niños ansiosos, adultos entre brindis y sobremesa. En ese marco, la musicalización influye directamente en el ánimo del encuentro. Un buen listado acompaña sin invadir, sostiene el ritmo y evita silencios incómodos. Lo ideal es comenzar con algo suave y aumentar la energía después del brindis.

Para quienes festejan en Mendoza, donde la temperatura invita a moverse entre patio y comedor, conviene armar una lista lo suficientemente variada para sostener ese tránsito. La música funciona como telón de fondo de las conversaciones, pero también como guía emocional del momento. Un tema elegido con cuidado puede encender recuerdos compartidos.

Navidad | La importancia de musicalizar un encuentro no es menor

Ideas para musicalizar la cena de Navidad

Cuando llega la hora de elegir canciones, aparecen múltiples opciones. Desde los villancicos tradicionales hasta los hits internacionales, la música navideña ofrece un abanico amplio para acompañar la mesa. Lo importante es que la lista se adapte al clima que querés generar, sin sentirse forzada ni demasiado previsible.

Algunas ideas para una lista equilibrada:

  • Clásicos en español como “Noche de Paz”, “Campana sobre campana” o “Blanca Navidad”.
  • Éxitos modernos con espíritu festivo: “Feliz Navidad”, “Last Christmas”, “Santa Tell Me”.
  • Temas familiares y universales: “Rockin' Around The Christmas Tree”, “Christmas Lights”.
  • Toques locales o latinos con artistas queridos en Argentina.
  • Canciones alegres no navideñas para sumar frescura, como “Don’t Stop Me Now”.
Navidad y música | La mejor playlist es la que refleja el espíritu del encuentro

En plataformas como Spotify hay playlists ya armadas, pero también es válido crear una propia. Combinar géneros hace que nadie quede afuera, desde quienes aman los villancicos hasta quienes prefieren algo más pop.

Más allá de la selección final, lo esencial es que la música sea un puente: debe conectar a quienes están en la mesa y sostener la armonía de la Navidad. La mejor playlist es la que refleja el espíritu del encuentro, más que cualquier tendencia o recomendación externa.

