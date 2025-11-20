20 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Gestión comunitaria

San Rafael: el Municipio renovó su apoyo al Rotary Club Este y a sus programas de ayuda

El municipio de San Rafael reafirmó su apoyo a proyectos sociales vinculados a hogares, familias y acompañamiento a pacientes del hospital público.

Omar Félix, intendente de San Rafael junto a autoridades del Rotary Club.

Omar Félix, intendente de San Rafael junto a autoridades del Rotary Club.

Desde el municipio se colabora con el “almuerzo solidario” que realiza la institución y que le permite recaudar fondos para ayudar al Hogar San Martín de Tours, Intercambios Estudiantiles o el sostenimiento del Albergue del Hospital Schestakow.

Lee además
Controles de salud y asesoría de OSEP en San Rafael.
Servicios para vecinos

San Rafael: amplio operativo territorial con atención médica, trámites y servicios para los vecinos
San Rafael u las propuestas para las colonias de verano. video
Actividades para los más chicos

San Rafael: así son las colonias de verano que buscan alejar a los chicos de las pantallas
image

Trabajo en conjunto en San Rafael

“A través de esta ayuda, el municipio nos ayuda a ayudar”, destacó Mesa y planteó que “tenemos varios programas como el apoyo con materiales para el taller de panificación del hogarcito o aportes para que los familiares de los internados en el Schestakow tengan un espacio donde alojarse”.

Por su parte, el titular del legislativo local, enfatizó que “para nosotros es fundamental trabajar con las organizaciones de la comunidad y poder apoyar a los proyectos que se desarrollan en favor de la comunidad. No entendemos otra forma de gestión de San Rafael que no sea conjunto entre el municipio y las instituciones”.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael avanza con mejoras en la costanera de El Nihuil, uno de sus espacios más emblemáticos

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos

San Rafael recibe expositores internacionales en un encuentro académico dedicado a Jorge Luis Borges

San Rafael vivirá una fiesta a lo grande: programación, artistas y propuestas del Turismo y el Vino

Asesinaron de un balazo a un hombre en San Rafael

Vino y desregulación: el sector planteó a Sturzenegger su rechazo a cambios claves del INV

San Rafael: ¿cómo funciona SEM Mobile, la nueva app que reemplazará las tarjetas del estacionamiento?

San Rafael es sede de "CocinArte 2025", el evento que celebra la cocina local y el turismo sustentable

LO QUE SE LEE AHORA
Vías de comunicación terrestre vector de crecimiento. video
Desarrollo Regional

El Valle de Uco respalda la integración económica del Sur Mendocino

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Jesús Moyano continúa internado en terapia intensiva tras ser golpeado en Tunuyán. 
Complicados

Violenta agresión en Tunuyán: la nueva hipótesis del fiscal y el estado de salud de la víctima

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos.
tiempo

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza
el clima

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza

Te Puede Interesar

Covid en Mendoza: casos controlados, pero con el stock de vacunas muy al límite.
Preocupante

Covid en Mendoza: casos controlados, pero con el stock de vacunas muy al límite

Por Natalia Mantineo
Alfredo Cornejo compartió un panel con Axel Kicillof y Rogelio Frigerio en Buenos Aires.
Agenda

Alfredo Cornejo compartió un panel con Axel Kicillof y Rogelio Frigerio en Buenos Aires

Por Sitio Andino Política
Este jueves y viernes el acceso al cerro de la Gloria estará restringido.
Evento oficial

El Cerro de La Gloria estará cerrado temporalmente: qué días y por qué motivo

Por Sitio Andino Sociedad