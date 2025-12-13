Mendoza reúne a expertos para fortalecer la cooperación contra el crimen organizado

El Ministerio de Seguridad y Justicia y el Servicio Penitenciario de Mendoza encabezaron el “ Taller de cooperación intra e interinstitucional para la identificación de estructuras criminales asociadas al tráfico de drogas en contextos penitenciarios”, desarrollado junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El encuentro, realizado en el Centro Patrimonial y Artístico Cristóforo Colombo, reunió a funcionarios del Ministerio Público Fiscal, fuerzas de seguridad, efectivos de los servicios penitenciarios de Mendoza, San Juan y San Luis, del Servicio Penitenciario Federal, además de gendarmes y especialistas de otros países . La apertura estuvo a cargo de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; el director general del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Enrique Orellana; el agregado político de la Embajada de los Estados Unidos, Timothy McNally; y representantes de UNODC.

Durante las jornadas, se destacó la necesidad de crear una “ División de Investigaciones Penitenciarias ” para esclarecer hechos y aportar datos a la justicia sobre cuestiones propias de las cárceles, así como la regionalización de Mendoza, San Juan, San Luis y Chile para el intercambio de información y perfiles.

“ Celebro esta jornada porque fortalece el trabajo conjunto entre Mendoza, San Juan, San Luis y también Chile , con quienes compartimos no sólo la cordillera, sino también los desafíos en materia de crimen organizado. Estas instancias son claves para mejorar los controles, profesionalizar a nuestros equipos y reducir las vulnerabilidades en un contexto donde las organizaciones criminales buscan operar desde las cárceles. Agradezco también el apoyo de Naciones Unidas y de todos los especialistas presentes, porque este trabajo es fundamental para la seguridad pública de la región”, expresó la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza durante la apertura.

Sin título (4) La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza celebró la jornada de taller

A lo largo del taller, los participantes analizaron el avance del crimen organizado transnacional en contextos penitenciarios y profundizaron en temas como inteligencia penitenciaria, técnicas de investigación, nuevas sustancias psicoactivas y la importancia de la cooperación regional para enfrentar redes delictivas que operan desde los establecimientos penales. Especialistas de Chile, Argentina y organismos internacionales compartieron sus experiencias y desafíos comunes.

“El crimen organizado dentro de las cárceles es un desafío complejo que exige instituciones conectadas, equipos capacitados y canales de cooperación efectivos. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar junto a las autoridades argentinas y socios regionales para mejorar la detección, análisis y desarticulación de estas estructuras criminales. Espacios como este taller son esenciales para fortalecer capacidades, compartir información confiable y construir respuestas integradas frente al narcotráfico y al crimen transnacional”, afirmó Timothy McNally, agregado político de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.

Las jornadas incluyeron trabajos grupales, análisis de un caso práctico, espacios de debate y la presentación de conclusiones orientadas a mejorar la articulación entre instituciones, fortalecer capacidades técnicas y promover el intercambio de buenas prácticas.

“Para Mendoza, estas jornadas son una oportunidad para seguir aprendiendo y fortaleciendo el sistema de seguridad. El intercambio de experiencias e inteligencia penitenciaria nos permite crecer, mejorar resultados y construir políticas más eficaces contra el crimen organizado. Agradecemos la presencia de quienes nos visitan y celebramos este espacio de trabajo conjunto”, manifestó Eduardo Orellana, director general del Servicio Penitenciario de Mendoza.

Finalmente, Gonzalo Escalante, miembro de UNODC, concluyó: “El crimen organizado ha convertido a las cárceles en centros de operación, por eso la cooperación internacional y la articulación entre instituciones son esenciales. Este programa ya ha capacitado a más de 2.000 funcionarios en la región, logrando desarticular células criminales, frustrar ingresos de drogas y fortalecer el intercambio de información estratégica. Este taller es un nuevo paso hacia una respuesta coordinada y efectiva frente a este desafío común”.

Sin título (6) Mendoza fortalece la cooperación entre provincias y países

Cooperación regional

Con esta iniciativa, el Servicio Penitenciario de Mendoza reafirma su compromiso con la profesionalización continua de su personal y la consolidación de estrategias conjuntas para enfrentar de manera más eficaz el crimen organizado en la región.

Estos talleres se enmarcan en la constitución del Consejo Penitenciario Regional de Cuyo, un acuerdo interprovincial firmado por los servicios penitenciarios de Mendoza, San Juan y San Luis como parte del Plan Integral de Seguridad Regional. Este Consejo busca coordinar políticas penitenciarias comunes, promover la capacitación del personal, mejorar la inteligencia y gestión de datos penitenciarios y articular acciones conjuntas para responder a problemáticas compartidas.

La iniciativa representa un hito en la cooperación interjurisdiccional, permitiendo generar estrategias colaborativas para integrar sistemas de información, intercambiar experiencias y buenas prácticas, y fortalecer la seguridad pública en toda la región de Cuyo.

La realización de estos talleres y la puesta en marcha del Consejo Penitenciario Regional reafirma la voluntad de los servicios penitenciarios de Cuyo de reforzar la cooperación, sumar capacidades técnicas compartidas y responder de manera conjunta a los desafíos que plantea el crimen organizado.