16 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Deco veraniega

Cómo decorar tu casa para Navidad con un estilo veraniego y fresco

Tendencias de Navidad con estética veraniega: colores, texturas y detalles que transforman tu casa con un clima tropical y relajado.

 Por Analía Martín

La Navidad en Mendoza se vive con calor, reuniones al aire libre y ganas de generar ambientes frescos sin perder el espíritu festivo. Este año, muchas familias buscan estilos que mezclan lo tradicional con la estética del verano, incorporando tonos playeros, materiales naturales y detalles costeros. La idea es lograr una deco luminosa, liviana y acorde al clima cuyano.

Navidad en clave veraniega: colores que inspiran frescura

La paleta veraniega propone reemplazar el clásico rojo y verde por tonos que remiten al mar, la arena y la naturaleza. Los colores suaves aportan luz y amplitud a los ambientes. El azul y el turquesa se convierten en los protagonistas, acompañados por blancos, beige arena y acentos metalizados que evocan destellos del sol.

En las casas mendocinas, donde la luz natural abunda, estos tonos funcionan muy bien en textiles, adornos y vajilla. Un toque de verde menta o eneldo suma frescura sin recargar. Para quienes buscan un detalle vibrante, los acentos coral o amarillo aportan energía y un aire tropical ideal para las celebraciones estivales.

mesa estilo verano, decoración, Navidad
Adornos y árbol: cómo adaptar lo tradicional al estilo veraniego

El árbol es el centro visual de la decoración. Transformarlo con elementos costeros marca la diferencia. En lugar de adornos tradicionales, se pueden sumar estrellas de mar decorativas, conchas, mini tablas de surf, peces coloridos o piñas tropicales, generando un espacio lúdico y descontracturado.

Las guirnaldas también cambian: las cuentas de madera, cintas de rafia o simples luces blancas crean un clima más natural. Quienes prefieren un look alternativo pueden optar por una planta grande —como una palmera de interior, ficus o monstera— decorada con luces, o incluso por ramas secas pintadas en blanco o plata, muy usadas en terrazas y quinchos del Gran Mendoza.

Texturas y detalles para una Navidad fresca y luminosa

Las texturas livianas y los materiales naturales elevan la decoración. El mimbre, el ratán, el bambú y la madera clara son aliados clave. Combinados con cerámicas y vidrio marino, aportan una estética costera perfecta para el verano. También conviene sumar plantas naturales o flores exóticas, que refuercen el clima tropical.

En interiores y galerías, los textiles de lino o algodón en tonos claros generan ambientes más frescos. Los cojines con estampados tropicales o rayas marineras suman carácter sin exceso. Para la mesa, los centros con velas, fruteros con limones o jarrones con arena y luces LED ofrecen resultados simples y llamativos.

centro de mesa con flores
Ambiente exterior y toques finales

Para quienes cuentan con patio o balcón, las luces blancas cálidas enredadas en plantas o palmeras crean una atmósfera relajada. La iluminación suave invita a disfrutar las noches de verano. También funcionan las velas con aromas cítricos o marinos, que completan la experiencia sensorial.

Integrar elementos boho —como espigas, flores secas y tejidos artesanales— suma un aire más liviano y natural. La clave es equilibrar espíritu festivo y frescura veraniega, logrando una Navidad distinta, brillante y adaptada al clima mendocino.

