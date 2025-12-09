Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025: quiénes son los grandes ganadores

En las últimas horas, se llevó a cabo una nueva edición de los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) reconoció a los mejores en muchas categorías. A continuación, presentamos la lista completa de ganadores.

Los detalles de los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025 La ceremonia de los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025 se llevó a cabo en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, y estuvo conducida por Teté Coustarot y Luciano Cáceres.

El evento reconoció a lo más destacado de la producción audiovisual del año y reunió a grandes figuras: protagonistas de la pantalla, personalidades del espectáculo y los miembros de APTRA, encargados de elegir a los ganadores en cada categoría.

Teté Coustarot y Luciano Cáceres Luciano Cáceres y Teté Coustarot se encargaron de la conducción de los Premios Martín Fierro de Cine y Series Quiénes ganaron los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025: Actor de reparto en serie

Ariel Staltari – El Eternauta

Ganador: César Troncoso – El Eternauta

Gabriel “El Puma” Goity – El Encargado

Juan Minujín – Atrapados, En el barro y Menem

Marcelo Subiotto – El Eternauta y En el barro

Marco Antonio Caponi – Menem

Benjamín Vicuña – Envidiosa Actriz de reparto en serie Griselda Siciliani – Menem

Ganadora: Lorena Vega – En el barro, Envidiosa, El fin del amor

Micaela Riera – Nieve Roja

Mónica Antonópulos – Viudas Negras, Las Maldiciones y Menem

Violeta Urtizberea – Envidiosa

Soledad Villamil – Cromañón

Erika De Sautu Riestra – En el barro

Andrea Pietra – El Eternauta Actor protagonista en serie Esteban Lamothe – Envidiosa

Guillermo Francella – El Encargado

Guillermo Pfening – Espartanos: Una historia real

Ganador: Leonardo Sbaraglia – Menem y Las Maldiciones

Ricardo Darín – El Eternauta

Alan Sabbagh – El mejor infarto de mi vida

Oscar Martínez – Bellas Artes 2

Daniel Hendler – Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor Actriz protagonista en serie Ganadora: Griselda Siciliani – Envidiosa

Malena Pichot – Viudas Negras

Olivia Nuss – Cromañón

Valentina Zenere – En el barro

Pilar Gamboa – Viudas Negras

Lali Espósito – El fin del amor

Tini Stoessel – Quebranto

Ana Garibaldi – En el barro Actor de reparto en cine Agustín Rittano – El hombre que amaba los platos voladores

Alejandro Awada – Una muerte silenciosa

Martín Garabal – Culpa cero

Agustín Sullivan – Virgen rosa

Ganador: Ariel Staltari – Verano Trippin

Benjamín Amadeo - Mensaje en una botella

Tomás Kirzner – Gala y Kiwi

Luis Ziembrowski –El Jockey Actriz de reparto en cine Carolina Kopelioff – Virgen Rosa

Ganadora: Justina Bustos – Culpa Cero

Maite Lanata – Gatillero

Soledad Villamil – Una muerte silenciosa

Beatriz Spelzini – Chocolate para tres

Eugenia Guerty – Papá x dos

Dalma Maradona – Homo Argentum

Lali Espósito – Verano Trippin Actor protagonista en cine Adrián Suar – Mazel Tov

Ganador: Guillermo Francella – Homo Argentum

Joaquín Furriel – Una muerte silenciosa

Lorenzo Ferro – Simón de la montaña

Sergio Podeley – Gatillero

Luciano Cáceres – Adiós Madrid Actriz protagonista en cine Camila Peralta – Nancy

Dolores Fonzi – Belén

Luisana Lopilato – Mensaje en una botella

Mara Bestelli – El mensaje

Ganadora: Natalia Oreiro – La mujer de la fila

Cecilia Bertuccelli – Culpa Cero

Maricel Álvarez – La llegada del hijo

Úrsula Corberó – El Jockey

Eugenia “China” Suárez – Linda Edición cine y/o serie Ganador: Alejandro Brodersohn – El Eternauta

Andrés Quaranta – Menem

David Gallart / Anabela Lattanzio – Homo Argentum

Rosario Suárez / Yibrán Asaud – El Jockey Música original cine y/o serie Mauro De Tommaso / Juan Giménez Kuj – Verano Trippin

Nicolás Sorín – Mazel Tov

Sebastián Escofet – Una muerte silenciosa

Sergei Grosny – División Palermo 2

Lali Espósito / Mauro De Tommaso – El fin del amor 2

Federico Jusid – El Eternauta

Ganadores: María Becerra / Xross – En el barro Guion cine Alejandro Agresti – Lo que quisimos ser

Benjamín Ávila / Marcelo Muller – La mujer de la fila

Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada – Tesis sobre una domesticación

Ganadoras: Laura Paredes / Dolores Fonzi – Belén

Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas – El Jockey Guion serie Ganadores: Bruno Stagnaro / Ariel Staltari – El Eternauta

Carolina Aguirre – Envidiosa

Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat – El Encargado 3

Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega – En el barro

Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner – División Palermo 2

Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh – Viudas Negras Revelación Ganadora: Camila Plaate – Belén

Juliana Gattas – Los domingos mueren más personas

Pehuén Pedren – Simón de la montaña

Anika Bootz – El mensaje

Marcela Acuña – La mujer de la fila

Lux Pascal – Miss Carbón

María Becerra – En el barro

José “El Purre” Giménez Zapiola – Cromañón Diseño de vestuario cine y/o serie Beatriz Di Benedetto – El Jockey

Ganadora: Patricia Conta – El Eternauta

Constanza Balduzzi – Homo Argentum

Lorena Díaz – Envidiosa

Pilar González – Menem Dirección de arte cine y/o serie Daniel Gimelberg – Mazel Tov

Ganadores: Germán Naglieri y Julia Freid – El Jockey

Mariela Rípodas – Virgen rosa

María Battaglia / Julián Romero – El Eternauta

Julia Freid – En el barro

Laura Martínez – Bellas Artes 2 Dirección de fotografía cine y/o serie Ganador: Gastón Girod – El Eternauta

Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque – El mensaje

Lucio Bonelli – Mensaje en una botella

Marcelo Camorino – Lo que quisimos ser

Leonardo Rosende – Homo Argentum

Timo Salminen – El Jockey

Luciano Badaracco – Verano Trippin

Martín Sapia – Gatillero Dirección cine Alejandro Agresti – Lo que quisimos ser

Ganador: Benjamín Ávila – La mujer de la fila

Dolores Fonzi – Belén

Iván Fund – El mensaje

Mariano Cohn / Gastón Duprat – Homo Argentum

Luis Ortega – El Jockey Dirección serie Ariel Winograd / Fernando Alcalde – Menem

Ganador: Bruno Stagnaro – El Eternauta

Gabriel Medina – Envidiosa

Alejandro Ciancio – En el barro

Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet – División Palermo 2 Documental cine y/o plataforma Ganador: Cromañón: el documental

Suerte de pinos

Yo y la que fui

Wainrot, tras bambalinas

Kun por Agüero

Ángel Di María: Romper la pared

María Soledad: El fin del silencio

Las mil muertes de Nora Dalmasso Serie de comedia El Encargado (Disney)

Ganadora: Envidiosa (Netflix)

Viudas Negras (Flow)

División Palermo 2 (Netflix)

El mejor infarto de mi vida (Disney)

Bellas Artes 2 (Disney)

El fin del amor (Prime Video) Serie de drama Cromañón (Prime Video)

Ganadora: El Eternauta (Netflix)

Menem (Prime Video)

En el barro (Netflix)

La voz ausente (Disney)

Atrapados (Netflix) Mejor película de cine y/o plataforma Ganadora: Belén

Homo Argentum

La llegada del hijo

La mujer de la fila

El Jockey

Martín Fierro de Oro Serie El Eternauta Martín Fierro de Oro Cine Natalia Oreiro