Así fue el imponente vuelo de los F-16 por el cielo de CABA y Córdoba

Los seis F-16 adquiridos a Dinamarca realizaron un vuelo rasante esta mañana el cielo de la Ciudad de Buenos Aires y mostraron todo su poder supersónico, ante cientos de argentinos que se reunieron para ser testigos de la primera vez que esos aviones surcan el cielo porteño.
A las 8 fue el sobrevuelo de la Casa Rosada, de este a oeste, a dos mil pies de altura, con una continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.
A las 8.05 se realizó el “viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery; a las 08.10, se hizo el “pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte”.
Los F-16 con tecnología de "cuarta generación plus"
Las aeronaves de combate - cuatro biplazas y dos monoplazas - forman parte del paquete de 24 unidades compradas a Dinamarca, todas equipadas con un sistema de armas provisto por Estados Unidos.
La operación demandó un desembolso total de u$s650 millones. Aunque estos modelos pueden alcanzar velocidad mach 2, es decir, más de 2400 kilómetros por hora, el sobrevuelo se realizó a menor velocidad y en formación especial para permitir su observación.
El futuro de este sistema de armas estará situado en la VI Brigada Aérea de Tandil, que está siendo acondicionada para albergar el Centro de Instrucción Técnica y los simuladores de vuelo.
Estas unidades corresponden al modelo F-16 A/B Block 15 MLU, modernizados al estándar "Tape 6.5", lo que las sitúa como aeronaves de cuarta generación plus. Entre sus características técnicas sobresale el sistema fly-by-wire, que centraliza el control de vuelo mediante una computadora, otorgándole una capacidad de maniobra superior y relación peso-empuje que facilita despegues y combates. Además, cuentan con una autonomía de combate de dos horas y media gracias a sus tanques.