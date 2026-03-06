6 de marzo de 2026
Capacitaron en elaboración segura de mermeladas a emprendedores de San Rafael

La capacitación organizada por la Incubadora de Empresas Génesis y el INTA San Rafael tuvo sala llena y ya preparan una nueva jornada sobre conservas.

Capacitación en San Rafael sobre la elaboración de mermeladas.

La propuesta fue abierta a cada emprendedor que quieran fortalecer sus propuestas productivas, pero también a la comunidad en general para sumar conocimientos en la elaboración para consumo personal.

“Estamos muy satisfechos por la amplia convocatoria, con mucha gente que busca aprovechar la calidad de los productos locales y generar microemprendimientos”, explicó el responsable de Génesis Incubadora, Nahuel López.

Eliana García, referente del INTA San Rafael indicó que “esta capacitación permite tener una mermelada regulada con todas las normas de seguridad alimentaria y sin perder las propiedades nutricionales de los alimentos”.

La convocatoria se realizó a sala llena, mientras que ya se está preparando una nueva propuesta, esta vez sobre conservas. “Vamos a estar el viernes 13 a partir de las 9 de la mañana con elaboración de conservas caseras a base de frutas y verduras, con recomendaciones para que sean seguras y de calidad”, indicó García.

