San Rafael recibe el camión del Renaper para trámites de DNI y pasaporte

En el marco de la temporada vendimial, el camión fábrica delRegistro Nacional de las Personas (Renaper) está en San Rafael para facilitar trámites de documentación. La unidad móvil atiende este miércoles 11 de marzo en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, con turno previo y cupos limitados. Allí se puede tramitar el DNI con entrega en 24 horas, además de pasaportes y otros trámites.
Para acceder al servicio es obligatorio obtener turno previo a través de la plataforma Mendoza x Mí (mxm.mendoza.gov.ar). Los interesados deben registrarse, ingresar a la sección “Mis Turnos”, seleccionar “Nuevo Turno” y luego la opción “Actualización DNI 5 años cumplidos”. Allí deberán elegir el operativo correspondiente: “Operativo Vendimia - San Rafael”.