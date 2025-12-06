Así fue el imponente vuelo de los F-16 por el cielo de CABA y Córdoba

Las aeronaves compradas a Dinamarca partieron de Córdoba y realizaron un vuelo rasante sobre la Capital para luego regresar a Río Cuarto.

Los seis F-16 adquiridos a Dinamarca realizaron un vuelo rasante esta mañana el cielo de la Ciudad de Buenos Aires y mostraron todo su poder supersónico, ante cientos de argentinos que se reunieron para ser testigos de la primera vez que esos aviones surcan el cielo porteño.

Luego retornaron a la ciudad de Río Cuarto para el acto oficial de recepción de las aeronaves donde estuvo presente el presidente Javier Milei .

BOLETÍN OFICIAL Argentina tendrá su primer vuelo directo a China: así será la ruta comercial más larga del mundo

Rutas aéreas La Nación habilitó más vuelos: hacia qué destinos se podrá viajar desde Mendoza

Los aviones, especializados en el combate aéreo cercano, arribaron ayer al país y fueron recibidos por el aún ministro de Defensa Luis Petri que encabezó la recepción formal de estas primeras aeronaves que serán destinadas al Área Material Río Cuarto, provincia de Córdoba.

A las 8 fue el sobrevuelo de la Casa Rosada , de este a oeste, a dos mil pies de altura, con una continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.

F-16 Aviones Casa Rosada A las 8 fue el sobrevuelo de la Casa Rosada, de este a oeste, a dos mil pies de altura.

A las 8.05 se realizó el “viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery; a las 08.10, se hizo el “pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte”.

El acto oficial de presentación de los F-16 se realizó en el Área Material Río Cuarto, con la presencia de Milei,Petri, y el ministro de Defensa entrante, teniente general Carlos Presti, además de altos mandos militares.

Embed ARGENTINA POTENCIA



Llegaron oficialmente los aviones de combate F-16 argentinos al Área Material Río Cuarto en la provincia de Córdoba.



Este sábado los cazas realizarán un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires y volverán a Córdoba para la presentación operativa de la… pic.twitter.com/uTIg3D4KCK — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 5, 2025

Los F-16 con tecnología de "cuarta generación plus"

Las aeronaves de combate - cuatro biplazas y dos monoplazas - forman parte del paquete de 24 unidades compradas a Dinamarca, todas equipadas con un sistema de armas provisto por Estados Unidos.

F-16 Aviones Javier Milei presentó los F-16 y dijo que "ahora estaremos más seguros con los nuevos custodios del espacio argentino".

La operación demandó un desembolso total de u$s650 millones. Aunque estos modelos pueden alcanzar velocidad mach 2, es decir, más de 2400 kilómetros por hora, el sobrevuelo se realizó a menor velocidad y en formación especial para permitir su observación.

El futuro de este sistema de armas estará situado en la VI Brigada Aérea de Tandil, que está siendo acondicionada para albergar el Centro de Instrucción Técnica y los simuladores de vuelo.

Estas unidades corresponden al modelo F-16 A/B Block 15 MLU, modernizados al estándar "Tape 6.5", lo que las sitúa como aeronaves de cuarta generación plus. Entre sus características técnicas sobresale el sistema fly-by-wire, que centraliza el control de vuelo mediante una computadora, otorgándole una capacidad de maniobra superior y relación peso-empuje que facilita despegues y combates. Además, cuentan con una autonomía de combate de dos horas y media gracias a sus tanques.