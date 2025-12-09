10 de diciembre de 2025
Sitio Andino
El Gobierno confirmó que recortará la Zona Fría: cómo impacta en Mendoza

La decisión quedó asentada en el informe final del Consejo de Mayo, aunque ya había sido incluida en el proyecto de Presupuesto 2026. El impacto en la provincia.

Una medida que afectará al bolsillo de miles de mendocinos.

Foto: NA
 Por Facundo La Rosa

El Gobierno nacional confirmó que avanzará con una modificación del régimen de Zona Fría, una medida que afectará de manera directa a Mendoza, donde más de 400 mil usuarios reciben hoy descuentos de entre 30% y 50% en sus facturas de gas natural.

El informe final del Consejo de Mayo incluyó la reducción del régimen de Zona Fría.

Qué dijo el Consejo de Mayo sobre el régimen de Zona Fría y el impacto en Mendoza

En el apartado dedicado a recursos naturales, el informe oficial establece que la nueva redacción del artículo 3° de la Ley 27.637 acota el alcance del beneficio, eliminando la ampliación votada en 2021.

Según el texto, mientras el régimen vigente otorga una reducción del 50% para usuarios residenciales y del servicio general P en todas las regiones incorporadas, la propuesta del Ejecutivo restringe el descuento a las áreas históricas del programa, sin contemplar a las localidades y provincias, entre ellas Mendoza, agregadas posteriormente.

El ajuste implica que la totalidad del territorio mendocino quedaría excluida, con excepción del departamento de Malargüe, que ya formaba parte del esquema original.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya había ratificado que la Zona Fría sería revisada, en el marco de una batería de cambios en legislación ambiental y de recursos naturales.

Va a haber una revisión del régimen de Zona Fría, también ya incluido en el Presupuesto 2026”, aseguró al detallar las propuestas discutidas en el Consejo de Mayo, donde también mencionó futuras modificaciones a las leyes de glaciares, bosques, acuicultura y normas de compre provincial y mano de obra local.

Casa Rosada sostiene que el esquema actual es un subsidio “mal diseñado” y con alto costo fiscal, que debe revisarse en línea con el ajuste que propone la administración libertaria.

Reducción de la Zona Fría: cuántos mendocinos perderán el beneficio

Según un informe desarrollado por la Secretaría de Energía en 2023, cuando se amplió el régimen Mendoza amplió a 421.965 usuarios los alcanzados por la reducción de las tarifas al gas natural:

  • 218.922 con descuento del 30%,

  • 203.043 con reducción del 50%.

La eliminación de la ampliación ya había sido buscada por el Gobierno durante el debate de la Ley Bases, pero la presión de legisladores de provincias alcanzadas forzó al oficialismo a retirar ese apartado. Luego se intentó vía DNU, pero también esa medida fue desactivada por el mileísmo. El Presupuesto 2026 retoma la iniciativa y, ahora, se le sumó el aval conceptual del Consejo de Mayo.

gas, hornalla, gas natural, tarifas.jpg
Unos 400 mil mendocinos perderán el beneficio de la Zona Fría en la factura del gas natural.

Reducen el alcance de la Zona Fría: cuál es la postura del Gobierno de Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo había manifestado meses atrás que prefiere subsidios focalizados por ingresos, y no por región, posición que coincide con el enfoque que impulsa hoy Nación.

En la misma línea se expresó la ministra de Energía, Jimena Latorre, quien cuestionó que el régimen ampliado “subsidia por igual al que puede pagar y al que no”, incluso en zonas donde no existe red de gas natural.

"El subsidio de zonas frías significa que los usuarios de zonas cálidas le subsidian, sin parámetros de eficiencia de consumo, al que puede pagar y al que no puede pagar. Por ejemplo, los usuarios de Chaco, de Formosa, que no tienen acceso a gas natural, están subsidiándole a los countries de la Patagonia. Es irrisorio", evaluó tiempo atrás la funcionaria provincial.

