Lluvias débiles, el pronóstico del tiempo para este viernes 10 de abril en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo anticipa para este viernes 10 de abril una jornada con el cielo despejado durante la mañana. A partir de las 19, incremento de nubosidad en el Oeste del Gran Mendoza y Oeste del Valle de Uco, con probabilidad de lluvias débiles. Hacia la medianoche, se generaliza la nubosidad hacia la zona Sur, Gran Mendoza y Valle de Uco.

En alta montaña la jornada estará despejado durante la mañana. A partir de las 17, condiciones más nubladas en zona Norte y Central, con probabilidad de precipitaciones moderadas lo que llevará al cierre del Paso Internacional Los Libertadores.

Temperatura promedio en el llano: Máxima: 24°C a 25°C.

Mínima (Malargüe y Valle de Uco): 10°C.

Mínima (resto de la provincia): 13°C. El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza Para el sábado 11 de abril, el día estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste. Estará inestable en la mañana, mejorando por la tarde. Máxima de 25 ºC y la mínima de 14 ºC.

Respecto al domingo 12 de abril, la jornada tendrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura. Inestable hacia la noche y siguiente madrugada con tormentas. Máxima 27 ºC y la mínima 12 ºC.

En cuanto al lunes 13 de abril, la nubosidad será variable con poco cambio de la temperatura. Habrá vientos moderados del sector sur. Máxima 27 ºC y la mínima de 14 ºC. El martes 14 de abril, habrá nubosidad con ascenso de la temperatura con vientos leves del sudeste. Máxima 28 ºC y la mínima de 13 ºC.