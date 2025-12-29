Dakar 2026: los 20 argentinos que correrán en Arabia Saudita y sueñan con hacer historia

Argentina volverá a decir presente en el Rally Dakar 2026 con una delegación numerosa y competitiva.

Por Sitio Andino Deportes







El Rally Dakar volverá a poner a prueba a los mejores del mundo y Argentina tendrá una presencia fuerte en la edición 2026. Serán 20 los representantes nacionales que competirán en Arabia Saudita, repartidos en distintas categorías, en una carrera que exige resistencia, navegación y temple como ninguna otra.

Un Dakar extremo en Arabia Saudita La edición 2026 del Dakar se disputará del 3 al 17 de enero y tendrá nuevamente como escenario a Arabia Saudita, sede de la competencia desde 2020. La largada y llegada estarán ubicadas en Yanbu, ciudad costera sobre el Mar Rojo.

A lo largo de dos semanas, los competidores afrontarán cerca de 8.000 kilómetros totales, con aproximadamente 4.800 km de tramos cronometrados, atravesando dunas, piedras y sectores de extrema dificultad en pleno desierto saudí.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dakar/status/1989024752258936926&partner=&hide_thread=false The official route of Dakar 2026!

Yanbu - Yanbu

7,906 km (4,748 km of SS)

7,994 km (4,840 km of SS)



#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/O7DtPDvtMK — DAKAR RALLY (@dakar) November 13, 2025 Fuerte presencia argentina en el Dakar 2026 Como viene ocurriendo en los últimos años, Argentina dirá presente con una delegación numerosa y de peso. En total, 20 pilotos y navegantes nacionales estarán distribuidos en Motos, Autos, Challenger, Side by Side, Dakar Classic y Mission 1000, con varios nombres que ya saben lo que es pelear adelante.

Entre ellos se destacan campeones, ganadores de etapas y duplas consolidadas que buscarán protagonismo en una de las pruebas más duras del planeta motor. Todos los argentinos que correrán el Dakar 2026 MOTOS Luciano Benavides (Rally GP)

Leonardo Cola (Rally2)

Santiago Rostán (Rally2) AUTOS Bruno Jacomy (navegante de Lucas Del Río) CHALLENGER Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini

Augusto Sanz (navegante de Puck Klaassen)

David Zille / Sebastián Cesana

Fernando Acosta (navegante de Oscar Ral)

Kevin Benavides / Leandro Sisterna

Pablo Copetti SIDE BY SIDE Manuel Andújar / Andrés Frini

Jeremías González Ferioli / Gonzalo Rinaldi DAKAR CLASSIC Gastón Matarucco (navegante de Javier Vélez) MISSION 1000 Benjamín Pascual Expectativa, emoción y acompañamiento El Dakar 2026 también estará marcado por la expectativa que rodea a varios protagonistas argentinos, en un contexto cargado de emoción para el automovilismo nacional. La presencia albiceleste vuelve a ser numerosa y diversa, ratificando el protagonismo histórico de Argentina en la carrera más dura del mundo.