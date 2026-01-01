Rally Dakar 2026: los 20 argentinos que correrán en Arabia Saudita y sueñan con hacer historia

El Rally Dakar volverá a poner a prueba a los mejores del mundo y Argentina tendrá una presencia fuerte en la edición 2026. Serán 20 los representantes nacionales que competirán en Arabia Saudita, repartidos en distintas categorías, en una carrera que exige resistencia, navegación y temple como ninguna otra.
A lo largo de dos semanas, los competidores afrontarán cerca de 8.000 kilómetros totales, con aproximadamente 4.800 km de tramos cronometrados, atravesando dunas, piedras y sectores de extrema dificultad en pleno desierto saudí.
Como viene ocurriendo en los últimos años, Argentina dirá presente con una delegación numerosa y de peso. En total, 20 pilotos y navegantes nacionales estarán distribuidos en Motos, Autos, Challenger, Side by Side, Dakar Classic y Mission 1000, con varios nombres que ya saben lo que es pelear adelante.
Entre ellos se destacan campeones, ganadores de etapas y duplas consolidadas que buscarán protagonismo en una de las pruebas más duras del planeta motor.
Todos los argentinos que correrán el Dakar 2026
MOTOS
Luciano Benavides (Rally GP)
Leonardo Cola (Rally2)
Santiago Rostán (Rally2)
AUTOS
Bruno Jacomy (navegante de Lucas Del Río)
CHALLENGER
Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini
Augusto Sanz (navegante de Puck Klaassen)
David Zille / Sebastián Cesana
Fernando Acosta (navegante de Oscar Ral)
Kevin Benavides / Leandro Sisterna
Pablo Copetti
SIDE BY SIDE
Manuel Andújar / Andrés Frini
Jeremías González Ferioli / Gonzalo Rinaldi
DAKAR CLASSIC
Gastón Matarucco (navegante de Javier Vélez)
MISSION 1000
Benjamín Pascual
Expectativa, emoción y acompañamiento
El Dakar 2026 también estará marcado por la expectativa que rodea a varios protagonistas argentinos, en un contexto cargado de emoción para el automovilismo nacional. La presencia albiceleste vuelve a ser numerosa y diversa, ratificando el protagonismo histórico de Argentina en la carrera más dura del mundo.