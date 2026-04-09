9 de abril de 2026
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Sitio Andino
Paso Internacional Los Libertadores

Cierre del Paso Los Libertadores por mal tiempo en Alta Montaña

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Las autoridades brindaron los motivos, día y horario.

El objetivo es garantizar la seguridad de los viajeros que circulan entre Argentina y Chile

El objetivo es garantizar la seguridad de los viajeros que circulan entre Argentina y Chile

Por Sitio Andino Sociedad

Las autoridades dispusieron el cierre preventivo del Paso Internacional Los Libertadores debido a las condiciones de inestabilidad climática en Alta Montaña, con el objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros que circulan entre Argentina y Chile.

Según informaron fuentes oficiales, la medida comenzará a regir este viernes 10 de abril a partir de las 16, y se mantendrá hasta nuevo aviso, sujeto a la evolución del clima en la zona cordillerana.

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Corte de tránsito en Uspallata

Como parte del operativo preventivo, también se confirmó que habrá un corte total de circulación en Uspallata desde las 14, restringiendo el avance de vehículos hacia el corredor internacional.

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Las autoridades remarcaron que estas decisiones buscan evitar situaciones de riesgo ante posibles nevadas, baja visibilidad y condiciones adversas en la ruta.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

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Las autoridades remarcaron que estas decisiones buscan evitar situaciones de riesgo

Las autoridades remarcaron que estas decisiones buscan evitar situaciones de riesgo

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

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