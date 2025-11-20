San Rafael: el Municipio renovó su apoyo al Rotary Club Este y a sus programas de ayuda

Omar Félix, intendente de San Rafael junto a autoridades del Rotary Club.

Desde el municipio se colabora con el “almuerzo solidario” que realiza la institución y que le permite recaudar fondos para ayudar al Hogar San Martín de Tours, Intercambios Estudiantiles o el sostenimiento del Albergue del Hospital Schestakow.

image Trabajo en conjunto en San Rafael “A través de esta ayuda, el municipio nos ayuda a ayudar”, destacó Mesa y planteó que “tenemos varios programas como el apoyo con materiales para el taller de panificación del hogarcito o aportes para que los familiares de los internados en el Schestakow tengan un espacio donde alojarse”.

Por su parte, el titular del legislativo local, enfatizó que “para nosotros es fundamental trabajar con las organizaciones de la comunidad y poder apoyar a los proyectos que se desarrollan en favor de la comunidad. No entendemos otra forma de gestión de San Rafael que no sea conjunto entre el municipio y las instituciones”.