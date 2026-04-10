10 de abril de 2026
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San Rafael

Tecnología e innovación en San Rafael: comenzó AI Weekend con charlas, talleres y hackatón

Desde hoy y hasta el 12 de abril, San Rafael recibe un evento de inteligencia artificial para descubrir, practicar y debatir sobre IA y su impacto.

Tecnología e innovación en San Rafael: comienza el AI Weekend con charlas, talleres y hackatón

Tecnología e innovación en San Rafael: comienza el AI Weekend con charlas, talleres y hackatón

Por Sitio Andino Sociedad

San Rafael se convierte desde hoy en punto de encuentro para la tecnología y la innovación con el arranque del AI Weekend, un evento que reúne a especialistas, emprendedores y curiosos en torno a la inteligencia artificial. La propuesta, que se extenderá hasta el 12 de abril, busca acercar herramientas concretas y abrir el debate sobre su impacto.

Durante tres jornadas, el encuentro combina charlas, talleres y espacios de intercambio que buscan fortalecer el ecosistema emprendedor local. Con foco en la innovación y la aplicación práctica, el evento apunta a que cada vez más personas se vinculen con herramientas que ya están transformando múltiples sectores.

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IA WEEKEND
El evento es abierto al público en general.

El evento es abierto al público en general.

Un espacio abierto para aprender, experimentar y debatir

La propuesta hoy inicia con 27 charlas, además de un hackatón que genera gran expectativa entre los participantes. En ese marco, la expositora Naylan Faisal, llegada desde Corrientes, destacó en diálogo con Aconcagua Radio que “es una presión muy grande, pero también una oportunidad enorme para crear”, en referencia al desafío colaborativo que se impulsa durante el evento.

Faisal, vinculada al desarrollo de IA en el ámbito de las telecomunicaciones, remarcó además que este tipo de encuentros buscan “llegar a toda la sociedad” y no solo a especialistas. Según explicó, la idea es compartir experiencias y conocimientos en todos los niveles, desde quienes recién se acercan a la temática hasta perfiles más técnicos.

El AI Weekend también propone espacios más distendidos, con actividades complementarias como DJ sets y coffee breaks, que favorecen el networking y el intercambio informal. A su vez, los asistentes pueden interactuar directamente con los speakers, quienes se muestran abiertos a responder dudas y al debate.

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