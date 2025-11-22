22 de noviembre de 2025
{}
Juegos de azar

Brinco: de cuánto es el pozo millonario del sorteo este domingo 23 de noviembre

La edición 1329 del Brinco pone en juego un nuevo pozo. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta qué hora podés adquirir tu cartón.

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

Este domingo 23 de noviembre se llevará adelante el sorteo N° 1329 de Brinco, que tiene un pozo acumulado de 160 millones de pesos. El concurso se llevará adelante a las 21 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1.328 del 16 de noviembre, hubo un ganador del pozo máximo, que se hizo acreedor de un premio récord de $1.323.218.576,54. El afortunado apostador realizó su jugada en una agencia de Neuquén capital. Además, hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos; así como en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale.

Brinco - Pozo sorteo 1329
El Brinco del 23 de noviembre acumula un pozo de $160.000.000.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Brinco de este domingo 23 de noviembre?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $1.000. La venta de apuestas se cierra los días sábados a las 20. En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 39.

¿Qué es el Brinco y cómo se juega?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.
Quini 6
Este domingo 23 de noviembre, el Brinco sortea un nuevo pozo.

¿Cuándo se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

¿Cómo se cobran los premios del Brinco?

Los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resulten ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

Los premios serán pagados por las mismas entidades o personas que venden los cupones de juego, excepto los premios de primera y segunda categoría (6 y 5 aciertos), que serán pagados por la Lotería de Santa Fe o la entidad que esta determine.

El derecho a cobrar los premios caducará a los quince días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo.

