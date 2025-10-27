La DGE fortalece la lectura de los alumnos con el segundo Censo Provincial de Fluidez Lectora.

Las escuelas de gestión pública y privada de la provincia de Mendoza están inmersas en un crucial proceso de evaluación destinado a mejorar la calidad de los aprendizajes: el segundo Censo Provincial de Fluidez Lectora. El operativo, organizado por la Dirección General de Escuelas (DGE), se desarrollará hasta el 31 de octubre .

Esta muestra censal tiene como objetivo principal contribuir al diagnóstico continuo sobre el estado de la lectura en la provincia, proporcionando datos precisos para abordar problemas de comprensión que derivan en dificultades de aprendizaje.

El Censo Provincial de Fluidez Lectora se desarrolla en todos los establecimientos educativos hasta el 31 de agosto.

La Dirección General de Escuelas (DGE) ha comunicado que se están realizando dos importantes acciones:

Segundo Censo de Fluidez Lectora 2025 (Universal): Destinatarios: todos los estudiantes de los niveles Primario y Secundario del sistema educativo mendocino. Organización: el Censo está a cargo de los equipos directivos de cada institución. Plazo: entre el 22 y el 31 de octubre .

Tercer Operativo Provincial de Fluidez y Comprensión Lectora (Muestral): Destinatarios: estudiantes de tercer y sexto grado de Nivel Primario y primer año de Nivel Secundario . Metodología: fue realizado por evaluadores externos en una muestra de 70 escuelas seleccionadas (40 primarias y 30 secundarias) entre el 15 y el 21 de octubre. Objetivo: este muestreo, donde se evalúan fluidez y comprensión, sirve para ajustar recursos y acompañar con mejores acciones a los estudiantes que presenten mayores debilidades.



lectura, fluidez lectora, escuela - 521710 Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Información clave para la mejora continua

"Cada institución educativa va a poder contar con información de los progresos de los estudiantes y analizar cada programa de alfabetización propuesto por la DGE que han implementado. Además también vamos a comunicar los resultados y compartirlos con la comunidad en general", explicó Romina Durán, directora de Evaluación de la Calidad Educativa.

Los datos obtenidos de todos los estudiantes que forman parte del sistema educativo permitirán fortalecer y mejorar las acciones y estrategias enfocadas en la lectura.

fluidez lectora 2025 El objetivo de estas evaluaciones es fortalecer y mejorar las acciones y estrategias enfocadas en la lectura.

Estas importantes prácticas evaluativas se enmarcan en el Plan Estratégico de Alfabetización que se aplica en todo el territorio provincial, evaluando indicadores relacionados con la obtención, interpretación y evaluación de la información.