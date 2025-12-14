La provincia de Mendoza se destacó en la Jornada Federal del Programa Mujeres del CFI

La provincia de Mendoza lideró la implementación del Programa Mujeres y proyecta fortalecer la inversión sustentable y el alcance rural de la línea de crédito en 2026 .

La subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, Marité Badui -representante provincial ante el CFI-, estuvo presente en la reciente Jornada Federal del Programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Este encuentro clave sirvió para el diseño de la hoja de ruta federal y la construcción colectiva de nuevas herramientas. Mendoza se destacó por su avanzada implementación del programa, que ya desembolsó $2.000 millones en créditos, superando la línea inicial de $300 millones , y se consolidó como un motor de oportunidades concretas para consolidar proyectos productivos en todas las regiones.

La participación mendocina también contó con la presencia de Gabriela Salvi, de la Unidad de Enlace Provincial . Junto a Badui, aportaron al intercambio técnico y a la planificación estratégica.

El dinamismo del tejido emprendedor mendocino se refleja en la distribución de los fondos: 30% del financiamiento se concentró en el sector Comercio y el 27% se destinó conjuntamente a Turismo y actividades vinculadas al Agro.

Geográficamente, el impacto es palpable, con San Rafael y Ciudad de Mendoza encabezando el otorgamiento de préstamos, sumando un 60% del total.

“Como representante de la provincia ante el Consejo Federal de Inversiones, es un desafío y una responsabilidad co-diseñar herramientas que generen impacto real en los territorios. Este programa nos llena de orgullo por los resultados alcanzados en Mendoza y en cada una de las provincias del país y cuenta con el firme respaldo del gobernador Alfredo Cornejo a esta política pública. Felicito a Marcela Garavano y a todo el equipo del CFI por liderar este programa federal que se construye de manera colectiva entre todas las provincias”. Sostuvo Marité Badui, Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Proyecciones y desafíos para la mujer emprendedora

Durante la jornada se trabajó intensamente en los desafíos para 2026, que incluyen la necesidad de llegar a zonas rurales con proyectos sustentables y dar mayor visibilidad a mujeres emprendedoras con impacto social.

Además, se subrayó la tendencia que muestra el crecimiento de las Líneas Verdes, que se espera alcancen un nivel de desembolso casi igual al de la Línea Mujeres en 2025.

"Aportamos recursos provinciales para fortalecer este Programa, convencidos de que el desarrollo se construye desde una mirada inclusiva y federal" destacó la subsecretaria Marité Badui, agradeciendo al CFI y a las provincias por el trabajo compartido.

Programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres Es una iniciativa destinada a promover la igualdad de oportunidades en el ámbito productivo. El programa brinda herramientas de capacitación, asistencia técnica y líneas de financiamiento específicas para fortalecer proyectos, emprendimientos y empresas lideradas por mujeres en todas las provincias.

A través de este programa, el CFI impulsa la reducción de brechas de género en el acceso a recursos y fomenta la participación femenina en la toma de decisiones económicas, acompañando iniciativas que contribuyen al desarrollo productivo regional y a la generación de empleo de calidad.