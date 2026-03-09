9 de marzo de 2026
San Rafael llevó su propuesta turística al Encuentro Nacional de Municipios Turísticos

San Rafael participó del 30° Encuentro de Municipios Turísticos de Argentina y destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Por Sitio Andino Departamentales

La ciudad de Mendoza fue epicentro del turismo nacional al recibir el 30° Encuentro de Municipios Turísticos de Argentina. San Rafael dijo presente en el evento que se desarrolló durante los días 5 y 6 de marzo en el Teatro Municipal Quintanilla, el Museo de Arte Moderno y la Plaza Independencia de la capital provincial, donde se llevó a cabo el Punto Federal.

San Rafael promovió todos sus encantos turísticos

San Rafael dijo presente a través de la Directora de Turismo, Victoria Contardo, quien destacó la importancia del trabajo mancomunado entre el sector público y los actores privados para que el Turismo siga creciendo y San Rafael continúa entre los destinos más buscados de la Argentina.

San Rafael aprovechó para promover sus bellezas paisajísticas, su cultura y la variada oferta que caracteriza a nuestro departamento. En esta edición participaron representantes de todo el país, lo que permite fortalecer el trabajo conjunto para consolidar el sector.

