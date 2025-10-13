13 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Atención

ANSES: quiénes cobran este lunes 13 de octubre de 2025

ANSES informa que sigue el pago a jubilados y pensionados con haber mínimo, así como a los beneficiarios de la Asignación Familiar y Universal por Hijo.

ANSES: quiénes cobran este lunes 13 de octubre de 2025

ANSES: quiénes cobran este lunes 13 de octubre de 2025

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este lunes 13 de octubre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses.jpg
ANSES: as&iacute; es el calendario de pagos de hoy, seg&uacute;n el DNI

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: quiénes cobran este lunes 13 de octubre de 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 3, recibirán su pago correspondiente.

Lee además
Cambios en ANSES: ya no habrá asignación familiar para salarios superiores a 2,4 millones
Atención usuarios

Cambios en ANSES: ya no habrá asignación familiar para salarios superiores a 2,4 millones
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en octubre de 2025
Tomá nota

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en octubre de 2025

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las personas con documentos terminados en 3 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.

Asignación por Embarazo

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 1, podrán disponer del pago asignado.

Asignaciones por Prenatal y Maternidad

La entidad especificó que todos los titulares que presenten documentos terminados en 2 y 3, accederán a la retribución.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Octubre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

calendario, ANSES
ANSES cu&aacute;ndo cobro: calendario completo para el mes de octubre 2025

ANSES cuándo cobro: calendario completo para el mes de octubre 2025

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 8 de octubre
  • Documentos terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 3: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 4: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 5: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 6: 16 de octubre
  • Documentos terminados en 7: 17 de octubre
  • Documentos terminados en 8: 20 de octubre
  • Documentos terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de octubre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de octubre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24 de octubre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de octubre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8 de octubre
  • Documentos terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 3: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 4: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 5: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 6: 16 de octubre
  • Documentos terminados en 7: 17 de octubre
  • Documentos terminados en 8: 20 de octubre
  • Documentos terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 1: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 2: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 3: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 4: 16 de octubre
  • Documentos terminados en 5: 17 de octubre
  • Documentos terminados en 6: 20 de octubre
  • Documentos terminados en 7: 21 de octubre
  • Documentos terminados en 8: 22 de octubre
  • Documentos terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 16 de octubre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el jueves 9 de octubre al 10 de noviembre de 2025
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 20 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
  • Documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: miércoles 8 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 21 de octubre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 22 de octubre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 23 de octubre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 24 de octubre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 27 de octubre

Desempleo Plan 2

  • Septiembre: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 1 de octubre al 10 de este mismo mes.

Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

Temas
Seguí leyendo

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en octubre 2025

ANSES: quiénes cobran este jueves 9 de octubre de 2025

Qué supermercados de Mendoza ofrecen descuentos a jubilados con el nuevo programa de ANSES

ANSES: quiénes cobran este miércoles 8 de octubre de 2025

Quiénes cobrarán la Beca Progresar en octubre 2025 y cómo enterarte rápido

La AUH aumenta en octubre 2025: conocé cuánto recibirás y cuándo

ANSES: quiénes cobran este martes 7 de octubre de 2025

Cuándo se cobra el Volver al Trabajo en octubre 2025

LO QUE SE LEE AHORA
La XVIII convención Argentina Mining 2025, se llevará a cabo del 29 al 31 de Octubre, en Mendoza.
Oportunidad

Minería: Mendoza será sede de "Argentina Mining Cuyo" tras 15 años y promete reunir a todo el sector

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1323 del domingo 12 de octubre

San Rafael: el hombre falleció cuando el auto en el que viajaba chocó contra un poste
Tragedia

Fatal accidente en San Rafael: murió un hombre oriundo de Tucumán y hay varios heridos

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable.
Energía y Tecnología

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre

Te Puede Interesar

Las dos enfermedades respiratorias que más afectaron a los mendocinos en el invierno.
Informe Espidemiológico

Las dos enfermedades respiratorias que más afectaron a los mendocinos durante el invierno

Por Natalia Mantineo
Caputo explicó que el sistema de flotación cambiaria entre bandas se mantendrá “exactamente igual” 
Esquema cambiario

Caputo descartó la dolarización y defendió el apoyo de EE.UU.: "No implica pérdida de soberanía"

Por Sitio Andino Economía
Gimnasia y Esgrima es de Primera: la multitud blanquinegra que recibió a los campeones en Mendoza.
Festejos

Gimnasia y Esgrima es de Primera: la multitud blanquinegra que recibió a los campeones en Mendoza

Por Martín Sebastián Colucci