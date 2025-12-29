29 de diciembre de 2025
{}
Dakar 2026: los 20 argentinos que correrán en Arabia Saudita y sueñan con hacer historia

El Rally Dakar 2026 tendrá una veintena representantes argentinos en Arabia Saudita. Mirá la lista completa por categorías y los protagonistas.

Argentina volverá a decir presente en el Rally Dakar 2026 con una delegación numerosa y competitiva.

Argentina volverá a decir presente en el Rally Dakar 2026 con una delegación numerosa y competitiva.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Rally Dakar volverá a poner a prueba a los mejores del mundo y Argentina tendrá una presencia fuerte en la edición 2026. Serán 20 los representantes nacionales que competirán en Arabia Saudita, repartidos en distintas categorías, en una carrera que exige resistencia, navegación y temple como ninguna otra.

A lo largo de dos semanas, los competidores afrontarán cerca de 8.000 kilómetros totales, con aproximadamente 4.800 km de tramos cronometrados, atravesando dunas, piedras y sectores de extrema dificultad en pleno desierto saudí.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dakar/status/1989024752258936926&partner=&hide_thread=false

Fuerte presencia argentina en el Dakar 2026

Como viene ocurriendo en los últimos años, Argentina dirá presente con una delegación numerosa y de peso. En total, 20 pilotos y navegantes nacionales estarán distribuidos en Motos, Autos, Challenger, Side by Side, Dakar Classic y Mission 1000, con varios nombres que ya saben lo que es pelear adelante.

Entre ellos se destacan campeones, ganadores de etapas y duplas consolidadas que buscarán protagonismo en una de las pruebas más duras del planeta motor.

Todos los argentinos que correrán el Dakar 2026

MOTOS

  • Luciano Benavides (Rally GP)

  • Leonardo Cola (Rally2)

  • Santiago Rostán (Rally2)

AUTOS

  • Bruno Jacomy (navegante de Lucas Del Río)

CHALLENGER

  • Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini

  • Augusto Sanz (navegante de Puck Klaassen)

  • David Zille / Sebastián Cesana

  • Fernando Acosta (navegante de Oscar Ral)

  • Kevin Benavides / Leandro Sisterna

  • Pablo Copetti

SIDE BY SIDE

  • Manuel Andújar / Andrés Frini

  • Jeremías González Ferioli / Gonzalo Rinaldi

DAKAR CLASSIC

  • Gastón Matarucco (navegante de Javier Vélez)

MISSION 1000

  • Benjamín Pascual

Expectativa, emoción y acompañamiento

El Dakar 2026 también estará marcado por la expectativa que rodea a varios protagonistas argentinos, en un contexto cargado de emoción para el automovilismo nacional. La presencia albiceleste vuelve a ser numerosa y diversa, ratificando el protagonismo histórico de Argentina en la carrera más dura del mundo.

