San Rafael llevó su propuesta turística al Encuentro Nacional de Municipios Turísticos

San Rafael presente en el Encuentro Nacional de Turismo.

Por Sitio Andino Departamentales







La ciudad de Mendoza fue epicentro del turismo nacional al recibir el 30° Encuentro de Municipios Turísticos de Argentina. San Rafael dijo presente en el evento que se desarrolló durante los días 5 y 6 de marzo en el Teatro Municipal Quintanilla, el Museo de Arte Moderno y la Plaza Independencia de la capital provincial, donde se llevó a cabo el Punto Federal.

San Rafael promovió todos sus encantos turísticos San Rafael dijo presente a través de la Directora de Turismo, Victoria Contardo, quien destacó la importancia del trabajo mancomunado entre el sector público y los actores privados para que el Turismo siga creciendo y San Rafael continúa entre los destinos más buscados de la Argentina.

San Rafael aprovechó para promover sus bellezas paisajísticas, su cultura y la variada oferta que caracteriza a nuestro departamento. En esta edición participaron representantes de todo el país, lo que permite fortalecer el trabajo conjunto para consolidar el sector.