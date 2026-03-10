San Rafael suma una propuesta internacional: Vicent Van Gogh inmersivo

El Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael será sede de esta propuesta cultural, se trata de una muestra itinerante e interactiva deVincent Van Gogh. Es un recorrido por distintas salas en donde se van mostrando pinturas y los periodos dentro de la vida artística de Vincent Van Gogh. Es una experiencia inmersiva porque combina distintos experiencias sensoriales que va relatando una historia en relación al artista, por otro lado, también se puede acceder a cascos de realidad virtual con la misma temática.
Cecilia Canizzo, responsable del Centro de Congresos, destacó que esta iniciativa forma parte del objetivo del Ente Mendoza Turismo y del Gobierno de la provincia de federalizar propuestas culturales de gran nivel, permitiendo que lleguen no solo al Gran Mendoza sino también a departamentos como San Rafael.