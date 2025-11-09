9 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Afectaciones

En una semana llovió en Malargüe casi el triple de lo previsto para todo noviembre

Las intensas tormentas de los últimos días acumularon más de 47 milímetros de lluvia en la ciudad de Malargüe. Algunas viviendas sufrieron anegamientos.

Trabajos de Defensa Civil Malargüe luego de la tormenta de este sábado.

Trabajos de Defensa Civil Malargüe luego de la tormenta de este sábado.

 Por Claudio Altamirano

En los últimos días, Malargüe recibió más lluvia que la habitual para todo el mes de noviembre. En total, se registraron más de 47 milímetros de precipitaciones, cuando el promedio mensual ronda los 20 milímetros, según datos del Servicio Meteorológico Nacional tomados en el Aeropuerto Internacional Ricardo Salomón.

Las intensas tormentas, con chaparrones localmente fuertes, provocaron anegamientos en distintos sectores de la ciudad y la suspensión de actividades durante el sábado. Aunque desde la tarde-noche de ayer no se registran lluvias, el pronóstico anuncia nuevas precipitaciones para esta tarde, en el marco del alerta amarilla por tormentas vigente.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 9 de noviembre.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 9 de noviembre
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 8 de noviembre.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 8 de noviembre
ruta 186
Esta semana la Ruta Provincial 186 se vio afectada por el fenómeno meteorológico.

Esta semana la Ruta Provincial 186 se vio afectada por el fenómeno meteorológico.

Efectos de la lluvia en Malargüe

De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional, el pasado miércoles cayeron 17,4 mm, el 7 de noviembre 16,5 mm, y el sábado último 13,3 mm durante un episodio de “tormentas locales fuertes”. En esta última jornada, los chaparrones se concentraron principalmente en el oeste y noroeste del radio urbano, acompañados por viento, actividad eléctrica y pequeño granizo, lo que derivó en acumulación de agua en varios barrios.

Desde Defensa Civil Malargüe informaron que maquinaria municipal y personal de la Secretaría de Obras Públicas trabajaron durante la noche en los barrios PROCREAR y Colonia Hípica, brindando asistencia y realizando tareas de emergencia. Las labores continuaron este domingo en las zonas de Virgen de los Vientos y Virgen del Carmen, donde equipos municipales, junto a la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social, entregaron nylon y leña a familias afectadas.

Uno de los sectores más golpeados fue el barrio Virgen de los Vientos, al norte de la ciudad. Allí, varias viviendas ubicadas sobre una de las márgenes de calle Río Seco sufrieron el ingreso de agua. Vecinos y efectivos de la Policía de Mendoza colaboraron para facilitar el escurrimiento hacia la Ruta Nacional 40, donde se ubican los principales desagües.

WhatsApp Image 2025-11-09 at 09.31.12 (1)
Crecida de Arroyo La Bebida, al noroeste de la ciudad de Malargüe.

Crecida de Arroyo La Bebida, al noroeste de la ciudad de Malargüe.

Suspensión de actividades por la tormenta de la tarde de ayer

Las tormentas del sábado, registradas entre las 15 y las 17 horas, obligaron a suspender distintas actividades, entre ellas el partido entre Deportivo Malargüe y Huracán San Rafael, por el Torneo Regional Amateur de Fútbol, y la programación de Sendas Culturales. Desde la Liga Malargüina confirmaron que el encuentro entre Vialidad Nacional y Pedal de San Rafael se disputará este domingo a las 11, mientras que el choque suspendido entre Deportivo y Huracán se jugaría el próximo martes.

Esta mañana, el cielo en Malargüe se presenta mayormente nublado, con una temperatura de 9°C y una humedad del 82%. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta amarilla por probables tormentas hacia la tarde.

lluvia deportivo
Así quedó la cancha del Club Deportivo Malargüe.

Así quedó la cancha del Club Deportivo Malargüe.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 7 de noviembre

Convocatoria a audiencia pública: proyecto "Don Luis"

Malargüe celebra 75 años con La Delio Valdez y un fin de semana de festejos multitudinarios

Aumento en la actividad del volcán Planchón-Peteroa con emisión de ceniza y gases

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 6 de noviembre

Malargüe ajusta sus cuentas: suspenden eventos y ofrecen propuestas para contener el conflicto con ATE

Convocan a audiencia pública por un nuevo proyecto de cobre en Malargüe: "San Romeleo"

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 5 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Inversión en obra pública del municipio de San Rafael.
Gestión municipal

San Rafael ejecuta un amplio plan de obras para mejorar servicios e infraestructura

Las Más Leídas

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión.
Tragedia

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión

La inteligencia artificial aplicada a la medicina acelera diagnósticos y tratamientos oncológicos.
El futuro de la salud

Inteligencia artificial y medicina: la innovación mendocina que revoluciona la radioterapia

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil
Gasly fue 9°

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143.
Hay varios heridos

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143

Turismo cannábico: una alternativa que busca expandirse en todo el país
Innovación

Turismo cannábico: una alternativa que busca expandirse en todo el país

Te Puede Interesar

Gastroenteritis: los síntomas que no debés ignorar y cuándo acudir al médico
Salud

Agua, calor y alimentos: las claves para evitar la gastroenteritis este verano en Mendoza

Por Celeste Funes
La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado
Fatal accidente

La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado

Por Celeste Funes
Dalmiro Barbeito, presidene de CECIM durante su discurso
Inversiones

Las PyMEs de la construcción llaman a garantizar continuidad en la obra pública provincial

Por Marcelo López Álvarez