Netflix se pone en modo Navidad y con humor: así es 'Un robo muy navideño'

Ponerse en modo Navidad no solo implica decorar la casa o pensar en los regalos, también elegir qué ver entre los estrenos que llegan a las plataformas. Dentro de ese radar, Netflix sumó una comedia romántica que promete conquistar al público con una trama simple y efectiva : ' Un robo muy navideño '.

La historia sigue a Sophia ( Olivia Holt ), una empleada rápida y creativa, y a Nick ( Connor Swindells ), un reparador con pésima suerte. Ambos coinciden, sin planearlo, en un mismo robo al comercio más importante de Londres . El golpe ocurre en plena Nochebuena y, como son ladrones primerizos , esperan que todo salga bien… aunque entre ellos empieza a surgir una marcada tensión romántica .

Holt y Swindells dan vida a una comedia con humor, romance y caos festivo , con cierto aire a esas producciones clásicas que suelen aparecer antes de Navidad.

Aunque la película está cargada de risas y enredos , también se detiene en momentos más serios que revelan las motivaciones y heridas del pasado de sus protagonistas , mientras la tensión romántica crece de forma inesperada.

Reparto de la película

Más series y películas con Olivia Holt

Películas:

1. Totally Killer (2023)

Es una comedia de terror con viajes en el tiempo. Una joven viaja a 1987 para evitar una ola de asesinatos perpetrados por el “Asesino de los Dulces Dieciséis” y salvar a su madre. Olivia Holt interpreta a Pam Miller, un personaje clave en ese viaje frenético que mezcla horror, humor y suspenso. Wikipedia

2. Heart Eyes (2025)

Thriller/slasher con tintes románticos: dos compañeros de trabajo son confundidos con una pareja y, por error, entran en la mira de un asesino en serie. Holt da vida a Ally, una de las protagonistas, en una historia que combina tensión, miedo y romance. Wikipedia

3. Girl vs. Monster (2012)

Película de Disney Channel que mezcla comedia, terror y fantasía. La protagonista descubre, la noche de Halloween, que es la quinta generación de cazadores de monstruos. Olivia Holt interpreta a Skylar Lewis, una adolescente que debe enfrentar monstruos reales mientras convive con los dilemas típicos de su edad.

Series:

1. Cruel Summer (2021- )

Thriller de suspenso adolescente que se desarrolla a lo largo de tres veranos. La historia gira en torno a la desaparición de una chica popular, lo que desencadena un cambio brutal en las vidas de quienes la conocían. Holt interpreta a Kate Wallis, la joven desaparecida cuyo caso sacude todo el pueblo, y a través de sus ojos y los de otros personajes se reconstruyen traiciones, secretos y cambios de identidad.

2. Cloak & Dagger (2018–2019)

Serie de superhéroes donde se mezclan poderes, drama adolescente y dilemas morales. Holt interpreta a Tandy Bowen / Dagger, una chica con habilidades especiales que se asocia con otro joven con poderes. Juntos deben enfrentar amenazas sobrenaturales mientras luchan por definir su propia identidad y destino.

3. Kickin' It (2011–2015)

Comedia juvenil con artes marciales y espíritu de equipo. La serie sigue a un grupo de adolescentes que asisten a un dojo de karate, donde aprenden lecciones de amistad, disciplina y superación personal. Holt interpreta a Kim Crawford, una de las protagonistas, que aporta humor, energía juvenil y participa en las peripecias del dojo.

