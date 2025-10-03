3 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Tránsito habilitado

Finalizaron las obras de emergencia en el Acceso Sur y se habilitó el tránsito

El repentino socavón que se abrió en medio de la ruta nacional y generó problemas de tránsito fue reparado este viernes tras un intenso trabajo del municipio de Luján de Cuyo.

Finalizan las obras de emergencia en el Acceso Sur tras 98 horas de trabajo intenso

Finalizan las obras de emergencia en el Acceso Sur tras 98 horas de trabajo intenso

Foto: Mun. de Luján de Cuyo
 Por Luis Calizaya

La Ruta Nacional 40 del Acceso Sur vuelve a estar completamente operativa tras el socavón que se abrió el pasado lunes 29 de septiembre a causa de la rotura de un colector cloacal. A la altura de calle Carrodilla, el municipio de Luján de Cuyo puso en marcha un plan de obras de emergencia que permitió reparar el camino en menos de 98 horas.

Embed

Finalizan las obras de emergencia en el Acceso Sur

Este viernes concluyeron las tareas de reparación en uno de los accesos principales de Mendoza, luego de que un colector cloacal de la década del 70 provocara un hueco de 4 metros de profundidad en la calzada, complicando el tránsito por la Ruta 40 a comienzos de la semana.

Lee además
Actualmente, el tránsito circula con normalidad aunque con restricciones video
Solicitan circular con precaución

Habilitan provisoriamente el tránsito en el Acceso Sur tras el socavón
Los trabajos avanzan según un cronograma de distintas etapas.
Plan de trabajo

Socavón en Acceso Sur: avanzan las obras y ya tiene fecha la habilitación

Debido a la gran afluencia de vehículos, más de 100 trabajadores realizaron labores ininterrumpidas y simultáneas, con el apoyo de más de 30 equipos pesados y 20 livianos. Como primera medida, se habilitó un bypass provisorio para desviar el tránsito y dar inicio a las obras de reparación.

Luján de Cuyo - Reparación Acceso Sur (2)

Aunque el jueves se había abierto de manera provisional ambos carriles, pasadas las 20:00 de hoy finalizaron los trabajos que incluyeron la colocación de 80 metros de cañería de acero, la remoción de más de 2.800 toneladas de suelo y el relleno de 500 m² de carpeta asfáltica de 15 cm de espesor.

Desde el municipio de Luján celebraron la concreción de las obras en solo 98 horas, junto con la instalación de infraestructura cloacal moderna y segura. "El Acceso Sur recupera su transitabilidad en condiciones óptimas de seguridad y calidad, con una solución definitiva que quedará para las próximas décadas", afirmó Esteban Allasino, intendente de la comuna.

Temas
Seguí leyendo

Tras el socavón en Acceso Sur, más de 100 trabajadores avanzan en una importante obra

Cómo son los trabajos en el Acceso Sur por el socavón en la calzada

Corte en el Acceso Sur por un socavón: habilitan un bypass, pero sigue complicado el tránsito

Esta es la imagen de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

Octavio Bianchi Godoy, el talento mendocino nominado a los Premios Grammy Latinos

En imágenes: así quedó la Variante Palmira, que descomprimirá el tránsito pesado en Mendoza

Ante el "negocio" del bullying, la DGE busca modificar el Código Contravencional

Dolor en el periodismo mendocino por la muerte de Cristian Ortega

LO QUE SE LEE AHORA
Ante el negocio del bullying, la DGE busca modificar el Código Contravencional.
Histórico

Ante el "negocio" del bullying, la DGE busca modificar el Código Contravencional

Las Más Leídas

Habilitarán una de las obras viales más esperadas en la provincia de Mendoza.
Obra vial

Tras años de postergaciones, hoy habilitan la Variante Palmira en la provincia de Mendoza

El homicidio de Aracena fue perpetrado durante un robo. 
imputaron al único detenido

Un plan para ejecutar un robo, la hipótesis por el homicidio en Guaymallén

El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear
investigación

El video del joven apuñalado por su novia en General Alvear

La Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz vuelve al Hipódromo: qué días se realizará.
Edición 2025

La Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz vuelve al Hipódromo: cuándo se realizará

Jornada calurosa este viernes en Mendoza.
El clima

Zonda y altas temperaturas: así estará el tiempo este viernes 3 de octubre en Mendoza

Te Puede Interesar

Prueba piloto: Mendoza lanza la exportación monitoreada remota
Mercados internacionales

Prueba piloto: Mendoza lanza la exportación monitoreada remota

Por Marcelo López Álvarez
Finalizan las obras de emergencia en el Acceso Sur tras 98 horas de trabajo intenso
Tránsito habilitado

Finalizaron las obras de emergencia en el Acceso Sur y se habilitó el tránsito

Por Luis Calizaya
La fiesta máxima de los mendocinos ya tiene imagen.
La identidad de la fiesta mayor

Esta es la imagen de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026