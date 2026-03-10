San Rafael suma una propuesta internacional: Vicent Van Gogh inmersivo

Por Sitio Andino Departamentales







El Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael será sede de esta propuesta cultural, se trata de una muestra itinerante e interactiva de Vincent Van Gogh. Es un recorrido por distintas salas en donde se van mostrando pinturas y los periodos dentro de la vida artística de Vincent Van Gogh. Es una experiencia inmersiva porque combina distintos experiencias sensoriales que va relatando una historia en relación al artista, por otro lado, también se puede acceder a cascos de realidad virtual con la misma temática.

Cecilia Canizzo, responsable del Centro de Congresos, destacó que esta iniciativa forma parte del objetivo del Ente Mendoza Turismo y del Gobierno de la provincia de federalizar propuestas culturales de gran nivel, permitiendo que lleguen no solo al Gran Mendoza sino también a departamentos como San Rafael.

La propuesta apunta especialmente a que las familias y los niños vivan el arte desde una perspectiva sensorial, combinando imágenes, texturas y tecnología.

Los recorridos son por turnos de una hora, aunque cada visitante puede permanecer más tiempo disfrutando la experiencia.

De esta manera, el Sur mendocino suma una propuesta cultural y turística de alcance internacional, que invita a sumergirse en el universo de Van Gogh sin salir de San Rafael. Vincent Van Gogh y su muestra itinerante en San Rafael Embed - SAN RAFAEL: VAN GOGH INMERSIVO EN EL CENTRO DE CONGRESOS Fechas, horarios y entradas La muestra estará en San Rafael durante un mes, desde el 5 de marzo hasta el 5 de abril.

Horario: todos los días desde las 17.

Entradas generales: $15.000. Menores de 5 años sin cargo.

Promoción grupo familiar (4 personas): $45.000.