27 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Evaluación

La DGE fortalece la lectura de los alumnos con el segundo Censo Provincial de Fluidez Lectora

El Censo Provincial de Fluidez Lectora se desarrolla hasta el 31 de octubre, en todas las escuelas de gestión pública y privada.

La DGE fortalece la lectura de los alumnos con el segundo Censo Provincial de Fluidez Lectora.

La DGE fortalece la lectura de los alumnos con el segundo Censo Provincial de Fluidez Lectora.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Natalia Mantineo

Las escuelas de gestión pública y privada de la provincia de Mendoza están inmersas en un crucial proceso de evaluación destinado a mejorar la calidad de los aprendizajes: el segundo Censo Provincial de Fluidez Lectora. El operativo, organizado por la Dirección General de Escuelas (DGE), se desarrollará hasta el 31 de octubre.

Esta muestra censal tiene como objetivo principal contribuir al diagnóstico continuo sobre el estado de la lectura en la provincia, proporcionando datos precisos para abordar problemas de comprensión que derivan en dificultades de aprendizaje.

Lee además
Caen copos de nieve en el Manzano Histórico, Tunuyán. (Archivo)
El pronóstico para la semana

La nieve desplazó a la primavera en Tunuyán: las imágenes de la sorpresiva precipitación
Estafas virtuales en General Alvear.
Prevención tecnológica

Bancos, Tarjetas y Billeteras virtuales: La necesaria desconfianza del cliente contra los fraudes
censo fluidez lectora.jpg
El Censo Provincial de Fluidez Lectora se desarrolla en todos los establecimientos educativos hasta el 31 de agosto.

El Censo Provincial de Fluidez Lectora se desarrolla en todos los establecimientos educativos hasta el 31 de agosto.

La DGE puso en marcha dos evaluaciones claves

La Dirección General de Escuelas (DGE) ha comunicado que se están realizando dos importantes acciones:

  • Segundo Censo de Fluidez Lectora 2025 (Universal):

    • Destinatarios: todos los estudiantes de los niveles Primario y Secundario del sistema educativo mendocino.

    • Organización: el Censo está a cargo de los equipos directivos de cada institución.

    • Plazo: entre el 22 y el 31 de octubre.

  • Tercer Operativo Provincial de Fluidez y Comprensión Lectora (Muestral):

    • Destinatarios: estudiantes de tercer y sexto grado de Nivel Primario y primer año de Nivel Secundario.

    • Metodología: fue realizado por evaluadores externos en una muestra de 70 escuelas seleccionadas (40 primarias y 30 secundarias) entre el 15 y el 21 de octubre.

    • Objetivo: este muestreo, donde se evalúan fluidez y comprensión, sirve para ajustar recursos y acompañar con mejores acciones a los estudiantes que presenten mayores debilidades.

lectura, fluidez lectora, escuela - 521710

Información clave para la mejora continua

"Cada institución educativa va a poder contar con información de los progresos de los estudiantes y analizar cada programa de alfabetización propuesto por la DGE que han implementado. Además también vamos a comunicar los resultados y compartirlos con la comunidad en general", explicó Romina Durán, directora de Evaluación de la Calidad Educativa.

Los datos obtenidos de todos los estudiantes que forman parte del sistema educativo permitirán fortalecer y mejorar las acciones y estrategias enfocadas en la lectura.

fluidez lectora 2025
El objetivo de estas evaluaciones es fortalecer y mejorar las acciones y estrategias enfocadas en la lectura.

El objetivo de estas evaluaciones es fortalecer y mejorar las acciones y estrategias enfocadas en la lectura.

Estas importantes prácticas evaluativas se enmarcan en el Plan Estratégico de Alfabetización que se aplica en todo el territorio provincial, evaluando indicadores relacionados con la obtención, interpretación y evaluación de la información.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 27 de octubre

27 de octubre: a 15 años del fallecimiento de Néstor Kirchner

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy lunes 27 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 27 de octubre

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este lunes 27 de octubre en Mendoza

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3316 del domingo 26 de octubre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
27 de octubre: a 15 años del fallecimiento de Néstor Kirchner
Efemérides

27 de octubre: a 15 años del fallecimiento de Néstor Kirchner

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre

El oficialismo arrasó en los comicios provinciales
Elecciones 2025

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el oficialismo colocaría cuatro diputados

Conocé la nueva conformación de las dos cámaras legislativas.
Los números finos

Legislatura: los que entran, los que se quedan y los que se van con los resultados de las elecciones

Petri y Cornejo le dieron el mejor triunfo a Milei de todo el país.
Elecciones 2025

La alianza oficialista en Mendoza le dio el triunfo más holgado a Milei en el país

Te Puede Interesar

Tras las elecciones 2025, Alfredo Cornejo salió a hacer anuncios para el Este.
Obras

Tras las elecciones 2025, Alfredo Cornejo salió a hacer anuncios para el Este

Por Florencia Martinez del Rio
Caen copos de nieve en el Manzano Histórico, Tunuyán. (Archivo)
El pronóstico para la semana

La nieve desplazó a la primavera en Tunuyán: las imágenes de la sorpresiva precipitación

Por Celeste Funes
Luis Petri se encamina a la Gobernación de Mendoza.
Victoria de LLA - Cambia Mendoza

Luis Petri se encamina a la Gobernación de Mendoza

Por Sitio Andino Política