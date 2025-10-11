11 de octubre de 2025
La provincia de Mendoza mostró su potencial como destino del turismo de lujo

La provincia de Mendoza se destacó en ILTM North America, la feria líder de turismo de lujo. Mirá cómo refuerza su lugar entre los destinos top del continente.

Por Sitio Andino Economía

La provincia de Mendoza se ubica entre los destinos turísticos más atractivos del continente. Y mostró todo su potencial al participar en ILTM North America, la feria de turismo de lujo más importante de la región, que se llevó a cabo del 6 al 9 de octubre en la ciudad de Nasáu.

Mendoza fortalece su marca en ILTM North America 2025

El evento reunió a los principales compradores y vendedores del sector premium, consolidándose como un espacio clave para el networking y la concreción de negocios. En este contexto, Mendoza contó con un escritorio propio, donde se concretaron más de 50 reuniones con operadores especializados en experiencias de lujo, interesados en incorporar a la provincia dentro de sus ofertas internacionales.

Al respecto, Cristina Mengarelli, directora de Promoción Turística del Emetur, destacó: “Nuestra presencia en ILTM refuerza la estrategia de posicionar a Mendoza como un importante destino a nivel global. El turismo de alta gama encuentra aquí una combinación única de naturaleza, enogastronomía, bienestar y hospitalidad, que nos distingue en el mundo”.

Mendoza contó con un escritorio propio en el ILTM North America

La participación fue coordinada junto a Visit Buenos Aires, en el marco de la cooperación entre ambas ciudades para potenciar el turismo receptivo internacional. Esta alianza promueve estrategias conjuntas que fortalecen la llegada de visitantes y amplifican el alcance de la oferta turística argentina.

La presencia en ILTM North America 2025 forma parte de la agenda de promoción y posicionamiento internacional de la Marca Mendoza, impulsada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur), con el objetivo de consolidar la presencia de la provincia en los principales espacios de comercialización turística, especialmente en el segmento de alta gama.

En este sentido, Mendoza reafirma el compromiso con el desarrollo sostenido del turismo de lujo, a través de alianzas estratégicas con sellos y membresías internacionales como Virtuoso y Destino Argentina, así como mediante su participación activa en eventos de primer nivel orientados a la promoción de experiencias exclusivas.

