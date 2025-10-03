Finalizaron las obras de emergencia en el Acceso Sur y se habilitó el tránsito

Finalizan las obras de emergencia en el Acceso Sur tras 98 horas de trabajo intenso Foto: Mun. de Luján de Cuyo

Por Luis Calizaya







La Ruta Nacional 40 del Acceso Sur vuelve a estar completamente operativa tras el socavón que se abrió el pasado lunes 29 de septiembre a causa de la rotura de un colector cloacal. A la altura de calle Carrodilla, el municipio de Luján de Cuyo puso en marcha un plan de obras de emergencia que permitió reparar el camino en menos de 98 horas.

Más de 100 operarios, junto a 30 equipos pesados y 20 livianos, trabajaron día y noche en un operativo inédito para la provincia.



Hoy el Acceso Sur vuelve a estar habilitado con una solución definitiva para las… Este viernes concluyeron las tareas de reparación en uno de los accesos principales de Mendoza, luego de que un colector cloacal de la década del 70 provocara un hueco de 4 metros de profundidad en la calzada, complicando el tránsito por la Ruta 40 a comienzos de la semana.

Debido a la gran afluencia de vehículos, más de 100 trabajadores realizaron labores ininterrumpidas y simultáneas, con el apoyo de más de 30 equipos pesados y 20 livianos. Como primera medida, se habilitó un bypass provisorio para desviar el tránsito y dar inicio a las obras de reparación.

Luján de Cuyo - Reparación Acceso Sur (2) Foto: Mun. de Luján de Cuyo Aunque el jueves se había abierto de manera provisional ambos carriles, pasadas las 20:00 de hoy finalizaron los trabajos que incluyeron la colocación de 80 metros de cañería de acero, la remoción de más de 2.800 toneladas de suelo y el relleno de 500 m² de carpeta asfáltica de 15 cm de espesor.

Desde el municipio de Luján celebraron la concreción de las obras en solo 98 horas, junto con la instalación de infraestructura cloacal moderna y segura. "El Acceso Sur recupera su transitabilidad en condiciones óptimas de seguridad y calidad, con una solución definitiva que quedará para las próximas décadas", afirmó Esteban Allasino, intendente de la comuna.