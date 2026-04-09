Cierre del Paso Los Libertadores por mal tiempo en Alta Montaña

El objetivo es garantizar la seguridad de los viajeros que circulan entre Argentina y Chile

Las autoridades dispusieron el cierre preventivo del Paso Internacional Los Libertadores debido a las condiciones de inestabilidad climática en Alta Montaña , con el objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros que circulan entre Argentina y Chile.

Según informaron fuentes oficiales, la medida comenzará a regir este viernes 10 de abril a partir de las 16 , y se mantendrá hasta nuevo aviso , sujeto a la evolución del clima en la zona cordillerana.

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Como parte del operativo preventivo, también se confirmó que habrá un corte total de circulación en Uspallata desde las 14 , restringiendo el avance de vehículos hacia el corredor internacional.

Las autoridades remarcaron que estas decisiones buscan evitar situaciones de riesgo ante posibles nevadas, baja visibilidad y condiciones adversas en la ruta.

Mañana 10 de abril a partir de las 16:00 hs el Sistema Integrado Cristo Redentor permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, corte en Uspallata a las 14:00 https://t.co/ALb7pEAjAz Argentina, hay frente de inestabilidad en alta montaña que condicionan la transitabilidad segura.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

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Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.