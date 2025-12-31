Tormentas aisladas y calor, el pronóstico del tiempo para este miércoles 31 de diciembre

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 31 de diciembre en la provincia de Mendoza una jornada con cielo despejado durante la mañana. Convección desde las 15 en el oeste del Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza.

A las 16:00 se sumará la zona Sur, y al rededor de las 2, las tormentas se extenderán a todo el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este . Las más intensas se desarrollarán en zona Este y zona Sur, con probabilidad de caída de granizo . Las tormentas podrían continuar hasta la 02 del Jueves. También se esperan tormentas en San Juan y algunas áreas del Este provincial.

Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 34 grados y la mínima a los 22 grados.

Temperatura promedio en Mendoza:

Mínima: 18 °C. (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco).

Mínima: 22 °C. (resto de la provincia).

Máxima: 34 °C. (promedio provincial).

Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza

Para el jueves 1 de enero, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana. Desde las 16:00, aparición de núcleos convectivos localizados en el Oeste del Gran Mendoza, con probables tormentas aisladas de corta duración. También podrían desarrollarse tormentas moderadas en el Sur provincial (San Rafael y alrededores), desde las 16:00 hasta las 23:00. No se descarta la caída de granizo aislado.

Habrá presencia de viento Zonda leve en el sur de Malargüe desde las 15:00 hasta 20:00. A partir de la medianoche, ingreso de viento Sur fuerte (40 km/h), que afectará primero la zona Sur y hacia las 04:00 el Gran Mendoza y la zona Este. Este fenómeno provocará un descenso de la temperatura durante la madrugada del Viernes.