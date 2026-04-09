9 de abril de 2026
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AI Weekend llega a San Rafael: abierto al público para explorar y potenciar habilidades en IA

San Rafael será sede de AI Weekend, un espacio para descubrir, practicar y debatir sobre inteligencia artificial y su impacto en negocios y creatividad.

AI Weekend llega a San Rafael: abierto al público para explorar y potenciar habilidades en IA

AI Weekend llega a San Rafael: abierto al público para explorar y potenciar habilidades en IA

Por Sitio Andino Sociedad

Entre el 11 y el 12 de abril se realizará en San Rafael una nueva edición de AI Weekend, un festival que propone acercar la inteligencia artificial al público general a través de experiencias, debates y herramientas concretas. La iniciativa busca democratizar el acceso a estas tecnologías, con una agenda centrada en la formación, el intercambio de conocimientos y la aplicación práctica.

Durante tres jornadas, el evento combinará conferencias, talleres y desarrollo de proyectos, con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor local y promover la innovación. En ese marco, Fernanda Rivera, licenciada en Marketing y máster en IA, dialogó con Aconcagua Radio y compartió su mirada sobre el impacto de estas herramientas y las oportunidades que abre para distintos sectores.

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El evento tiene un carácter formativo y social para fortalecer los conocimientos en IA.

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Un espacio abierto para aprender y adaptarse a la IA

Rivera destacó que el festival está pensado para un público amplio y que no requiere conocimientos previos. “No hace falta saber de tecnología, solo tener ganas de aprender, conocer y compartir. Si tenés un negocio, es una buena instancia porque habrá espacios de networking”, señaló.

Consultada sobre uno de los principales temores asociados a estas tecnologías, sostuvo “Es una de las cosas que más se habla, que la IA nos va a quitar el trabajo. Así como hay puestos que se están reduciendo, hay muchos otros que se están creando”. Para Rivera, la clave está en incorporar estas herramientas como aliadas: “La IA la tenemos que usar a nuestro favor, viene a potenciarnos y en cualquier negocio la podemos aprovechar”.

En ese sentido, explicó que el rol humano sigue siendo central en el uso de estas tecnologías. “La IA es como un árbol: nosotros somos el tronco, la parte principal, y la IA son las ramas, las opciones que se van abriendo. Pero nosotros le damos el indicador base. Sin eso, no puede actuar”, afirmó.

Y agregó: “No hay que dejar todo al 100% en manos de la IA, siempre tiene que estar la mirada humana para verificar lo que hace”.

Avances, desafíos y uso responsable de la tecnología

En relación con el impacto en el mundo audiovisual, Rivera destacó la velocidad de los avances. “Es una herramienta que puede potenciar cualquier rubro. En lo audiovisual, el avance es una locura: nosotros hicimos videos para la feria en cuatro horas y quedaron como una película”, comentó.

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La especialista sostuvo que es fundamental tener un uso responsable de esta herramienta.

La especialista sostuvo que es fundamental tener un uso responsable de esta herramienta.

Sin embargo, también advirtió sobre la necesidad de un uso responsable. “Para clonar voz o imagen se necesita autorización y verificación. Hay gente que usa estas herramientas para cosas buenas y otra que no, por eso invitamos a pensar la IA desde un uso ético”.

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