En una semana llovió en Malargüe casi el triple de lo previsto para todo noviembre

En los últimos días, Malargüe recibió más lluvia que la habitual para todo el mes de noviembre . En total, se registraron más de 47 milímetros de precipitaciones, cuando el promedio mensual ronda los 20 milímetros , según datos del Servicio Meteorológico Nacional tomados en el Aeropuerto Internacional Ricardo Salomón.

Las intensas tormentas, con chaparrones localmente fuertes, provocaron anegamientos en distintos sectores de la ciudad y la suspensión de actividades durante el sábado. Aunque desde la tarde-noche de ayer no se registran lluvias, el pronóstico anuncia nuevas precipitaciones para esta tarde, en el marco del alerta amarilla por tormentas vigente.

De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional, el pasado miércoles cayeron 17,4 mm , el 7 de noviembre 16,5 mm , y el sábado último 13,3 mm durante un episodio de “tormentas locales fuertes” . En esta última jornada, los chaparrones se concentraron principalmente en el oeste y noroeste del radio urbano , acompañados por viento, actividad eléctrica y pequeño granizo , lo que derivó en acumulación de agua en varios barrios.

Desde Defensa Civil Malargüe informaron que maquinaria municipal y personal de la Secretaría de Obras Públicas trabajaron durante la noche en los barrios PROCREAR y Colonia Hípica , brindando asistencia y realizando tareas de emergencia. Las labores continuaron este domingo en las zonas de Virgen de los Vientos y Virgen del Carmen , donde equipos municipales, junto a la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social , entregaron nylon y leña a familias afectadas.

Uno de los sectores más golpeados fue el barrio Virgen de los Vientos, al norte de la ciudad. Allí, varias viviendas ubicadas sobre una de las márgenes de calle Río Seco sufrieron el ingreso de agua. Vecinos y efectivos de la Policía de Mendoza colaboraron para facilitar el escurrimiento hacia la Ruta Nacional 40, donde se ubican los principales desagües.

WhatsApp Image 2025-11-09 at 09.31.12 (1) Crecida de Arroyo La Bebida, al noroeste de la ciudad de Malargüe.

Suspensión de actividades por la tormenta de la tarde de ayer

Las tormentas del sábado, registradas entre las 15 y las 17 horas, obligaron a suspender distintas actividades, entre ellas el partido entre Deportivo Malargüe y Huracán San Rafael, por el Torneo Regional Amateur de Fútbol, y la programación de Sendas Culturales. Desde la Liga Malargüina confirmaron que el encuentro entre Vialidad Nacional y Pedal de San Rafael se disputará este domingo a las 11, mientras que el choque suspendido entre Deportivo y Huracán se jugaría el próximo martes.

Esta mañana, el cielo en Malargüe se presenta mayormente nublado, con una temperatura de 9°C y una humedad del 82%. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta amarilla por probables tormentas hacia la tarde.