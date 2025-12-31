Tormentas aisladas y calor, el pronóstico del tiempo para este miércoles 31 de diciembre

A las 16:00 se sumará la zona Sur, y al rededor de las 2, las tormentas se extenderán a todo el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este. Las más intensas se desarrollarán en zona Este y zona Sur, con probabilidad de caída de granizo. Las tormentas podrían continuar hasta la 02 del Jueves. También se esperan tormentas en San Juan y algunas áreas del Este provincial.
Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 34 grados y la mínima a los 22 grados.
Temperatura promedio en Mendoza:
Mínima: 18 °C. (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco).
Mínima: 22 °C. (resto de la provincia).
Máxima: 34 °C. (promedio provincial).
Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza
Para el jueves 1 de enero, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana. Desde las 16:00, aparición de núcleos convectivos localizados en el Oeste del Gran Mendoza, con probables tormentas aisladas de corta duración. También podrían desarrollarse tormentas moderadas en el Sur provincial (San Rafael y alrededores), desde las 16:00 hasta las 23:00. No se descarta la caída de granizo aislado.
Habrá presencia de viento Zonda leve en el sur de Malargüe desde las 15:00 hasta 20:00. A partir de la medianoche, ingreso de viento Sur fuerte (40 km/h), que afectará primero la zona Sur y hacia las 04:00 el Gran Mendoza y la zona Este. Este fenómeno provocará un descenso de la temperatura durante la madrugada del Viernes.