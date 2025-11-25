25 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Regalo natural

Ideas para regalar plantas en Navidad que crecen con facilidad en Mendoza

Descubrí tres plantas perfectas para esta Navidad: resistentes, auténticas y con un encanto natural que transforma cualquier ambiente. Un regalo vivo.

Ideas para regalar plantas en Navidad que crecen con facilidad en Mendoza

Ideas para regalar plantas en Navidad que crecen con facilidad en Mendoza

 Por Analía Martín

La Navidad en Mendoza siempre invita a pensar en detalles cálidos y especiales. Entre reuniones familiares, celebraciones al aire libre y casas que se llenan de luz, regalar plantas se vuelve un gesto significativo, práctico y decorativo. En una provincia donde el clima puede ser desafiante, elegir especies que se adapten bien es clave para que el obsequio dure.

En Mendoza, donde el verano llega con altas temperaturas y aire seco, las plantas de interior resistentes y vistosas se convierten en una opción perfecta para regalar. El secreto está en elegir especies que se adapten fácilmente al entorno local, especialmente si el objetivo es acompañar los ambientes festivos sin exigir demasiados cuidados. Entre las preferidas aparecen tres plantas que combinan belleza, tradición y resistencia.

Lee además
El poder del romero mendocino: UNCuyo e INTA investigan sus beneficios medicinales
Desarrollo

El poder del romero mendocino: UNCuyo e INTA investigan sus beneficios medicinales
Qué signo se anima a dar el primer paso esta semana, según la astrología
Impulso Celestial

Qué signo se anima a dar el primer paso esta semana, según la astrología

Flor de Pascua: el símbolo navideño por excelencia

La Flor de Pascua (Euphorbia pulcherrima) es la elegida infaltable para quienes buscan un regalo clásico y decorativo. Con sus brácteas rojas, blancas o rosadas, aporta un toque festivo inmediato a cualquier rincón. Su presencia transforma la casa en un escenario navideño sin esfuerzo, algo ideal para los hogares mendocinos que buscan ambientaciones cálidas.

Aunque es una planta sensible al frío, en Mendoza funciona muy bien en interiores luminosos y lejos de corrientes de aire. Para mantenerla saludable conviene regar moderadamente y evitar el encharcamiento. Es perfecta para mesas, recibidores y espacios donde se quiera sumar un color vibrante durante las fiestas.

Flor de Pascua, plantas
Navidad | Elegir una planta como regalo, siempre es un buen regalo

Navidad | Elegir una planta como regalo, siempre es un buen regalo

Anthurium rojo: elegancia tropical para regalar

El Anthurium rojo se volvió tendencia en los últimos años gracias a su estilo moderno y su estética minimalista. Sus flores cerosas y brillantes aportan un aire elegante, ideal para quienes disfrutan de una decoración más contemporánea. Es una planta que destaca incluso en ambientes simples, razón por la que es un regalo seguro en Navidad.

En Mendoza se adapta muy bien como planta de interior, siempre que tenga buena luz indirecta y riegos regulares. Su tono rojizo conecta perfectamente con la paleta festiva de Navidad, y su bajo mantenimiento lo convierte en una opción excelente para hogares que buscan belleza sin complicaciones.

Cactus de Navidad: color y resistencia

También conocido como Schlumbergera o “Cactus Santa Teresita”, es una planta colgante muy apreciada por sus flores que brotan justo en época navideña. Es una de las pocas plantas que florecen en plena temporada de celebraciones, lo que la vuelve simbólica y especial.

cactus de Navidad, plantas
Cactus de Navidad, una opción económica y muy decorativa

Cactus de Navidad, una opción económica y muy decorativa

Se adapta bien a la semisombra, requiere poco riego y prospera incluso en ambientes interiores con luz media. Para Mendoza es ideal, ya que tolera el aire seco y no demanda grandes cuidados. Sus flores en tonos rojos, rosas o blancos aportan un toque delicado perfecto para regalar.

Elegir plantas para regalar en Navidad es una forma de obsequiar vida, color y conexión con la naturaleza. La Flor de Pascua, el Anthurium rojo y el Cactus de Navidad destacan por su capacidad de crecer sin dificultades en Mendoza. Son regalos que duran, alegran los espacios y acompañan cada festejo con un toque auténtico.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este martes 25 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Astrología: cómo la Luna Nueva impulsa una confesión inesperada

Conocé el horóscopo para este lunes 24 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Astrología: qué signo debe prestar atención a su salud esta semana

Ni en el pasillo ni en el baño: dónde colocar las hojas de laurel para alejar a las cucarachas

Astrología: qué signo podría aprovechar una oportunidad de negocio

Astrología: qué signo podría formalizar su relación este fin de semana

Conocé el horóscopo para este viernes 21 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 25 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico para este martes en Mendoza

La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral.
Boletín Oficial

La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral

Terrible choque frontal en Los Andes, Chile. 
hay dos menores heridos

Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor
Tragedia en Alta Montaña

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

Te Puede Interesar

La mayoria de la insdustria vitivinciola recurrira ante la Justicia Federal la desregulación del INV
Desregulación

Crece la batalla por el INV: sectores del vino recurren a la Justicia la desregulación

Por Marcelo López Álvarez
Los trabajadores del Poder Judicial cumplen una jornada de paro este martes. video
Reclamo sindical

Paro de judiciales en Mendoza: qué reclaman y por qué se agrava el conflicto con la Corte

Por Sitio Andino Política
Las niñas de 10 y 11 años sufrieron lesiones de grave consideración
Tragedia

Fatal accidente en Chile: cuál es el estado de salud de las nenas que sobrevivieron al siniestro

Por Carla Canizzaro