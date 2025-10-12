12 de octubre de 2025
{}
Situación crítica

Las ventas minoristas cayeron un 4,2% en septiembre y acumulan cinco meses de retroceso

El índice de ventas minoristas de las pymes registró un nuevo descenso interanual y mensual. Textil y bazar fueron los sectores más afectados.

Esta caída se suma a la del 2,6% de agosto, 2% en julio, 0,5% en junio y 2,9% en mayo, tras un inicio de año con resultados positivos que llegaron al 25,5% en enero y 24% en febrero. Pese a estas bajas recientes, las ventas acumuladas del 2025 presentan un crecimiento interanual del 5%.

Comercios, comercio, ventas, precios, descuentos, rebajas de invierno, consumo
La situación de los comercios

Desde CAME señalaron que “septiembre cerró con un retroceso generalizado en las ventas minoristas pymes, reflejando la fragilidad del consumo interno y el impacto de la incertidumbre económica y política”. Destacaron que la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la falta de estímulos comerciales limitaron la demanda, en un contexto donde predomina la prudencia.

En cuanto a la situación de los comercios, el 55% de los encuestados indicó que su situación se mantuvo igual al año pasado, mientras que el 38% afirmó que empeoró, reflejando una disminución en quienes percibieron mejoras (7,2%). Sobre expectativas, el 47,6% prevé una mejora para el próximo año, el 41,5% cree que se mantendrá igual y el 10,8% anticipa un empeoramiento. Respecto a inversiones, el 60,1% considera que no es un buen momento para invertir.

Desempeño por rubros

  • Alimentos y bebidas: caída interanual del 3,1%, aunque acumulan un aumento del 7,2% en 2025; descenso mensual del 1,8%.

  • Bazar, decoración y muebles: -6,2% interanual, con crecimiento anual del 4,5%; baja mensual del 2,6%.

  • Calzado y marroquinería: -4,3% interanual, acumulando 4,4% en 2025; baja mensual del 2,1%.

  • Farmacia: -1,4% interanual, con aumento anual del 7,5%; caída mensual del 1,5%.

  • Perfumería: -6% interanual, aunque suman 8,8% en 2025; crecimiento mensual del 1,4%.

  • Ferretería y materiales de construcción: -0,5% interanual, acumulando 4,7% en el año; ventas mensuales estables.

  • Textil e indumentaria: -10,9% interanual, con leve crecimiento anual del 0,7%; caída mensual del 4,3%.

lg.jpg
En términos generales, la retracción afectó a todos los sectores, siendo Textil e Indumentaria y Bazar los más golpeados, mientras que Perfumería y Ferretería mostraron cierta estabilidad o crecimiento en la comparación mensual.

