San Rafael recibe el camión del Renaper para trámites de DNI y pasaporte

En el marco de la temporada vendimial, el camión fábrica del Registro Nacional de las Personas (Renaper) está en San Rafael para facilitar trámites de documentación. La unidad móvil atiende este miércoles 11 de marzo en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, con turno previo y cupos limitados. Allí se puede tramitar el DNI con entrega en 24 horas, además de pasaportes y otros trámites.