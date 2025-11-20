20 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Juegos de Azar

Brinco sortea un pozo de $160 millones: cómo participar y cuándo se juega

La edición 1329 del Brinco pone en juego un increíble pozo de 160 millones de pesos. Cuándo se sortea el premio, cómo participar, cuánto sale la jugada y más, en esta nota.

Se viene otro sorteo millonario del Brinco.

Se viene otro sorteo millonario del Brinco.

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

El próximo sorteo del Brinco, que lleva el número 1329 y se desarrollará el domingo 23 de noviembre, sortea un increíble pozo estimado de 160 millones de pesos. Enterate cómo participar del popular juego organizado por la Lotería de Santa Fe.

Este sorteo se llevará adelante a las 21 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Lee además
Conocé los resultados del Brinco de este domingo 16 de noviembre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1328 del domingo 16 de noviembre
brinco: de cuanto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 16 de noviembre
Juegos de Azar

Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 16 de noviembre

En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1.328 del 16 de noviembre, hubo un ganador del pozo máximo, que se hizo acreedor de un premio récord de $1.323.218.576,54. El afortunado apostador realizó su jugada en una agencia de Neuquén capital. Además, hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos; así como en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale.

pozobr23-11
El Brinco del 23 de noviembre acumula un pozo de $160.000.000.

El Brinco del 23 de noviembre acumula un pozo de $160.000.000.

¿Qué es el Brinco?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

¿Cómo se juega al Brinco?

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

¿Cuánto sale jugar al Brinco?

Las boletas se adquieren en en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $1.000. En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 39.

Los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resulten ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

¿Cuándo y dónde se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Temas
Seguí leyendo

Brinco acumula un pozo de $1.380 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo

Vacunación contra la fiebre amarilla: costo, requisitos y países que la exigen

Día Provincial del Agua: Mendoza profundiza la planificación hídrica y la participación ciudadana

Por qué hoy, 20 de noviembre, se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

¡Atención! corte total en una importante ruta provincial

Día Provincial del Agua: por qué se celebra hoy, 20 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 20 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 20 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Piden precaución al circular por una importante ruta provincial
trabajos en calzada

¡Atención! corte total en una importante ruta provincial

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre.
Finde largo

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Te Puede Interesar

El empresario Enrique Pescarmona fue sobreseído en la causa Cuadernos.
INVESTIGACIÓN POR CORRUPCIÓN

Causa Cuadernos: Enrique Pescarmona fue sobreseído por su deterioro cognitivo

Por Sitio Andino Política
Día Provincial del Agua: Mendoza profundiza la planificación hídrica y la participación ciudadana
Efeméride

Día Provincial del Agua: Mendoza profundiza la planificación hídrica y la participación ciudadana

Por Sofía Pons
Cómo protegerán a los animales de carga en el Parque Provincial Aconcagua esta temporada.
Bienestar animal

Cómo protegerán a los animales en el Parque Provincial Aconcagua esta temporada: nuevas exigencias y sanciones

Por Sitio Andino Política