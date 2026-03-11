11 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Operativo Vendimia

San Rafael recibe el camión del Renaper para trámites de DNI y pasaporte

El camión fábrica del organismo nacional atiende en San Rafael con turno previo y permite gestionar DNI, pasaporte y otros trámites.

&nbsp;Camión del Registro Nacional de las Personas.

 Camión del Registro Nacional de las Personas.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco de la temporada vendimial, el camión fábrica del Registro Nacional de las Personas (Renaper) está en San Rafael para facilitar trámites de documentación. La unidad móvil atiende este miércoles 11 de marzo en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, con turno previo y cupos limitados. Allí se puede tramitar el DNI con entrega en 24 horas, además de pasaportes y otros trámites.

Para acceder al servicio es obligatorio obtener turno previo a través de la plataforma Mendoza x Mí (mxm.mendoza.gov.ar). Los interesados deben registrarse, ingresar a la sección “Mis Turnos”, seleccionar “Nuevo Turno” y luego la opción “Actualización DNI 5 años cumplidos”. Allí deberán elegir el operativo correspondiente: “Operativo Vendimia - San Rafael”.

Lee además
¿Cuándo regresa la reina de la Vendimia 2026 a San Rafael? video
Encuentro Real

Regreso triunfal: a qué hora llega la reina de la Vendimia a San Rafael
Importante operativo para rescatar a las personas varadas.
San Rafael

Video: dramático rescate de dos jóvenes que quedaron atrapados en la "Garganta del Diablo"
Embed - EL CAMIÓN DEL RENAPER LLEGÓ A SAN RAFAEL DNI EN 24 HORAS - DNI EN 24 HS.

Costos de los trámites del Camión del Registro Nacional de las Personas

  • DNI: $10.000
  • DNI para extranjeros: $20.000
  • Pasaporte: $100.000
  • Certificado de Pre-Identificación: gratuito
  • Las formas de pago habilitadas son tarjeta de débito o crédito mediante código QR.
Temas
Seguí leyendo

San Rafael prueba el cultivo de lúpulo como nueva alternativa para el agro

San Rafael completó el cambio a luces LED en el último distrito que faltaba

Van Gogh para toda la familia: recorridos interactivos y cascos de realidad virtual

San Rafael estrena lactario en el Poder Judicial de Mendoza

Más de 60 pilotos y un final espectacular: así cerró el rally internacional en San Rafael

San Rafael mostró su potencial turístico ante representantes de todo el país

Azul y Agustina fueron honradas en la tradicional Serenata de las Reinas

Mendoza ya tiene Reina y Virreina Nacional de la Vendimia: Azul Antolínez y Agustina Giacomelli

LO QUE SE LEE AHORA
El jefe comunal abrió sesiones ordinarias en el HCD departamental. video
En el Concejo Deliberante

Calvente anunció el Masterplan Productivo 2030: "Guaymallén será la primera potencia económica de Mendoza"

Las Más Leídas

La repetición de la fiesta máxima fue reprogramada. video
Se esperan tormentas

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

San Rafael prueba el cultivo de lúpulo como nueva alternativa para el agro video
Agro mendocino

San Rafael prueba el cultivo de lúpulo como nueva alternativa para el agro

Durante los próximos meses se realizará una evaluación del estado de las estructuras video
Evaluación

Tormentas intensas y calles inundadas: ¿Mendoza está preparada para resistir otro temporal?

Las lluvias obligaron la reprogramación.
Vendimia 2026

Por las fuertes lluvias, se suspendió la segunda noche de shows musicales en el Frank Romero Day