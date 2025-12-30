Muy caluroso, el pronóstico del tiempo para este martes 30 de diciembre en Mendoza Foto: Yemel Fil

MARTES Hacia la noche, esta inestabilidad se extendería hacia la provincia de San Juan, donde podrían presentarse tormentas fuertes con posible caída de granizo. No se prevén tormentas en zonas Este y Sur.

Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 37 grados y la mínima a los 21 grados.

Temperatura promedio en la provincia de Mendoza Mínima: 18 °C (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco).

Mínima: 21 °C (resto de la provincia).

Máxima: 33 °C (promedio provincial). Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza Para el miércoles 31 de diciembre, continuará la ola de calor, con nubosidad variable y tormentas aisladas. Los vientos serán leves del noreste. La máxima volvería a marcar los 37 grados y la mínima los 22 grados.