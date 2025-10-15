"Mansa Bodega", en marcha: qué ofrecen las más de 50 bodegas de Mendoza por $15.000.

Después del resonante éxito de "Manso Menú", esta nueva iniciativa invita a mendocinos y turistas a realizar un nuevo recorrido por destacadas bodegas de la provincia de Mendoza , en las que se ofrecen visitas guiadas, degustaciones y experiencias especiales por $15.000.

De este modo, "Mansa Bodega" es una acción promocional que refuerza la articulación entre la gastronomía y el vino, dos pilares fundamentales del turismo mendocino.

Promoción "Mansa Bodega" arranca en Mendoza con visitas y degustaciones en toda la provincia

El gran atractivo del ciclo son las experiencias diseñadas especialmente, que combinan recorridos, degustaciones e incluso gastronomía, con un costo promocional que se extiende hasta los $15.000 por persona .

"Mansa Bodega" se realiza hasta el 31 de octubre en más de 50 bodegas de la provincia de Mendoza.

Si bien cada bodega tiene su propia impronta , la esencia es ofrecer una propuesta de valor superior al precio habitual. A continuación, algunas de las experiencias destacadas que se pueden adquirir por ese valor en las diferentes zonas de la provincia:

Bodega Dante Robino (Luján de Cuyo): ofrece un recorrido por la bodega con degustación de tres copas: un blanco, un espumante y un tinto.

ofrece un recorrido por la bodega con degustación de tres copas: un blanco, un espumante y un tinto. Bodega Los Toneles (Guaymallén): ofrece una visita guiada que combina historia y arquitectura patrimonial. La experiencia se acompaña con tres copas de la línea Mosquita Muerta y productos de la Familia Millán.

ofrece una visita guiada que combina historia y arquitectura patrimonial. La experiencia se acompaña con tres copas de la línea Mosquita Muerta y productos de la Familia Millán. Bodegas López (Maipú): permite a los visitantes descubrir sus vinos Gran Reserva con guía de un sommelier. La visita, además, incluye la degustación de Chateau Vieux Malbec, Blend y Chardonnay. También pueden acceder al museo histórico y cultural.

permite a los visitantes descubrir sus vinos Gran Reserva con guía de un sommelier. La visita, además, incluye la degustación de Chateau Vieux Malbec, Blend y Chardonnay. También pueden acceder al museo histórico y cultural. Bodega Familia Giaquinta (Tupungato): ofrece una visita guiada por viñedos y áreas de elaboración. Degustación dirigida de seis varietales acompañada por una tabla de quesos y frutos secos.

ofrece una visita guiada por viñedos y áreas de elaboración. Degustación dirigida de seis varietales acompañada por una tabla de quesos y frutos secos. Bodega Artesanal de la Tierrita (San Carlos): brinda una experiencia íntima y casera: recepción con mates y panificados caseros, explicación del proceso de vinificación y degustación con bocadillos.

image.png Las bodegas participantes ofrecen vivir diferentes experiencias.

Lista completa de bodegas participantes

El ciclo "Mansa Bodega" demuestra la fuerte adhesión del sector privado al plan de promoción de Emetur, con más de 50 establecimientos de las diferentes regiones vitivinícolas que se sumaron a la iniciativa.

Gran Mendoza: Bodega Casa Agostino, Bodega Trivento, Bodega Nieto Senetiner, Bodegas Lopez, Bodega Los Toneles, Bodega Dante Robino, Vistandes, Bodega Vistalba, Tierras Altas, Bodega Lagarde, Bodega Dante Robino.

Bodega Casa Agostino, Bodega Trivento, Bodega Nieto Senetiner, Bodegas Lopez, Bodega Los Toneles, Bodega Dante Robino, Vistandes, Bodega Vistalba, Tierras Altas, Bodega Lagarde, Bodega Dante Robino. Valle de Uco: Bodega Andeluna, Atamisque, Viña Doña Paula, Bodega Huentala Wines, Finca Decero, Bodega Domaine Bousquet, Bodega Corazón del Sol, Maal, Masi Tupungato, Alpasión, Bodega Caelum, Bodega Sottano, Bodega Monteviejo, Posada La Celia, Bodega Kaiken, Bodega Familia Giaquinta.

Bodega Andeluna, Atamisque, Viña Doña Paula, Bodega Huentala Wines, Finca Decero, Bodega Domaine Bousquet, Bodega Corazón del Sol, Maal, Masi Tupungato, Alpasión, Bodega Caelum, Bodega Sottano, Bodega Monteviejo, Posada La Celia, Bodega Kaiken, Bodega Familia Giaquinta. Otras zonas: Bodega Mil Suelos, Bodega Tornaghi, Huarpe Riglos Family Wines, Bodega Selada Wines, Viña Las Perdices, Bodega Artesanal "de la tierrita", Bodega Terra Lombarda, Carmine Granata, Bodega Alfredo Roca, Bodega Pascual Toso, Bodega Alpamanta, Bodega Domiciano.

El evento se extiende hasta fin de mes y es la oportunidad ideal para que mendocinos y turistas vivan la experiencia del vino en primera persona, accediendo a propuestas de primer nivel a un precio promocional.

La información completa para reservas y cupos limitados está disponible en los canales oficiales de Mendoza Turismo.