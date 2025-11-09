9 de noviembre de 2025
Minería con control: el Estado refuerza presencia con la Policía Ambiental

La Policía Ambiental Minera de Mendoza informó en Malargüe sobre nuevas herramientas para productores y ratificó las estrictas normas sustentables.

Policía Ambiental Minera en la Cámara de Comercio de Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Integrantes de la Policía Ambiental Minera de Mendoza, organismo cuya misión es ejercer funciones de control, fiscalización e inspección de la actividad minera en la provincia, se reunieron en la sede de la Cámara de Comercio de Malargüe con productores del sector para abordar distintos temas vinculados al fortalecimiento y promoción de las PyME mineras.

El jefe de la Policía Ambiental Minera, Guillermo Bickham, visitó Malargüe junto a su equipo de trabajo con el objetivo de informar a la comunidad sobre los avances impulsados desde la Dirección de Minería y la Autoridad Ambiental. Entre ellos, mencionó las mejoras y estandarización de los procesos documentales, y las herramientas que se están brindando a los pequeños y medianos productores para adecuarse a la legislación vigente.

Los controles en la minería dan tranquilidad

En diálogo con SITIO ANDINO, Bickham destacó que la presencia activa del Estado está garantizando que la minería en Mendoza pueda desarrollarse sin inconvenientes y bajo parámetros de sustentabilidad.

“Con una decisión de trabajo conjunto con las cámaras empresariales de Mendoza, pusimos el foco en los controles de todas las categorías mineras que se desarrollan en la provincia”, explicó el funcionario, quien además señaló que el organismo se está fortaleciendo con personal idóneo y un equipo multidisciplinario de profesionales para abordar integralmente la actividad minera.

mineria, cobre, san romeleo, malargue, Policía Ambiental Minera, yacimiento

Guillermo Bickham también resaltó la aplicación del Código de Procedimiento Minero, el marco normativo que regula los trámites, derechos y obligaciones relacionados con la exploración, explotación, concesión y administración de los recursos mineros. Junto con la Resolución 110, que constituye el Reglamento de la Policía Minera, son “los lineamientos que marcan la actividad minera en Mendoza”.

En días en que es más fácil hablar de minería en Mendoza, y que no existe la minería contaminante, sino actividades en todos los rubros que impactan en el ambiente, es que Bickman solicitó a “la ciudadanía confíe en los controles”, que sepa que la Policía Minera está constantemente en inspecciones y auditorias, alentando también a la sociedad a que colabore dando a conocer sobre cualquier situación anómala que sea detectada en cualquier industria, ya que existe una articulación con todas las áreas del Gobierno de Mendoza.

