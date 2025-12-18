Cómo afecta en la provincia de Mendoza el paro de controladores aéreos este jueves. Foto: Cristian Lozano

Controladores aéreos convocaron una huelga que se extenderá durante varias jornadas hasta fin de año, en la previa tanto de Navidad como de Año Nuevo, afectando planes de vuelos en todo el país. Cómo impacta a las partidas y arribos en la provincia de Mendoza este jueves.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) diseñó un cronograma de paros escalonado por un conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). La primera medida de fuerza se realizó el miércoles por la mañana y provocó demoras, cancelaciones y modificaciones en los vuelos nacionales de todos los aeropuertos de Argentina.

La huelga gremial de este jueves será de 16 a 19, con afectación a vuelos nacionales. Desde ATEPSA señalaron que las autoridades de EANA mantienen “una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo” y que reclaman la reincorporación de trabajadores despedidos, revisión de condiciones laborales y el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo.

Cómo impacta el paro en la provincia de Mendoza Partidas Vuelos partidas Mendoza, 18 diciembre Arribos Vuelos arribos Mendoza, 18 diciembre Cronograma de la huelga Jueves 18/12: de 16 a 19.

de 16 a 19. Martes 23/12 : de 19 a 22.

: de 19 a 22. Sábado 27/12: de 14 a 17.

de 14 a 17. Lunes 29/12: de 8 a 11. La medida solo afecta las autorizaciones de aeronaves en tierra y la recepción de planes de vuelo. No obstante, quedan exceptuados los vuelos en emergencia, servicios sanitarios, humanitarios, de Estado y misiones de búsqueda y salvamento.

Las compañías notificaron a los pasajeros que el panorama sería complicado y recomendaron consultar el estado de cada vuelo por canales oficiales.