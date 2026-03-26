Falleció un estudiante de 15 años en un colegio de Godoy Cruz mientras realizaba educación física

Un adolescente de 15 años murió este jueves al descompensarse mientras participaba de una clase de educación física en una institución educativa de Godoy Cruz . El hecho se registró cerca de las 12 en la escuela Valentín Bonetti , donde el joven se encontraba realizando actividades junto a sus compañeros cuando, por causas que aún se investigan, sufrió una repentina descompensación .

Tras el episodio, autoridades del establecimiento dieron aviso inmediato al 911 . Mientras aguardaban la llegada del personal de emergencias, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar estabilizarlo.

Semana Santa sin gastar de más: qué podés conseguir en la Feria del Ahorro de Godoy Cruz

Posteriormente, el adolescente fue trasladado de urgencia al hospital Notti , pero finalmente falleció antes de llegar.

Por estas horas, se investiga el motivo de la descompensación que derivó en la muerte del joven. En paralelo, padres y familiares se acercaron al establecimiento para retirar a los alumnos , en medio de la conmoción por lo ocurrido.

El comunicado del establecimiento

Desde la escuela, manifestaron el dolor por la muerte del joven. "Estimadas familias: con profundo dolor, la comunidad educativa del Instituto Padre Valentín Bonetti comunica el fallecimiento de nuestro estudiante, Thiago Farina de 2° año".

image

Esta noticia nos conmueve profundamente y nos invita a acompañarnos en este momento de tristeza. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos, haciéndoles llegar nuestro afecto y respeto en este difícil momento Esta noticia nos conmueve profundamente y nos invita a acompañarnos en este momento de tristeza. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos, haciéndoles llegar nuestro afecto y respeto en este difícil momento