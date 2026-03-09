9 de marzo de 2026
Sitio Andino
Lactancia en el trabajo

San Rafael cuenta con un nuevo lactario en el Poder Judicial

La sala en San Rafael permite extracción y conservación de leche materna, ofreciendo comodidades para mujeres y personas que amamantan dentro del ámbito laboral judicial.

Nueva sala de lactancia en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El Poder Judicial Provincia de Mendoza inauguró el 7mo lactario. Se trata de la sala ubicada en San Rafael. Estos espacios cuentan con una mesada con bacha incluida, tomas eléctricas, heladera bajo mesada, mesas de apoyo, sillas mecedoras, un biombo plegable y un tabique divisorio de madera (para lactarios que tienen la capacidad de tener dos personas en simultaneo), entre otras comodidades.

El lactario está diseñado para facilitar la extracción y conservación de la leche materna y pensado para tengan, quienes lo necesiten, cuenten con un espacio para el acto de amamantar. Desde la Dirección de la Mujer de la Suprema Corte se trabajó comprometidamente para instalar lactarios en los diferentes edificios judiciales, para que empleadas, funcionarias y magistradas, conciliando su regreso al trabajo con una lactancia segura y en buenas condiciones. Esto es un derecho que tienen las mujeres y bebés y la idea es extenderlo a todos los edificios judiciales de la provincia.

La actividad contó con la presencia de las ministras de la Suprema Corte de Justicia Norma Llatser y Teresa Day, quienes participaron del acto junto a la responsable de la Dirección de la Mujer del Poder Judicial, Pamela Cuartara, y el Delegado Administrativo de la Segunda Circunscripción Judicial, Darío Bermejo.

Durante el acto, la ministra de la Suprema Corte Teresa Day destacó la importancia de generar estos espacios dentro del ámbito laboral y valoró el avance que representan para la institución: “Mujeres que llevamos mucho tiempo trabajando en tribunales, nos hemos sacado leche en los baños, sin tener dónde conservarla. Por eso estos son pasos importantes: la Justicia se debe ir modernizando y acompañando los tiempos que corren. Es importante también remarcar que no es solo para las mujeres; papás que también cuidan a sus hijos pueden traer su extracción”.

Por su parte, la ministra Norma Llatser subrayó el valor simbólico de la inauguración en el marco de las actividades vinculadas al Día Internacional de la Mujer Trabajadora: “Estamos felices de abrir estos espacios en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. Venimos de recorrer el lactario que pronto tendrá Tunuyán, lo que habla del sostenimiento de esta política que salda algunas deudas con las mujeres que se desempeñan en la Justicia”.

Espacio de Lactancia en la sala de San Rafael

Embed - TRIBUNALES INAUGURÓ ESPACIO DE LACTANCIA EN SAN RAFAEL

