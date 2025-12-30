30 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
El clima

Muy caluroso, el pronóstico del tiempo para este martes 30 de diciembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará muy calurosa con ascenso de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Muy caluroso, el pronóstico del tiempo para este martes 30 de diciembre en Mendoza

Muy caluroso, el pronóstico del tiempo para este martes 30 de diciembre en Mendoza

Foto: Yemel Fil
MARTES

Hacia la noche, esta inestabilidad se extendería hacia la provincia de San Juan, donde podrían presentarse tormentas fuertes con posible caída de granizo. No se prevén tormentas en zonas Este y Sur.

Lee además
Calor en la provincia de Mendoza para este lunes.
EL CLIMA

Caluroso y tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza
Se espera otra jornada calurosa en la provincia de Mendoza.
El clima

Calor extremo y tormentas con posible granizo: el pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 37 grados y la mínima a los 21 grados.

Temperatura promedio en la provincia de Mendoza

  • Mínima: 18 °C (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco).
  • Mínima: 21 °C (resto de la provincia).
  • Máxima: 33 °C (promedio provincial).

Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza

Para el miércoles 31 de diciembre, continuará la ola de calor, con nubosidad variable y tormentas aisladas. Los vientos serán leves del noreste. La máxima volvería a marcar los 37 grados y la mínima los 22 grados.

Temas
Seguí leyendo

Mesa adentro o afuera en Año Nuevo: así estará el tiempo en Mendoza

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza

Jornada agobiante e inestable, el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de diciembre en Mendoza

Calor intenso, el pronóstico del tiempo para este jueves de Navidad en Mendoza

¿Mesa afuera o mesa adentro?: el pronóstico del tiempo para este 24 de diciembre en Mendoza

Cómo estará el tiempo en Mendoza en Nochebuena y Navidad

Caluroso, el pronóstico del tiempo para este martes 23 de diciembre en Mendoza

Así estará el pronóstico de tiempo este lunes 22 de diciembre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 29 de diciembre
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 29 de diciembre

Las Más Leídas

Enterate cómo se jugará el Quini 6 de Fin de Año y de cuánto es el pozo millonario.
Juegos de Azar

Atención: cambia el horario del Quini 6 de fin de año y se celebra con copa en mano

Inseguridad en Chile: por qué crecen los robos de camionetas a turistas mendocinos. Imagen creada con IA video
Delitos

Inseguridad en Chile: por qué crecen los robos de camionetas a turistas mendocinos

Carlos Sainz ants del DKAR envió su apoyo a JUan Cruz Yacopini
DAKAR 2026

El gesto de Carlos Sainz con Juan Cruz Yacopini antes del Dakar

Cómo está el Paso Los Libertadores hoy: largas filas y demoras por fin de año. Foto de archivo.
Colapso pre fiestas

Cruzar a Chile, una odisea: el Paso Los Libertadores presenta demoras de casi 4 horas

Un joven murió tras sufrir una puñalada en una riña en Las Heras. 
Apuñalamiento

Riña fatal en Las Heras: un joven murió y otro fue hospitalizado con heridas de arma blanca