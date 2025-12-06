6 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Día histórico

Así fue el imponente vuelo de los F-16 por el cielo de CABA y Córdoba

Las aeronaves compradas a Dinamarca partieron de Córdoba y realizaron un vuelo rasante sobre la Capital para luego regresar a Río Cuarto.

Las aeronaves compradas a Dinamarca partieron de Córdoba y realizaron un vuelo rasante sobre la Capital para luego regresar a Río Cuarto.&nbsp;

Las aeronaves compradas a Dinamarca partieron de Córdoba y realizaron un vuelo rasante sobre la Capital para luego regresar a Río Cuarto. 

Por Sitio Andino Política

Los seis F-16 adquiridos a Dinamarca realizaron un vuelo rasante esta mañana el cielo de la Ciudad de Buenos Aires y mostraron todo su poder supersónico, ante cientos de argentinos que se reunieron para ser testigos de la primera vez que esos aviones surcan el cielo porteño.

Lee además
La Nación habilitó más vuelos: hacia qué destinos se podrá viajar desde Mendoza
Rutas aéreas

La Nación habilitó más vuelos: hacia qué destinos se podrá viajar desde Mendoza
Argentina tendrá su primer vuelo directo a China: así será la ruta comercial más larga del mundo
BOLETÍN OFICIAL

Argentina tendrá su primer vuelo directo a China: así será la ruta comercial más larga del mundo

Cómo fue el vuelo rasante de los F-16

  • Las aeronaves de combate hicieron un sobrevuelo por la Casa Rosada a 2000 metros de altura y continuaron por la Avenida de Mayo hasta Plaza Miserere.
  • Tras ese recorrido, avanzaron por la Avenida 9 de Julio y continuaron hasta el Río de la Plata. Luego sobrevolaron el Aeroparque Jorge Newbery y pasaron por Retiro y Puerto Madero.
  • Antes de retirarse, hicieron un pasaje de despedida por la Avenida 9 de julio, de sur a norte, donde había una gran cantidad de personas observando.

Los aviones, especializados en el combate aéreo cercano, arribaron ayer al país y fueron recibidos por el aún ministro de Defensa Luis Petri que encabezó la recepción formal de estas primeras aeronaves que serán destinadas al Área Material Río Cuarto, provincia de Córdoba.

El cronograma de actividades

A las 8 fue el sobrevuelo de la Casa Rosada, de este a oeste, a dos mil pies de altura, con una continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.

F-16 Aviones Casa Rosada
A las 8 fue el sobrevuelo de la Casa Rosada, de este a oeste, a dos mil pies de altura.

A las 8 fue el sobrevuelo de la Casa Rosada, de este a oeste, a dos mil pies de altura.

A las 8.05 se realizó el “viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery; a las 08.10, se hizo el “pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte”.

El acto oficial de presentación de los F-16 se realizó en el Área Material Río Cuarto, con la presencia de Milei,Petri, y el ministro de Defensa entrante, teniente general Carlos Presti, además de altos mandos militares.

Embed

Los F-16 con tecnología de "cuarta generación plus"

Las aeronaves de combate - cuatro biplazas y dos monoplazas - forman parte del paquete de 24 unidades compradas a Dinamarca, todas equipadas con un sistema de armas provisto por Estados Unidos.

F-16 Aviones
Javier Milei presentó los F-16 y dijo que

Javier Milei presentó los F-16 y dijo que "ahora estaremos más seguros con los nuevos custodios del espacio argentino".

La operación demandó un desembolso total de u$s650 millones. Aunque estos modelos pueden alcanzar velocidad mach 2, es decir, más de 2400 kilómetros por hora, el sobrevuelo se realizó a menor velocidad y en formación especial para permitir su observación.

El futuro de este sistema de armas estará situado en la VI Brigada Aérea de Tandil, que está siendo acondicionada para albergar el Centro de Instrucción Técnica y los simuladores de vuelo.

Estas unidades corresponden al modelo F-16 A/B Block 15 MLU, modernizados al estándar "Tape 6.5", lo que las sitúa como aeronaves de cuarta generación plus. Entre sus características técnicas sobresale el sistema fly-by-wire, que centraliza el control de vuelo mediante una computadora, otorgándole una capacidad de maniobra superior y relación peso-empuje que facilita despegues y combates. Además, cuentan con una autonomía de combate de dos horas y media gracias a sus tanques.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei presentó a los F-16 "como a los nuevos custodios del espacio argentino"

Luis Petri se despide con el vuelo de los F-16: adelantan la presentación por cuestiones climáticas

Javier Milei firmó la convocatoria a sesiones extraordinarias para este mes en el Congreso

Tren de Cercanías del Este: diez empresas compiten por la obra ferroviaria

Videos: Petri recibió a los primeros F-16 y este sábado se presentarán de forma oficial

Patricia Bullrich se aseguró un lugar clave para avanzar con la reforma laboral

Mendoza fortalece su presencia global en minería y transición energética en Londres

En el sorteo del Mundial, Trump aseguró que Milei "está haciendo a Argentina grande de nuevo".

LO QUE SE LEE AHORA
Javier Milei presentó a los F-16 como a los nuevos custodios del espacio argentino.
En Córdoba

Javier Milei presentó a los F-16 "como a los nuevos custodios del espacio argentino"

Las Más Leídas

Accidente fatal en Malargüe
Avanza la investigación

Sigue detenido el conductor que atropelló a dos menores en Malargüe

La Justicia ordenó el vallado sobre Avenida General Roca. Hoy policías custodiaban el lugar.  video
Conmoción

Evoluciona favorablemente el niño internado tras el accidente fatal en Malargüe

Alerta por lluvias y tormentas con granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de noviembre en Mendoza
El clima

Alerta por lluvias y tormentas con granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de diciembre en Mendoza

Fiesta Provincial de la Cerveza: paso a paso para solicitar el reintegro de las entradas. video
Reprogramación

Fiesta Provincial de la Cerveza: paso a paso para solicitar el reintegro de las entradas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 6 de diciembre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 6 de diciembre

Te Puede Interesar

Voluntarias del Hospital Pereyra (Guada y Juli) y Payamédicos que sanan desde el vínculo humano.
Solidaridad en acción

El impacto del voluntariado en hospitales de Mendoza: historias que sanan desde el acompañamiento

Por Celeste Funes
Juan Cruz Yacopini va por todo. video
destacado

Juan Cruz Yacopini en Sitio Andino: experiencia, madurez y un Dakar 2026 que lo invita para ir por más

Por Martín Sebastián Colucci
Javier Milei presentó a los F-16 como a los nuevos custodios del espacio argentino.
En Córdoba

Javier Milei presentó a los F-16 "como a los nuevos custodios del espacio argentino"

Por Sitio Andino Política