Argentina quedó eliminada de la United Cup tras caer ante Suiza en el dobles mixto

La ilusión argentina se apagó en el dobles mixto y Suiza avanzó a las semifinales de la United Cup 2026.

La United Cup de tenis 2026 llegó a su fin para Argentina , que quedó eliminada en los cuartos de final tras caer ante Suiza en el dobles mixto , el punto decisivo de la serie disputada en Perth . Luego de igualar la eliminatoria 1-1, la dupla europea se impuso con claridad y selló el pase a semifinales.

La definición quedó en manos del dobles luego de una jornada cambiante para el equipo albiceleste , que había logrado reavivar la ilusión con una actuación sólida en el segundo punto de singles.

ALTA MONTAÑA Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 7 de enero de 2026

El momento más alto de la serie para Argentina llegó de la mano de Sebastián Báez , quien venció en sets corridos a Stan Wawrinka por 7-5 y 6-4 . El bonaerense mostró un gran nivel sobre canchas rápidas, sumó su tercera victoria en la semana y emparejó la serie con autoridad.

Ese triunfo mantuvo viva la esperanza de un pase histórico a semifinales y confirmó el buen presente del tenista argentino en el certamen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gonzaloferreyr/status/2008904933525827816&partner=&hide_thread=false Argentina se despide de la United Cup tras la derrota en el doble mixto. Gran torneo para Sebastián Báez, aprendizaje para Solana Sierra.



La Albiceleste jugó por primera vez los cuartos de final de este torneo. pic.twitter.com/wmnlL9YVrn — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) January 7, 2026

Bencic marcó diferencias y Suiza resolvió la serie en el dobles

La serie había comenzado cuesta arriba para Argentina. En el primer punto de singles, Belinda Bencic fue contundente ante Solana Sierra, a quien derrotó por 6-2 y 6-2, manteniendo su rendimiento perfecto en el torneo y dándole la ventaja inicial a Suiza.

Con la eliminatoria igualada 1-1, el pase a semifinales se definió en el dobles mixto, donde Guido Andreozzi y Lourdes Carlé no pudieron sostener la paridad y cayeron por 6-3 y 6-3 frente a Bencic y Jakub Paul, resultado que cerró la serie a favor del conjunto europeo.

Balance positivo pese a la eliminación de Argentina

Más allá de la derrota, la actuación de Argentina en Perth dejó un saldo positivo. El equipo había logrado un hecho histórico al clasificarse por primera vez a los cuartos de final de la United Cup como mejor segundo de su sede, con un balance global de 4-2 en partidos.