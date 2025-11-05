Convocan a audiencia pública por un nuevo proyecto de cobre en Malargüe: "San Romeleo"

El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza convocó a audiencia pública para el 6 de diciembre , en el marco del proyecto Cobre San Romeleo , una iniciativa minera ubicada en Malargüe orientada a la producción de óxido de cobre , materia prima utilizada para la elaboración de sulfato de cobre , un fungicida de alto valor en la agricultura orgánica.

La convocatoria fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, en medio de un fuerte impulso de parte del Gobierno provincial a la minería .

El proyecto apunta a sustituir importaciones y abastecer buena parte de la demanda local . “Este emprendimiento está orientado a la producción de óxido de cobre como insumo para la elaboración de fungicidas agrícolas orgánicos, pudiendo cubrir entre el 65% y el 85% de la demanda de la vitivinicultura mendocina”, explicó el director de Minería, Jerónimo Shantal .

Por su parte, Leonardo Fernández , director de Fiscalización y Gestión Ambiental, destacó que tras “una ardua evaluación técnica del personal de las direcciones de Minería y de Gestión Ambiental, y con la opinión de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) y organismos sectoriales, Cobre San Romeleo podría convertirse en un proyecto de alto impacto productivo para Mendoza , en caso de obtener la ratificación legislativa”.

Cuándo y cómo participar

La audiencia se realizará el 6 de diciembre a las 10, bajo modalidad híbrida: presencial en las inmediaciones del yacimiento, en el distrito Río Barrancas (Malargüe), y virtual a través de una plataforma web.

Cabe aclarar que la Autoridad Ambiental Minera (AAM) dispuso que la empresa a cargo del proyecto asegure la logística necesaria —transporte, conectividad, energía, sanitarios y seguridad— tanto en la sede del yacimiento como en el Centro de Convenciones Thesaurus, punto de transmisión ubicado en Malargüe.

Las inscripciones ya están abiertas y se extenderán hasta el 3 de diciembre. Los interesados podrán participar como oradores o asistentes, tanto de manera presencial como virtual, previa inscripción.

Además, la audiencia será transmitida en vivo por YouTube, y se dispondrá un punto de participación en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus de Malargüe.

Informes y documentación disponible

El proyecto cuenta con un Informe de Impacto Ambiental elaborado por la FCAI de la Universidad Nacional de Cuyo, además de los informes sectoriales emitidos por la Municipalidad de Malargüe, el Departamento General de Irrigación, la Dirección de Áreas Protegidas, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y la Coordinación de Sostenibilidad.

Toda la documentación técnica está disponible para consulta pública en los sitios oficiales de la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, y también de forma presencial en las sedes de ambos organismos en Mendoza capital, de lunes a viernes de 8 a 13.

Sobre el proyecto San Romeleo

Con una inversión estimada de U$S 3 millones, Cobre San Romeleo se presenta como un proyecto de minería metalífera de pequeña escala, con capacidad de procesamiento de 40 toneladas diarias de mineral y reservas estimadas en 257.000 toneladas, con una ley media de 1,29% de cobre, lo que permitiría una vida útil aproximada de 20 años,

El yacimiento se encuentra a 160 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe y a unos 70 kilómetros al norte de Pata Mora, cerca de la Ruta Provincial 149.

san romeleo ubicacion San Romeleo, en Malargüe.

Desde el punto de vista económico, se prevé la generación de empleo local directo e indirecto, la contratación de servicios en Malargüe y la sustitución de importaciones de un insumo estratégico para la vitivinicultura y la agricultura regional.

El proyecto es impulsado con capitales provinciales, de la empresa LABSA S.A..