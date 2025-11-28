Premios Martín Fierro de Cable 2025: lista completa de ganadores

Por Juan Pablo Strappazzon 28 de noviembre de 2025 - 09:05
Este jueves por la noche se llevó a cabo una nueva edición de los
. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) reconoció a los mejores en muchas categorías. A continuación, presentamos Premios Martín Fierro de Cable la lista completa de ganadores.
Los detalles de los Premios Martín Fierro de Cable 2025
La ceremonia de los
Premios Martín Fierro de Cable 2025 se llevó a cabo en el centro de eventos Goldencenter, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, y estuvo conducida por Lizy Tagliani y Juan di Natale.
El evento reconoció a lo más destacado de la
producción televisiva del año 2024 y reunió a más de 800 invitados, entre ellos los principales protagonistas de la pantalla, figuras del espectáculo y los miembros de APTRA, responsables de seleccionar a los ganadores en cada categoría.
Lizy Tagliani y Juan di Natale
Juan di Natale y Lizy Tagliani se encargaron de la conducción de los Premios Martín Fierro de Cable 2025
Quiénes ganaron los Premios Martín Fierro de Cable 2025:
ENTREVISTAS
+Caras (Héctor Mauggeri – CARAS TV) Deportv textual (Cecilia Ruffa – DEPORTV) Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)
TEMAS MÉDICOS Doctor C (Guillermo Capuya – C5N) El secreto mejor guardado (Fernando Felice – A24) Las tardes con Pink (Judith Casal – KZO)
DOCUMENTAL Cromañón: Cartas y Señales (TN) Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+) Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)
ARTE, MODA Y TENDENCIA ADN moda (Fabiana Araujo – METRO) La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – CIUDAD MAGAZINE) Planeta urbano (Pía Slapka – IP)
DEPORTIVO ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN) La Vuelta (Rama Pantorotto, Martín Reich, Romi Scalora – Fox Sports) Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)
PROGRAMA ECONÓMICO Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+) La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N) MMC (Maximiliano Montenegro – A24)
AVISO PUBLICITARIO Infinia (YPF – Liebre) Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)
NOTICIERO El noticiero (Eduardo Feinmann – LN+) El diario (Daniela Ballester – Julián Guarino) TN de noche (Franco Mercuriali – TN) Último momento (CRÓNICA HD)
CRONISTA/MOVILERO Adrián Salonia – (C5N) Manuel “Manu” Jove (TN) Rodrigo Porto (LN+)
INTERÉS GENERAL SEMANAL Chicas pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N) Dicen que dicen (Alberto Lotuf – METRO) Gps (Rolando Graña – A24) Mi mejor versión (Vani Balena – CIUDAD MAGAZINE) Sobredosis de tv (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)
LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA Laura Couto (Deportv Central – DeporTV) Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports) Morena Beltrán (Generación F – ESPN) Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)
MUSICAL (JAZZ/TANGO/FOLKLORE) Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports) Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad) Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)
PANELISTA Mariana Brey (C5N) Nicolás Pizzi (TN) Santiago Cuneo (Gps – A24)
MAGAZINE Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – CRÓNICA TV) El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – CRÓNICA TV) Empezar el día (Amalia “Yuyito” González – CIUDAD MAGAZINE) Nuestra tarde (Federico Wiemeyer – Eleonora Cole – TN) Vamos las chicas (M. Cordero – CANAL DE LA CIUDAD)
REVELACIÓN Agustín “Agusneta” Rodríguez – (TNT SPORTS) Ornella Flench (Emprendi2 – CIUDAD MAGAZINE) Juan Manuel Boccaci (TN)
COLUMNISTA ECONÓMICO Alfredo Zaiat (IP) Rosalía Costantino (Duro de domar – C5N) Sofía Diamante (LN+)
LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+) Eduardo Feinmann (El noticiero – LN+) Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N) Nelson Castro (El corresponsal – TN)
DEPORTES EXTREMOS Abriendo Pistas Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports) Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports) Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)
COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL (Empate) Ariel Zak (Minuto Uno – C5N) Rodolfo “Fito” Baqué (A24) Rodrigo Alegre (TN)
CULINARIO Argentina cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N) Historias ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN) Ruta 40 (Tupac Guantay – EL GOURMET)
LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA Luciana Geuna (Verdad consecuencia – TN) Marina Calabró (+Info a la tarde – LN+) Melina Fleiderman (Último momento – CRÓNICA HD) Rosario Ayerdi (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)
AVISO INSTITUCIONAL Banco Nación — “Me Banco” (Lado C) Banco Provincia — “17 Millones” (La América) Betsson — “Cuidamos la pasión”
PRODUCTOR GENERAL Exequiel Darío Sanitz (TN) Facundo Pedrini (Crónica TV) Nicolás Boccache (C5N)
TURISMO Y TIEMPO LIBRE Aguas Abiertas (ESPN) El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26) Vivir Viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)
PERIODÍSTICO DEPORTIVO ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN) Pelota parada (Pablo Giralt – TNT SPORTS) TN deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)
LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA Carolina Amoroso (Está pasando – TN) Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+) Lucila “Luli” Trujillo (De una – C5N) Mercedes Cordero (Vamos las chicas – CANAL DE LA CIUDAD)
CULTURAL/EDUCATIVO Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP) El Baúl de Charlie (Charlie López – TN) Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)
PROGRAMA PERIODÍSTICO A dos voces (Marcelo Bonelli – Edgardo Alfano – TN) ADN federal (Tomás Méndez – CANAL 26) Argenzuela (Jorge Rial – C5N) ¿La ves? (Jonatan Viale – TN) Minuto Uno (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)
PROGRAMA RURAL A Corral (Silvio Baiocco – Canal Rural) Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro) TN Campo (Eleonora Cole – TN)
COLUMNISTA POLÍTICO (Empate) Daniel Bilotta (LN+) Iván Schargrodsky (C5N) Esteban Godoy (CRÓNICA TV)
DE SERVICIOS El defensor (Adrián y Facundo Fracino – CRÓNICA TV) Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN) Lo justo y necesario (Clara Salguero – A24) Transición 2030 (Cata de Elía – A24)
INTERÉS GENERAL DIARIO +Verdad (Esteban Trebucq – LN+) Basta baby (Baby Etchecopar – A24) Duro de domar (Pablo Duggan – C5N) La pinta es lo de menos (Nacho Goano – CANAL DE LA CIUDAD)
MUSICAL (ROCK/ POP/ URBANA) Banda Soporte (Quiero) La Viola (Fernando Molinero – TN) Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)
NOTICIERO DEPORTIVO Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage) Deportv Central (Laura Couto, Diego Contreras – DeporTV) La Zona Central (Ariel Puente, Alejandro Wall, Cata Bonadeo – Fox Sports) SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN)
SERVICIO INFORMATIVO
LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA Cecilio Flematti (Resumen 26 – CANAL 26) David Kavlin (Quedate con nosotros – CRÓNICA TV) Diego Sehinkman (Sólo una vuelta más – TN) Jonatan Viaje (¿La ves? – TN) Nacho Goano (La pinta es lo de menos – CANAL DE LA CIUDAD) Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 – CANAL 26)
PRODUCCIÓN INTEGRAL A24 Canal de la Ciudad C5N TN
MARTÍN FIERRO DE ORO
