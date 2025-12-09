9 de diciembre de 2025
Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025: quiénes son los grandes ganadores

La noche de los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025 celebró lo mejor de la producción audiovisual del año. Enterate acá quiénes fueron los ganadores.

Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025: quiénes son los grandes ganadores

Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025: quiénes son los grandes ganadores

Por Sitio Andino MuchoShow

En las últimas horas, se llevó a cabo una nueva edición de los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) reconoció a los mejores en muchas categorías. A continuación, presentamos la lista completa de ganadores.

Los detalles de los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025

La ceremonia de los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025 se llevó a cabo en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, y estuvo conducida por Teté Coustarot y Luciano Cáceres.

El evento reconoció a lo más destacado de la producción audiovisual del año y reunió a grandes figuras: protagonistas de la pantalla, personalidades del espectáculo y los miembros de APTRA, encargados de elegir a los ganadores en cada categoría.

Teté Coustarot y Luciano Cáceres
Luciano Cáceres y Teté Coustarot se encargaron de la conducción de los Premios Martín Fierro de Cine y Series

Luciano Cáceres y Teté Coustarot se encargaron de la conducción de los Premios Martín Fierro de Cine y Series

Quiénes ganaron los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025:

Actor de reparto en serie

  • Ariel Staltari – El Eternauta
  • Ganador: César Troncoso – El Eternauta
  • Gabriel “El Puma” Goity – El Encargado
  • Juan Minujín – Atrapados, En el barro y Menem
  • Marcelo Subiotto – El Eternauta y En el barro
  • Marco Antonio Caponi – Menem
  • Benjamín Vicuña – Envidiosa

Actriz de reparto en serie

  • Griselda Siciliani – Menem
  • Ganadora: Lorena Vega – En el barro, Envidiosa, El fin del amor
  • Micaela Riera – Nieve Roja
  • Mónica Antonópulos – Viudas Negras, Las Maldiciones y Menem
  • Violeta Urtizberea – Envidiosa
  • Soledad Villamil – Cromañón
  • Erika De Sautu Riestra – En el barro
  • Andrea Pietra – El Eternauta

Actor protagonista en serie

  • Esteban Lamothe – Envidiosa
  • Guillermo Francella – El Encargado
  • Guillermo Pfening – Espartanos: Una historia real
  • Ganador: Leonardo Sbaraglia – Menem y Las Maldiciones
  • Ricardo Darín – El Eternauta
  • Alan Sabbagh – El mejor infarto de mi vida
  • Oscar Martínez – Bellas Artes 2
  • Daniel Hendler – Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor

Actriz protagonista en serie

  • Ganadora: Griselda Siciliani – Envidiosa
  • Malena Pichot – Viudas Negras
  • Olivia Nuss – Cromañón
  • Valentina Zenere – En el barro
  • Pilar Gamboa – Viudas Negras
  • Lali Espósito – El fin del amor
  • Tini Stoessel – Quebranto
  • Ana Garibaldi – En el barro

Actor de reparto en cine

  • Agustín Rittano – El hombre que amaba los platos voladores
  • Alejandro Awada – Una muerte silenciosa
  • Martín Garabal – Culpa cero
  • Agustín Sullivan – Virgen rosa
  • Ganador: Ariel Staltari – Verano Trippin
  • Benjamín Amadeo - Mensaje en una botella
  • Tomás Kirzner – Gala y Kiwi
  • Luis Ziembrowski –El Jockey

Actriz de reparto en cine

  • Carolina Kopelioff – Virgen Rosa
  • Ganadora: Justina Bustos – Culpa Cero
  • Maite Lanata – Gatillero
  • Soledad Villamil – Una muerte silenciosa
  • Beatriz Spelzini – Chocolate para tres
  • Eugenia Guerty – Papá x dos
  • Dalma Maradona – Homo Argentum
  • Lali Espósito – Verano Trippin

Actor protagonista en cine

  • Adrián Suar – Mazel Tov
  • Ganador: Guillermo Francella – Homo Argentum
  • Joaquín Furriel – Una muerte silenciosa
  • Lorenzo Ferro – Simón de la montaña
  • Sergio Podeley – Gatillero
  • Luciano Cáceres – Adiós Madrid

Actriz protagonista en cine

  • Camila Peralta – Nancy
  • Dolores Fonzi – Belén
  • Luisana Lopilato – Mensaje en una botella
  • Mara Bestelli – El mensaje
  • Ganadora: Natalia Oreiro – La mujer de la fila
  • Cecilia Bertuccelli – Culpa Cero
  • Maricel Álvarez – La llegada del hijo
  • Úrsula Corberó – El Jockey
  • Eugenia “China” Suárez – Linda

Edición cine y/o serie

  • Ganador: Alejandro Brodersohn – El Eternauta
  • Andrés Quaranta – Menem
  • David Gallart / Anabela Lattanzio – Homo Argentum
  • Rosario Suárez / Yibrán Asaud – El Jockey

Música original cine y/o serie

  • Mauro De Tommaso / Juan Giménez Kuj – Verano Trippin
  • Nicolás Sorín – Mazel Tov
  • Sebastián Escofet – Una muerte silenciosa
  • Sergei Grosny – División Palermo 2
  • Lali Espósito / Mauro De Tommaso – El fin del amor 2
  • Federico Jusid – El Eternauta
  • Ganadores: María Becerra / Xross – En el barro

Guion cine

  • Alejandro Agresti – Lo que quisimos ser
  • Benjamín Ávila / Marcelo Muller – La mujer de la fila
  • Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada – Tesis sobre una domesticación
  • Ganadoras: Laura Paredes / Dolores Fonzi – Belén
  • Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas – El Jockey

Guion serie

  • Ganadores: Bruno Stagnaro / Ariel Staltari – El Eternauta
  • Carolina Aguirre – Envidiosa
  • Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat – El Encargado 3
  • Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega – En el barro
  • Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner – División Palermo 2
  • Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh – Viudas Negras

Revelación

  • Ganadora: Camila Plaate – Belén
  • Juliana Gattas – Los domingos mueren más personas
  • Pehuén Pedren – Simón de la montaña
  • Anika Bootz – El mensaje
  • Marcela Acuña – La mujer de la fila
  • Lux Pascal – Miss Carbón
  • María Becerra – En el barro
  • José “El Purre” Giménez Zapiola – Cromañón

Diseño de vestuario cine y/o serie

  • Beatriz Di Benedetto – El Jockey
  • Ganadora: Patricia Conta – El Eternauta
  • Constanza Balduzzi – Homo Argentum
  • Lorena Díaz – Envidiosa
  • Pilar González – Menem

Dirección de arte cine y/o serie

  • Daniel Gimelberg – Mazel Tov
  • Ganadores: Germán Naglieri y Julia Freid – El Jockey
  • Mariela Rípodas – Virgen rosa
  • María Battaglia / Julián Romero – El Eternauta
  • Julia Freid – En el barro
  • Laura Martínez – Bellas Artes 2

Dirección de fotografía cine y/o serie

  • Ganador: Gastón Girod – El Eternauta
  • Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque – El mensaje
  • Lucio Bonelli – Mensaje en una botella
  • Marcelo Camorino – Lo que quisimos ser
  • Leonardo Rosende – Homo Argentum
  • Timo Salminen – El Jockey
  • Luciano Badaracco – Verano Trippin
  • Martín Sapia – Gatillero

Dirección cine

  • Alejandro Agresti – Lo que quisimos ser
  • Ganador: Benjamín Ávila – La mujer de la fila
  • Dolores Fonzi – Belén
  • Iván Fund – El mensaje
  • Mariano Cohn / Gastón Duprat – Homo Argentum
  • Luis Ortega – El Jockey

Dirección serie

  • Ariel Winograd / Fernando Alcalde – Menem
  • Ganador: Bruno Stagnaro – El Eternauta
  • Gabriel Medina – Envidiosa
  • Alejandro Ciancio – En el barro
  • Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet – División Palermo 2

Documental cine y/o plataforma

  • Ganador: Cromañón: el documental
  • Suerte de pinos
  • Yo y la que fui
  • Wainrot, tras bambalinas
  • Kun por Agüero
  • Ángel Di María: Romper la pared
  • María Soledad: El fin del silencio
  • Las mil muertes de Nora Dalmasso

Serie de comedia

  • El Encargado (Disney)
  • Ganadora: Envidiosa (Netflix)
  • Viudas Negras (Flow)
  • División Palermo 2 (Netflix)
  • El mejor infarto de mi vida (Disney)
  • Bellas Artes 2 (Disney)
  • El fin del amor (Prime Video)

Serie de drama

  • Cromañón (Prime Video)
  • Ganadora: El Eternauta (Netflix)
  • Menem (Prime Video)
  • En el barro (Netflix)
  • La voz ausente (Disney)
  • Atrapados (Netflix)

Mejor película de cine y/o plataforma

  • Ganadora: Belén
  • Homo Argentum
  • La llegada del hijo
  • La mujer de la fila
  • El Jockey
  • El aroma del pasto recién cortado

Martín Fierro de Oro Serie

  • El Eternauta

Martín Fierro de Oro Cine

  • Natalia Oreiro

