Presupuesto 2026: Javier Milei abre sesiones extraordinarias con una pulseada clave en el Congreso

El Congreso de la Nación Argentina comenzará este miércoles las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno , con el objetivo central de debatir un amplio paquete de proyectos de ley. El foco político y parlamentario estará en la aprobación del primer Presupuesto de la gestión de Javier Milei .

En la Cámara de Diputados , el oficialismo se posiciona como primera minoría con 95 legisladores , por lo que necesitará sumar al menos 34 votos de bloques dialoguistas para garantizar la sanción de los proyectos clave. En el Senado , con solo 20 representantes , el Gobierno deberá asegurar 17 adhesiones adicionales para lograr la aprobación de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo.

Si bien en el Boletín Oficial se publicará un conjunto más amplio de leyes habilitadas para su tratamiento, la prioridad política del Gobierno será que el Congreso apruebe el Presupuesto 2026 antes de fin de año . Las sesiones extraordinarias se extenderán durante 20 días , hasta el 30 de diciembre, período en el cual se buscará acelerar los consensos parlamentarios.

Reforma laboral, Código Penal y ley de Glaciares también en agenda

Además del Presupuesto, la convocatoria incluye proyectos de fuerte impacto institucional, entre ellos la reforma laboral, el paquete Inocencia Fiscal - Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, modificaciones al Código Penal y la revisión de la ley de Glaciares. Todos estos textos formarán parte del temario a debatir durante las extraordinarias.

El Presupuesto podría debatirse el 16 de diciembre

La estrategia oficial busca que el Presupuesto 2026 sea tratado en Diputados el martes 16 de diciembre, para luego enviarlo de inmediato al Senado. Según fuentes legislativas, el objetivo es que la ley esté aprobada antes del 30 de diciembre, asegurando así que la administración Milei inicie 2026 con un marco fiscal propio y actualizado.

Martín Menem El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Para asegurar los votos, trabajan de manera coordinada el presidente de Diputados, Martín Menem, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli, quien mantiene negociaciones con más de 20 gobernadores. El respaldo de los mandatarios provinciales será clave para destrabar los acuerdos legislativos de fin de año.

Los ejes económicos del Presupuesto 2026

El proyecto de Presupuesto presenta proyecciones centrales: crecimiento del 5% del PBI, inflación del 10,1%, un dólar a 1.423 pesos para diciembre de 2026 y aumentos del 10,6% en exportaciones y 11% en importaciones. Además, estima gastos totales por 148 billones de pesos y recursos por 148,2 billones, lo que permitiría alcanzar un superávit primario de 2,7 billones de pesos.

El Gobierno proyecta que el 85% de los recursos estará destinado a gastos sociales, que incluyen salud, educación, jubilaciones y planes sociales. En paralelo, se asignarán 8 billones de pesos a la Administración Gubernamental, 7 billones a Defensa y Seguridad, 106 billones a políticas sociales y 14 billones al servicio de la deuda pública.