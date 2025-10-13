13 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Paritarias

Obreros de bodega y viñedos alcanzan acuerdo salarial

FOEVA acordó aumentos del 12% para obreros de bodega y 9,9% para viñedos en el período septiembre 2025-febrero 2026, tras intensas negociaciones con el sector.

image
Por Marcelo López Álvarez

Tras varias semanas de negociaciones con las cámaras empresarias, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) alcanzó un nuevo acuerdo salarial que regirá entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. El entendimiento contempla un incremento del 12% para el convenio colectivo de bodega (CCT 85/89) y del 9,9% para el de viña, consolidando una mejora gradual que busca acompañar la evolución de la economía y preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

El acuerdo, suscripto el pasado 8 de octubre, pone fin a un proceso de negociaciones que se extendió durante varias semanas, en el que se sucedieron cuartos intermedios y contrapropuestas para ajustar las escalas de ambos convenios. Según explicaron desde el gremio, el objetivo principal fue alcanzar una actualización de salario que reflejara las diferencias entre las actividades de bodega y viña, pero sin desatender el principio de equidad que históricamente ha orientado las discusiones salariales del sector.

Lee además
Mansa Bodega arranca en Mendoza con visitas y degustaciones en toda la provincia. Imagen ilustrativa
Promoción

"Mansa Bodega" arranca en Mendoza con visitas y degustaciones en toda la provincia
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 13 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 13 de octubre de 2025

Salario: Incrementos diferenciados por actividad

En el caso del personal de bodega, el incremento del 12% se aplicará en tres tramos iguales del 4% cada uno: septiembre-octubre, noviembre-diciembre y enero-febrero de 2026. Para el personal de viñedos, el aumento del 9,9% se distribuirá de manera mensual y uniforme, a razón de 1,65% desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026.

Esta modalidad de actualización escalonada busca dar previsibilidad a los empleadores y asegurar que los trabajadores perciban mejoras continuas en sus haberes, en un contexto donde los costos y precios del sector vitivinícola muestran variaciones sostenidas.

image
Los obreros de viña y bodega alcanzaron un nuevo acuerdo salarial.

Los obreros de viña y bodega alcanzaron un nuevo acuerdo salarial.

Prioridad en el poder adquisitivo

Desde la conducción de FOEVA destacaron que el cierre constituye un avance importante, especialmente en un contexto de alta volatilidad económica. “Fue una negociación extensa, donde priorizamos el diálogo y la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores. Logramos avanzar en ambos convenios y mantener abierta la posibilidad de seguir revisando las escalas en función de la evolución económica”, señalaron dirigentes del gremio tras la firma del acuerdo.

Homologación y perspectivas

El acta con los nuevos valores será enviada en los próximos días a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que deberá proceder a su homologación para que entre formalmente en vigencia.

Temas
Seguí leyendo

Caen las ventas minoristas en Argentina: qué pasa en Mendoza y qué rubros son los más golpeados

Banco Nación ofrece 30% de reintegro en combustible: cómo acceder al beneficio y cuándo termina

Últimos días para pagar en ATM el impuesto inmobiliario: fechas clave y descuentos

¿Rescate económico o negocio financiero?: el plan de Donald Trump y Bessent para Javier Milei

ANSES: quiénes cobran este lunes 13 de octubre de 2025

Caputo descartó la dolarización y defendió el apoyo de EE.UU.: "No implica pérdida de soberanía"

Las ventas minoristas cayeron un 4,2% en septiembre y acumulan cinco meses de retroceso

Banco Nación ayuda a tu bolsillo: promociones en jugueterías que son irresistibles

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 13 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 13 de octubre de 2025

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1323 del domingo 12 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre

El vuelco ocurrió en San Luis, este domingo por la tarde. Foto: Gentileza Diario de la Replública. 
volvían de ver el ascenso de gimnasia

San Luis: trágica muerte de un hincha mendocino y su sobrina de 2 meses

El niño fue encontrado sano y salvo en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos
Su padre está detenido

Hallaron con vida al niño de 5 años que desapareció tras el doble femicidio en Córdoba

Te Puede Interesar

Caen las ventas minoristas en Argentina: qué pasa en Mendoza y qué rubros son los más golpeados
PREOCUPACIÓN

Caen las ventas minoristas en Argentina: qué pasa en Mendoza y qué rubros son los más golpeados

Por Soledad Maturano
Gendarmería Nacional Argentina y la Patrulla de Rescate trabajaron en Las Leñas. 
Mirá las fotos y video

Espectacular rescate de dos turistas extraviados en Alta Montaña

Por Pablo Segura
Ariel Cunio, David Cunio y Eitan Horn, los tres argentinos liberados por Hamás.
Las palabras de las familias

Emoción y alivio: entre los rehenes liberados por Hamás, hay tres argentinos

Por Sitio Andino Mundo