15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Enoturismo

"Mansa Bodega", en marcha: qué ofrecen las más de 50 bodegas de Mendoza por $15.000

Hasta el 31 de octubre, se desarrolla el ciclo en numerosas bodegas de toda la provincia de Mendoza. Se busca potenciar el turismo con precios accesibles.

Mansa Bodega, en marcha: qué ofrecen las más de 50 bodegas de Mendoza por $15.000.

"Mansa Bodega", en marcha: qué ofrecen las más de 50 bodegas de Mendoza por $15.000.

 Por Natalia Mantineo

Después del resonante éxito de "Manso Menú", esta nueva iniciativa invita a mendocinos y turistas a realizar un nuevo recorrido por destacadas bodegas de la provincia de Mendoza, en las que se ofrecen visitas guiadas, degustaciones y experiencias especiales por $15.000.

De este modo, "Mansa Bodega" es una acción promocional que refuerza la articulación entre la gastronomía y el vino, dos pilares fundamentales del turismo mendocino.

Lee además
obreros de bodega y vinedos alcanzan acuerdo salarial
Paritarias

Obreros de bodega y viñedos alcanzan acuerdo salarial
Mansa Bodega arranca en Mendoza con visitas y degustaciones en toda la provincia. Imagen ilustrativa
Promoción

"Mansa Bodega" arranca en Mendoza con visitas y degustaciones en toda la provincia
image.png

"Mansa Bodega" se realiza hasta el 31 de octubre en más de 50 bodegas de la provincia de Mendoza.

"Mansa Bodega": visitas premium y algo más

El gran atractivo del ciclo son las experiencias diseñadas especialmente, que combinan recorridos, degustaciones e incluso gastronomía, con un costo promocional que se extiende hasta los $15.000 por persona.

Si bien cada bodega tiene su propia impronta, la esencia es ofrecer una propuesta de valor superior al precio habitual. A continuación, algunas de las experiencias destacadas que se pueden adquirir por ese valor en las diferentes zonas de la provincia:

  • Bodega Dante Robino (Luján de Cuyo): ofrece un recorrido por la bodega con degustación de tres copas: un blanco, un espumante y un tinto.
  • Bodega Los Toneles (Guaymallén): ofrece una visita guiada que combina historia y arquitectura patrimonial. La experiencia se acompaña con tres copas de la línea Mosquita Muerta y productos de la Familia Millán.
  • Bodegas López (Maipú): permite a los visitantes descubrir sus vinos Gran Reserva con guía de un sommelier. La visita, además, incluye la degustación de Chateau Vieux Malbec, Blend y Chardonnay. También pueden acceder al museo histórico y cultural.
  • Bodega Familia Giaquinta (Tupungato): ofrece una visita guiada por viñedos y áreas de elaboración. Degustación dirigida de seis varietales acompañada por una tabla de quesos y frutos secos.
  • Bodega Artesanal de la Tierrita (San Carlos): brinda una experiencia íntima y casera: recepción con mates y panificados caseros, explicación del proceso de vinificación y degustación con bocadillos.
image.png
Las bodegas participantes ofrecen vivir diferentes experiencias.

Las bodegas participantes ofrecen vivir diferentes experiencias.

Lista completa de bodegas participantes

El ciclo "Mansa Bodega" demuestra la fuerte adhesión del sector privado al plan de promoción de Emetur, con más de 50 establecimientos de las diferentes regiones vitivinícolas que se sumaron a la iniciativa.

  • Gran Mendoza: Bodega Casa Agostino, Bodega Trivento, Bodega Nieto Senetiner, Bodegas Lopez, Bodega Los Toneles, Bodega Dante Robino, Vistandes, Bodega Vistalba, Tierras Altas, Bodega Lagarde, Bodega Dante Robino.
  • Valle de Uco: Bodega Andeluna, Atamisque, Viña Doña Paula, Bodega Huentala Wines, Finca Decero, Bodega Domaine Bousquet, Bodega Corazón del Sol, Maal, Masi Tupungato, Alpasión, Bodega Caelum, Bodega Sottano, Bodega Monteviejo, Posada La Celia, Bodega Kaiken, Bodega Familia Giaquinta.
  • Otras zonas: Bodega Mil Suelos, Bodega Tornaghi, Huarpe Riglos Family Wines, Bodega Selada Wines, Viña Las Perdices, Bodega Artesanal "de la tierrita", Bodega Terra Lombarda, Carmine Granata, Bodega Alfredo Roca, Bodega Pascual Toso, Bodega Alpamanta, Bodega Domiciano.

El evento se extiende hasta fin de mes y es la oportunidad ideal para que mendocinos y turistas vivan la experiencia del vino en primera persona, accediendo a propuestas de primer nivel a un precio promocional.

La información completa para reservas y cupos limitados está disponible en los canales oficiales de Mendoza Turismo.

Temas
Seguí leyendo

Por el Zonda, suspenden las clases en tres departamentos en los turnos vespertino y nocturno

Lo que nos hace humanos nos mantendrá vigentes

Cae el financiamiento de la Seguridad Social y crece el déficit previsional

Pasarela y arte en el Mes de la Inclusión en Malargüe

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza

Certificado Único de Discapacidad: qué requisitos debés cumplir para mantenerlo

Tembló en Chile y se sintió en Mendoza: de cuánto fue el sismo

El medicamento"gemelo" de Ozempic, ya se vende en Argentina: precios y advertencias

LO QUE SE LEE AHORA
Alerta por Zonda, el pronóstico para este miércoles 15 de octubre en Mendoza
el clima

Alerta por Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de octubre en Mendoza

Las Más Leídas

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta
Investigación

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

Grave agresión a policías en Godoy Cruz. 
violencia

Atacaron a tiros a policías que patrullaban Godoy Cruz

Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

La Policía capturó a Brian Reina, acusado de encabezar una banda que operaba en Las Heras y Capital
Fuerte operativo

Cayó en La Favorita un hombre acusado de liderar una banda que robaba motos a mano armada en Mendoza

Alerta por Zonda, el pronóstico para este miércoles 15 de octubre en Mendoza
el clima

Alerta por Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de octubre en Mendoza

Te Puede Interesar

Mansa Bodega, en marcha: qué ofrecen las más de 50 bodegas de Mendoza por $15.000.
Enoturismo

"Mansa Bodega", en marcha: qué ofrecen las más de 50 bodegas de Mendoza por $15.000

Por Natalia Mantineo
Ilustración generada con IA
Septiembre de crisis

Inflación en alza, consumo en crisis: el doble golpe de la recesión

Por Marcelo López Álvarez
En tres comunas no se dictan clases presenciales
Educación

Por el Zonda, suspenden las clases en tres departamentos en los turnos vespertino y nocturno

Por Sitio Andino Sociedad