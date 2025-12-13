13 de diciembre de 2025
Operativo internacional

Gendarmería Nacional desarticuló una banda narco que enviaba fentanilo a Mendoza

Se trata de cuatro hombres que integraban una banda narcocriminal responsable de enviar drogas sintéticas a Paraguay y Chile. Dos de sus miembros fueron detenidos en la provincia de Mendoza.

Foto: gentileza GNA
Por Sitio Andino Policiales

En un operativo internacional coordinado contra el narcotráfico, Gendarmería Nacional detuvo a un hombre que integraba una banda dedicada a enviar drogas a Paraguay, Chile y Argentina. Mendoza era uno de los destinos antes de que el estupefaciente cruzara hacia Chile con ampollas de fentanilo y ketamina.

Narcotráfico - Mendoza (2)
Golpe al narcotráfico internacional: cómo fue el operativo

Las investigaciones se iniciaron en julio cuando personal de la Sección de Investigaciones Antidrogas de GNA en Clorinda (Formosa) incautó unas 500 ampollas de fentanilo y 4.950 kg de ketamina, producto de un envío proveniente de Paraguay con destino a la provincia de Mendoza y a Chile. Por ese envío hubo un detenido, considerado el autor material.

En Mendoza se montó una entrega vigilada que permitió detener a otras dos personas -un argentino y un chileno- y secuestrar unas 80 ampollas del opioide. Dado que el traslado de las drogas tenía como ruta zonas limítrofes, Gendarmería elevó una alerta roja a Interpol y coordinó las tareas con investigadores paraguayos.

En agosto, efectivos de la Unidad de Investigaciones Antidrogas 'Clorinda' y de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Asunción trianguló la ubicación entre Clorinda y Nanawa (Paraguay) y detuvo a un ciudadano paraguayo, señalado como tercer integrante y responsable de enviar la droga. Ese detenido fue extraditado a través del Puente Internacional San Ignacio de Loyola y quedó a disposición de la Justicia argentina.

Narcotráfico - Mendoza (1)
Las pesquisas posteriores permitieron identificar a un cuarto miembro de la organización, de nacionalidad chilena. Mediante la coordinación del oficial de enlace de GNA con el Grupo Conjunto de Investigaciones Contra el Crimen Organizado (GCO), de Colombia, este viernes la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) concretó la detención de ese cuarto implicado.

