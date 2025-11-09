9 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 9 de noviembre

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este domingo 9 de noviembre.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 9 de noviembre.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 9 de noviembre.

Foto ilustrativa
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este domingo 9 de noviembre de 9 a 18 horas, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 8 de noviembre.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 8 de noviembre
El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. 
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 7 de noviembre

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 6 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 5 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 4 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy lunes 3 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 2 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 1 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 31 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 30 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo este domingo 9 de noviembre en Mendoza.
El clima

Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo este domingo 9 de noviembre en Mendoza

Las Más Leídas

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión.
Tragedia

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión

Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad
Todo quedó registrado

Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción
Emprendimiento

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción

La inteligencia artificial aplicada a la medicina acelera diagnósticos y tratamientos oncológicos.
El futuro de la salud

Inteligencia artificial y medicina: la innovación mendocina que revoluciona la radioterapia

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil
Gasly fue 9°

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil

Te Puede Interesar

Mendoza 2026: empresarios proyectan estabilidad y crecimiento moderado tras las elecciones.
Proyecciones económicas

Mendoza 2026: empresarios proyectan estabilidad y crecimiento moderado tras las elecciones

Por Marcelo López Álvarez
Tras los primeros cruces, hay dudas sobre la unidad de los tres grupos que integran el nuevo oficialismo. video
Radiografía de la nueva conformación

Primeros chispazos entre el gobierno y los libertarios: cómo quedaría la Legislatura si hay quiebre

Por Facundo La Rosa
En Mendoza se empieza a hablar del litio.
potencial

De qué hablamos cuándo hablamos de litio, el "oro blanco" que pone a Mendoza en el radar mundial

Por Cecilia Zabala