Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025: quiénes son los grandes ganadores

En las últimas horas, se llevó a cabo una nueva edición de los Premios Martín Fierro deCine y Series 2025. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) reconoció a los mejores en muchas categorías. A continuación, presentamos la lista completa de ganadores.
Los detalles de los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025
La ceremonia de los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025 se llevó a cabo en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, y estuvo conducida por Teté Coustarot y Luciano Cáceres.
El evento reconoció a lo más destacado de la producción audiovisual del año y reunió a grandes figuras: protagonistas de la pantalla, personalidades del espectáculo y los miembros de APTRA, encargados de elegir a los ganadores en cada categoría.
Quiénes ganaron los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025:
Actor de reparto en serie
Ariel Staltari – El Eternauta
Ganador: César Troncoso – El Eternauta
Gabriel “El Puma” Goity – El Encargado
Juan Minujín – Atrapados, En el barro y Menem
Marcelo Subiotto – El Eternauta y En el barro
Marco Antonio Caponi – Menem
Benjamín Vicuña – Envidiosa
Actriz de reparto en serie
Griselda Siciliani – Menem
Ganadora: Lorena Vega – En el barro, Envidiosa, El fin del amor
Micaela Riera – Nieve Roja
Mónica Antonópulos – Viudas Negras, Las Maldiciones y Menem
Violeta Urtizberea – Envidiosa
Soledad Villamil – Cromañón
Erika De Sautu Riestra – En el barro
Andrea Pietra – El Eternauta
Actor protagonista en serie
Esteban Lamothe – Envidiosa
Guillermo Francella – El Encargado
Guillermo Pfening – Espartanos: Una historia real
Ganador: Leonardo Sbaraglia – Menem y Las Maldiciones
Ricardo Darín – El Eternauta
Alan Sabbagh – El mejor infarto de mi vida
Oscar Martínez – Bellas Artes 2
Daniel Hendler – Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor
Actriz protagonista en serie
Ganadora: Griselda Siciliani – Envidiosa
Malena Pichot – Viudas Negras
Olivia Nuss – Cromañón
Valentina Zenere – En el barro
Pilar Gamboa – Viudas Negras
Lali Espósito – El fin del amor
Tini Stoessel – Quebranto
Ana Garibaldi – En el barro
Actor de reparto en cine
Agustín Rittano – El hombre que amaba los platos voladores
Alejandro Awada – Una muerte silenciosa
Martín Garabal – Culpa cero
Agustín Sullivan – Virgen rosa
Ganador: Ariel Staltari – Verano Trippin
Benjamín Amadeo - Mensaje en una botella
Tomás Kirzner – Gala y Kiwi
Luis Ziembrowski –El Jockey
Actriz de reparto en cine
Carolina Kopelioff – Virgen Rosa
Ganadora: Justina Bustos – Culpa Cero
Maite Lanata – Gatillero
Soledad Villamil – Una muerte silenciosa
Beatriz Spelzini – Chocolate para tres
Eugenia Guerty – Papá x dos
Dalma Maradona – Homo Argentum
Lali Espósito – Verano Trippin
Actor protagonista en cine
Adrián Suar – Mazel Tov
Ganador: Guillermo Francella – Homo Argentum
Joaquín Furriel – Una muerte silenciosa
Lorenzo Ferro – Simón de la montaña
Sergio Podeley – Gatillero
Luciano Cáceres – Adiós Madrid
Actriz protagonista en cine
Camila Peralta – Nancy
Dolores Fonzi – Belén
Luisana Lopilato – Mensaje en una botella
Mara Bestelli – El mensaje
Ganadora: Natalia Oreiro – La mujer de la fila
Cecilia Bertuccelli – Culpa Cero
Maricel Álvarez – La llegada del hijo
Úrsula Corberó – El Jockey
Eugenia “China” Suárez – Linda
Edición cine y/o serie
Ganador: Alejandro Brodersohn – El Eternauta
Andrés Quaranta – Menem
David Gallart / Anabela Lattanzio – Homo Argentum
Rosario Suárez / Yibrán Asaud – El Jockey
Música original cine y/o serie
Mauro De Tommaso / Juan Giménez Kuj – Verano Trippin
Nicolás Sorín – Mazel Tov
Sebastián Escofet – Una muerte silenciosa
Sergei Grosny – División Palermo 2
Lali Espósito / Mauro De Tommaso – El fin del amor 2
Federico Jusid – El Eternauta
Ganadores: María Becerra / Xross – En el barro
Guion cine
Alejandro Agresti – Lo que quisimos ser
Benjamín Ávila / Marcelo Muller – La mujer de la fila
Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada – Tesis sobre una domesticación
Ganadoras: Laura Paredes / Dolores Fonzi – Belén
Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas – El Jockey
Guion serie
Ganadores: Bruno Stagnaro / Ariel Staltari – El Eternauta