Todos los detalles del recorrido del Rally Dakar 2026: así será uno de los más duros de la historia

El Rally Dakar se correrá del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita, con 13 etapas, casi 5.000 km cronometrados y cambios clave. Mirá los detalles.

El recorrido del Rally Dakar 2026 volverá a desafiar a los competidores a través de los desiertos saudíes.

 

Por Sitio Andino Deportes

La competencia más exigente del calendario del deporte motor mundial ya tiene su hoja de ruta definida. El Rally Dakar 2026 se pondrá en marcha el 3 de enero y se disputará íntegramente en Arabia Saudita, donde la organización rediseñó el recorrido con el objetivo de elevar la dificultad y poner a prueba, como nunca, la resistencia, la navegación y la estrategia de los competidores.

Un Rally Dakar extenso y con números récord

La 47ª edición del Dakar contará con 13 etapas completas, además del tradicional Prólogo, que definirá el orden de largada para el primer día de competencia real. El recorrido estará dividido por una jornada de descanso en Riad, clave para la recuperación física y mecánica antes de afrontar una segunda semana decisiva.

En la categoría autos, los participantes recorrerán 7.994 kilómetros totales, de los cuales 4.880 km serán tramos especiales cronometrados, mientras que el resto corresponderá a enlaces. Con casi 5.000 kilómetros contra el reloj, el Dakar 2026 aparece como uno de los más largos y exigentes de los últimos años.

Adiós a la etapa de 48 horas en el Rally Dakar

Uno de los cambios más relevantes del recorrido es la eliminación de la etapa crono de 48 horas, introducida en 2024. La decisión fue tomada luego de un Dakar 2025 marcado por numerosos accidentes y abandonos tempranos.

El director de la prueba, David Castera, explicó que el formato no cumplió el objetivo buscado: “No ayudaba a la estrategia ni al orden de salida. Vimos que muchos competidores perdían tiempo de manera intencional para largar más atrás al día siguiente”, señaló, justificando la modificación.

Regresa el formato maratón en el Dakar

En reemplazo de la etapa de 48 horas, volverá el formato clásico de etapas maratón, que se disputará en dos tramos dobles del recorrido. En estas jornadas, los competidores no podrán recibir asistencia externa en el bivac nocturno, lo que eleva el nivel de exigencia mecánica y humana.

  • Primera maratón: etapas 4 y 5, entre Al Ula y Hail.

  • Segunda maratón: etapas 9 y 10, atravesando Wadi Ad Dawasir y Bisha.

Dunas, desgaste y una dificultad diferente

Aunque el Dakar 2026 no ingresará al temido Empty Quarter, el recorrido no estará exento de dunas. La segunda semana concentrará gran parte del desafío en zonas desérticas, especialmente alrededor de Wadi Ad Dawasir, donde la arena y la navegación volverán a ser protagonistas.

Castera lo resumió con claridad: “La dificultad este año pasa por la cantidad de kilómetros. Hace mucho tiempo que no teníamos tantos tramos cronometrados. Creo que es uno de los Dakars más largos de la historia”.

image

Un desafío total desde el primer día

Con un trazado renovado, más kilómetros competitivos y el regreso de formatos clásicos que castigan el error, el Rally Dakar 2026 promete convertirse en una prueba extrema, donde la constancia y la estrategia serán tan determinantes como la velocidad. Desde el 3 hasta el 17 de enero, el desierto saudí volverá a dictar sentencia en la carrera más dura del mundo.

