10 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Arte para toda la familia

San Rafael suma una propuesta internacional: Vicent Van Gogh inmersivo

La exposición itinerante en San Rafael permite vivir el arte desde múltiples sentidos, acercando la obra de Vincent Van Gogh a toda la comunidad.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael será sede de esta propuesta cultural, se trata de una muestra itinerante e interactiva de Vincent Van Gogh. Es un recorrido por distintas salas en donde se van mostrando pinturas y los periodos dentro de la vida artística de Vincent Van Gogh. Es una experiencia inmersiva porque combina distintos experiencias sensoriales que va relatando una historia en relación al artista, por otro lado, también se puede acceder a cascos de realidad virtual con la misma temática.

Cecilia Canizzo, responsable del Centro de Congresos, destacó que esta iniciativa forma parte del objetivo del Ente Mendoza Turismo y del Gobierno de la provincia de federalizar propuestas culturales de gran nivel, permitiendo que lleguen no solo al Gran Mendoza sino también a departamentos como San Rafael.

Lee además
Nueva sala de lactancia en San Rafael. video
Lactancia en el trabajo

San Rafael estrena lactario en el Poder Judicial de Mendoza
Premiación en San Rafael del  South Américan Rally Race . video
Deporte y turismo

Más de 60 pilotos y un final espectacular: así cerró el rally internacional en San Rafael

La propuesta apunta especialmente a que las familias y los niños vivan el arte desde una perspectiva sensorial, combinando imágenes, texturas y tecnología.

Los recorridos son por turnos de una hora, aunque cada visitante puede permanecer más tiempo disfrutando la experiencia.

De esta manera, el Sur mendocino suma una propuesta cultural y turística de alcance internacional, que invita a sumergirse en el universo de Van Gogh sin salir de San Rafael.

Vincent Van Gogh y su muestra itinerante en San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: VAN GOGH INMERSIVO EN EL CENTRO DE CONGRESOS

Fechas, horarios y entradas

  • La muestra estará en San Rafael durante un mes, desde el 5 de marzo hasta el 5 de abril.
  • Horario: todos los días desde las 17.
  • Entradas generales: $15.000. Menores de 5 años sin cargo.
  • Promoción grupo familiar (4 personas): $45.000.
Temas
Seguí leyendo

San Rafael mostró su potencial turístico ante representantes de todo el país

Azul y Agustina fueron honradas en la tradicional Serenata de las Reinas

Mendoza ya tiene Reina y Virreina Nacional de la Vendimia: Azul Antolínez y Agustina Giacomelli

Azul Antolínez, de San Rafael, es la nueva reina nacional de la Vendimia

San Rafael extiende su Plan de Asfalto y mejora la movilidad en la zona Sur

Fiesta de la Vendimia 90 años: cuál fue el carro ganador de la Vía Blanca y el Carrusel

Cómo hacer mermeladas seguras: capacitaron a emprendedores en San Rafael

Conmoción en San Rafael: una niña murió tras el vuelco del auto en el que viajaba con su familia

LO QUE SE LEE AHORA
Guaymallén declaró la emergencia ambiental y sanitaria por el colapso del colector cloacal de la calle Tirasso y Profesor Mathus.
impacto ambiental y sanitario.

Guaymallén declaró la emergencia ambiental y sanitaria por el colapso del colector cloacal en calle Tirasso: qué implica

Las Más Leídas

Quiénes son las ganadoras de los Premios Cleopatra 2026: las mujeres que lideran las redes
Reconocimiento a las creadoras digitales

Quiénes son las ganadoras de los Premios Cleopatra 2026: las mujeres que lideran las redes

La jueza María Alejandra Martín rechazó el pedido de nulidad del requerimiento de citación a juicio
Polo Judicial Penal

Giro en la causa del conductor que atropelló a dos agentes en el Acceso Sur: qué decidió la Justicia

El peronismo busca liderar una opción competitiva en las elecciones 2027. ¿Quiénes están dispuestos a sumarse?
Elecciones 2027

La coalición antioficialista que se teje en Mendoza: qué dirigentes se anotan

Vendimia 2026: la ingeniería detrás del histórico show que iluminó el Frank Romero Day.
Impactante

Cómo se logró el histórico show de drones que iluminó el Frank Romero Day

Dos sectores de la administración pública provincial llegaron a un acuerdo salarial en paritarias.
Negociación salarial

Tras acordar con el SUTE, el Gobierno cerró otros dos convenios en paritarias