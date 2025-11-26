26 de noviembre de 2025
{}
Netflix se pone en modo Navidad y con humor: así es 'Un robo muy navideño'

La película dura menos de 100 minutos y presenta a un dúo protagónico divertido que aporta romance y comedia para las fiestas de fin de año.

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Ponerse en modo Navidad no solo implica decorar la casa o pensar en los regalos, también elegir qué ver entre los estrenos que llegan a las plataformas. Dentro de ese radar, Netflix sumó una comedia romántica que promete conquistar al público con una trama simple y efectiva: 'Un robo muy navideño'.

La nueva pel&iacute;cula de Netflix est&aacute; disponible desde el 26 de noviembre.

La nueva película de Netflix está disponible desde el 26 de noviembre.

Netflix: de qué trata 'Un robo muy navideño'

La historia sigue a Sophia (Olivia Holt), una empleada rápida y creativa, y a Nick (Connor Swindells), un reparador con pésima suerte. Ambos coinciden, sin planearlo, en un mismo robo al comercio más importante de Londres. El golpe ocurre en plena Nochebuena y, como son ladrones primerizos, esperan que todo salga bien… aunque entre ellos empieza a surgir una marcada tensión romántica.

Por qué ver la nueva película de Netflix

Holt y Swindells dan vida a una comedia con humor, romance y caos festivo, con cierto aire a esas producciones clásicas que suelen aparecer antes de Navidad.

Aunque la película está cargada de risas y enredos, también se detiene en momentos más serios que revelan las motivaciones y heridas del pasado de sus protagonistas, mientras la tensión romántica crece de forma inesperada.

Reparto de la película

  • Olivia Holt: Sophie
  • Connor Swindells: Nick O'Connor
  • Lucy Punch: Cynthia
  • Peter Serafinowicz: Maxwell Sterling
  • Poppy Drayton: Brianna
  • Michael Salami: Ralph
  • Mariah Louca: Lori
  • Chyna-Rose Frederick: Matilda
Dura menos de 100 minutos, pero asegura muchas risas.

Dura menos de 100 minutos, pero asegura muchas risas.

Más series y películas con Olivia Holt

  • Películas:

1. Totally Killer (2023)

Es una comedia de terror con viajes en el tiempo. Una joven viaja a 1987 para evitar una ola de asesinatos perpetrados por el “Asesino de los Dulces Dieciséis” y salvar a su madre. Olivia Holt interpreta a Pam Miller, un personaje clave en ese viaje frenético que mezcla horror, humor y suspenso. Wikipedia

2. Heart Eyes (2025)

Thriller/slasher con tintes románticos: dos compañeros de trabajo son confundidos con una pareja y, por error, entran en la mira de un asesino en serie. Holt da vida a Ally, una de las protagonistas, en una historia que combina tensión, miedo y romance. Wikipedia

3. Girl vs. Monster (2012)

Película de Disney Channel que mezcla comedia, terror y fantasía. La protagonista descubre, la noche de Halloween, que es la quinta generación de cazadores de monstruos. Olivia Holt interpreta a Skylar Lewis, una adolescente que debe enfrentar monstruos reales mientras convive con los dilemas típicos de su edad.

  • Series:

1. Cruel Summer (2021- )

Thriller de suspenso adolescente que se desarrolla a lo largo de tres veranos. La historia gira en torno a la desaparición de una chica popular, lo que desencadena un cambio brutal en las vidas de quienes la conocían. Holt interpreta a Kate Wallis, la joven desaparecida cuyo caso sacude todo el pueblo, y a través de sus ojos y los de otros personajes se reconstruyen traiciones, secretos y cambios de identidad.

2. Cloak & Dagger (2018–2019)

Serie de superhéroes donde se mezclan poderes, drama adolescente y dilemas morales. Holt interpreta a Tandy Bowen / Dagger, una chica con habilidades especiales que se asocia con otro joven con poderes. Juntos deben enfrentar amenazas sobrenaturales mientras luchan por definir su propia identidad y destino.

3. Kickin' It (2011–2015)

Comedia juvenil con artes marciales y espíritu de equipo. La serie sigue a un grupo de adolescentes que asisten a un dojo de karate, donde aprenden lecciones de amistad, disciplina y superación personal. Holt interpreta a Kim Crawford, una de las protagonistas, que aporta humor, energía juvenil y participa en las peripecias del dojo.

Tráiler de 'Un robo muy navideño'

Embed - Un robo muy navideño | Tráiler oficial | Netflix

