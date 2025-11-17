Calor y temperaturas por encima de los 30°: el pronóstico del tiempo para este lunes 17 de noviembre en Mendoza

Se viene una jornada calurosa este lunes 17 de noviembre en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







La provincia de Mendoza inicia la semana con mucho calor, ascenso de la temperatura y circulación de viento leve del noreste. Así lo anticipa el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional.

El cielo se presentará mayormente despejado durante la mañana, aunque con mayor nubosidad en zonas del sur por la tarde. También se prevé tiempo estable en cordillera, con mínimas bajo cero en alta montaña, pero sin precipitaciones previstas.

La temperatura promedio en el llano será de 33 grados centígrados, en su máxima, y de 9°C (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco) y 12°C (zonas Sur y Norte), en su mínima.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Martes 18 de noviembre : caluroso y algo nublado, inestable hacia la noche , con vientos leves del sector sur . Parcialmente nublado en cordillera. Se prevé viento Zonda leve entre las 13 y las 19 en precordillera Sur y Malargüe. Luego, ingreso de viento sur desde las 22 en zona Sur y hacia la 1 del miércoles en zona Norte. Nubosidad: seminublado durante la mañana en Gran Mendoza y Malargüe ; despejado en el resto. Por la tarde, cielo despejado en todo el llano . En a lta montaña , cielo despejado durante toda la jornada. Máxima de 33°C (picos de 35°C en algunas zonas); mínimas de entre 13°C y 17°C.

: caluroso y algo nublado, , con . Parcialmente nublado en cordillera. Se prevé viento en precordillera Sur y Malargüe. Luego, desde las 22 en zona Sur y en zona Norte. ; despejado en el resto. . En , cielo despejado durante toda la jornada. Máxima de 33°C (picos de 35°C en algunas zonas); mínimas de entre 13°C y 17°C. Miércoles 19 de noviembre: parcialmente nublado y ventoso, con descenso térmico y vientos moderados del sur. Temperaturas: máxima de 28°C y mínima de 18°C.