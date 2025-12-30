Muy caluroso, el pronóstico del tiempo para este martes 30 de diciembre en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 30 de diciembre en la provincia de Mendoza una jornada con el cielo despejado durante la mañana. A partir de las 15, inicio de la convección en el Oeste del Gran Mendoza, que se extiende luego hacia el norte del Valle de Uco y posteriormente al Gran Mendoza en su conjunto.
Hacia la noche, esta inestabilidad se extendería hacia la provincia de San Juan, donde podrían presentarse tormentas fuertes con posible caída de granizo. No se prevén tormentas en zonas Este y Sur.
Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 37 grados y la mínima a los 21 grados.
Temperatura promedio en la provincia de Mendoza
Mínima: 18 °C (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco).
Mínima: 21 °C (resto de la provincia).
Máxima: 33 °C (promedio provincial).
Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza
Para el miércoles 31 de diciembre, continuará la ola de calor, con nubosidad variable y tormentas aisladas. Los vientos serán leves del noreste. La máxima volvería a marcar los 37 grados y la mínima los 22 grados.