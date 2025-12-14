14 de diciembre de 2025
Ferias, creatividad y valor agregado: el trabajo artesanal impulsa la economía social y el desarrollo local

En la provincia de Mendoza, unas 40 mil personas se sostienen gracias a artesanías y emprendimientos creativos. Cómo se impulsan los proyectos.

 Por Sofía Pons

Las manos mendocinas producen una gran variedad de productos y artesanías que combinan pasión, tradición e identidad local. A través de ferias y mercados a lo largo de todo el territorio provincial, los emprendedores muestran sus creaciones y habilidades, movilizando las economías regionales.

En la provincia de Mendoza hay unos 10 mil emprendimientos anotados en el Registro de Unidades de la Economía Social y Solidaria (RUESyS), entre los que hay individuales, grupales, familiares, asociativos, fundaciones, comercializadoras y cooperativas de trabajo. Según la directora de Economía Social, Lorena Meschini, por cada uno de estos proyectos, se calcula un promedio de cuatro personas vinculadas.

"Mendoza fue la primera provincia que tuvo su Ley de Economía Social y Solidaria a nivel nacional. Este registro permite incluir a los emprendedores dentro de ese paraguas que sería la promoción de la economía social", explicó la funcionaria.

Desde la iniciativa provincial proponen diferentes mecanismos de comercialización:

  • Ferias
  • Vinculaciones con el sector público y el privado,
  • Catálogo virtual

"Al estar inscripto en el Registro de Unidades podés acceder, por ejemplo, a fortalecimientos económicos y a un plan integral de capacitación que se puede hacer en forma virtual o presencial, dado que vamos a los departamentos por lo menos una vez al año", detalló Meschini.

Además, agregó: "También tenemos a cargo dos áreas que son bastante importantes, una es la del Mercado Artesanal, que es un programa de promoción al artesanado folclórico, que este año cumple 48 años y se realizó la reapertura del local de ventas en el departamento de Malargüe. Por otra parte, somos órgano local de mutuales".

En el mismo departamento del sur mendocino, los primeros días de diciembre el equipo del Mercado Artesanal capacitó a una familia en tareas relacionadas a la esquila de ovejas, para que tengan una oportunidad de negocio. "Durante una visita realizada en octubre, al comprar a artesanos de la zona, detectamos a una familia que estaba descartando la lana de oveja. Al consultarles por qué lo hacían, nos explicaron que no había quién la comprara", contaron desde el proyecto.

Además, agregaron: "Nos comprometimos a volver cuando realizaran la esquila para acompañarlos, mostrarles el proceso de selección y, sobre todo, valorar una materia prima tan importante para nuestras artesanías. Concretamos la compra de los vellones, fortaleciendo la producción local y evitando que un recurso valioso se pierda".

MERCADO ARTESANAL MENDOCINO Este jueves 4-12 vivimos una jornada muy especial en Malargüe.Du
La economía social no se establece solo en la zona urbana, sino también en la rural.

La importancia del trabajo manual y creativo

La directora destacó que se trata de un programa social por lo que se enfocan en dos ejes centrales: la vulnerabilidad y la viabilidad. "Tenemos muy en cuenta si son mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad, jóvenes o adultos mayores. Y a su vez, que la actividad que desarrollen, ya sea de producción de bienes o un servicio, sean viables, es decir que se puedan sostener en el tiempo", explicó.

Sin embargo, existen otros requisitos como que no existan intermediarios entre el productor y el consumidor, y que haya una producción manual, que puede ser artesanal o mediante máquinas. "Buscamos evitar la industrialización, queremos valor agregado", comentó.

Meschini contó que los rubros más explotados varían a lo largo del tiempo. "En una época había muchos emprendimientos relacionados a los alimentos, durante la pandemia creció mucho lo vinculado a decoración y cerámica, y ahora es lo textil, como ropa para bebés, accesorios, ropa de blanco, indumentaria, que, a su vez, se suma a la moda circular", indicó.

Al adquirir un producto artesanal no solo se satisface una necesidad o un deseo, sino que también se "contribuye con el desarrollo local de forma inmediata y repercute en una familia de la provincia". "Creo que el cambio en el hábito de consumo del mendocino también se ve reflejado y se suma al valor agregado que tiene algo hecho a mano por autores locales", expresó la directora.

Ferias y mercados de Mendoza

A lo largo de todo el territorio provincial existen espacios de la Ruta de los Artesanos y Emprendedores Mendocinos para que emprendedores y consumidores puedan vincularse. "En el Parque General San Martín hay una feria que está siempre los viernes, sábados, domingos y feriados, y hay otra que se hace dos veces al mes en el Paseo del Rosedal. Después cada departamento tiene sus propios espacios y hay eventos especiales como el Mercadito Navideño", detalló. Otras ferias son:

  • Vida Feria en el Parque Central (Ciudad de Mendoza)
  • Plaza de las Artes en Plaza Independencia (Ciudad de Mendoza)
  • Paseo Artesanal Chacras de Coria en Plaza General Espejo (Luján de Cuyo)
  • Paseo Artesanal (San Martín)
  • Feria de Artesanos y Emprendedores en Plaza Departamental (Tunuyán)

Los presentes para la próxima Navidad se podrán adquirir en "Mansa Feria del Regalo", un evento que realizarán desde el viernes 19 hasta el martes 23 de diciembre en el Parque General San Martín. Además, quienes no puedan asistir a ferias, tienen la posibilidad de conocer los emprendimientos a través del catálogo y vincularse mediante las vías de contacto o redes sociales.

