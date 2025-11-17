17 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
El clima

Calor y temperaturas por encima de los 30°: el pronóstico del tiempo para este lunes 17 de noviembre en Mendoza

La semana comienza con temperaturas elevadas, cielo mayormente despejado y viento leve. Conocé el pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza.

Se viene una jornada calurosa este lunes 17 de noviembre en Mendoza.

Se viene una jornada calurosa este lunes 17 de noviembre en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

La provincia de Mendoza inicia la semana con mucho calor, ascenso de la temperatura y circulación de viento leve del noreste. Así lo anticipa el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional.

El cielo se presentará mayormente despejado durante la mañana, aunque con mayor nubosidad en zonas del sur por la tarde. También se prevé tiempo estable en cordillera, con mínimas bajo cero en alta montaña, pero sin precipitaciones previstas.

Lee además
El tiempo en la provincia de Mendoza para este domingo 16 de noviembre.
EL CLIMA

Descenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 16 de noviembre en Mendoza
Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este sábado 15 de noviembre en Mendoza
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este sábado 15 de noviembre en Mendoza

La temperatura promedio en el llano será de 33 grados centígrados, en su máxima, y de 9°C (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco) y 12°C (zonas Sur y Norte), en su mínima.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Martes 18 de noviembre: caluroso y algo nublado, inestable hacia la noche, con vientos leves del sector sur. Parcialmente nublado en cordillera. Se prevé viento Zonda leve entre las 13 y las 19 en precordillera Sur y Malargüe. Luego, ingreso de viento sur desde las 22 en zona Sur y hacia la 1 del miércoles en zona Norte. Nubosidad: seminublado durante la mañana en Gran Mendoza y Malargüe; despejado en el resto. Por la tarde, cielo despejado en todo el llano. En alta montaña, cielo despejado durante toda la jornada. Máxima de 33°C (picos de 35°C en algunas zonas); mínimas de entre 13°C y 17°C.
  • Miércoles 19 de noviembre: parcialmente nublado y ventoso, con descenso térmico y vientos moderados del sur. Temperaturas: máxima de 28°C y mínima de 18°C.
Temas
Seguí leyendo

Alerta naranja por tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza

¿Otro fin de semana pasado por agua?: rige una alerta por tormentas en Mendoza

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves 13 de noviembre en Mendoza

Malargüe abre su cápsula del tiempo y revive los sueños del año 2000

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles 12 de noviembre en Mendoza

Zonda, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de noviembre en Mendoza

Inestable, el pronóstico del tiempo este lunes 10 de noviembre en Mendoza

Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo este domingo 9 de noviembre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322

Las Más Leídas

Guadalupe Fernández (18) y Tomás Bragado (17) perdieron la vida en la madrugada por un accidente vial.
Tristeza y unión

Tupungato, entre el duelo y la solidaridad: apoyo de la comunidad para despedir a los dos jóvenes fallecidos

Conocé los resultados del Brinco de este domingo 16 de noviembre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1328 del domingo 16 de noviembre

Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2402 y números ganadores del domingo 16 de noviembre

El sorteo 2402 de este domingo entregó el pozo record acumulado por varias semanas.
¡¡¡Qué afortunado!!!

De dónde es y cuánto dinero se llevó el ganador del pozo récord del Telekino de este domingo 16 de noviembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322

Te Puede Interesar

La Suprema Corte implementó el nuevo sistema para litigar sin gastos: cómo se aplicará.
Acordada

La Suprema Corte implementó el nuevo sistema para litigar sin gastos: cómo se aplicará

Por Florencia Martinez del Rio
Autismo en las aulas: así abordan la neurodivergencia las universidades de Mendoza. Imagen generada con IA
Educación Superior

Autismo en las aulas: así abordan la neurodivergencia las universidades de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Se cumplen 6 años del primer caso de coronavirus en el mundo: la historia del paciente cero
Efemérides

Se cumplen 6 años del primer caso de coronavirus en el mundo: la historia del paciente cero

Por Sitio Andino Sociedad