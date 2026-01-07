Argentina quedó eliminada de la United Cup tras caer ante Suiza en el dobles mixto

La United Cup de tenis 2026 llegó a su fin para Argentina, que quedó eliminada en los cuartos de final tras caer ante Suiza en el dobles mixto, el punto decisivo de la serie disputada en Perth. Luego de igualar la eliminatoria 1-1, la dupla europea se impuso con claridad y selló el pase a semifinales.
La definición quedó en manos del dobles luego de una jornada cambiante para el equipo albiceleste, que había logrado reavivar la ilusión con una actuación sólida en el segundo punto de singles.
Bencic marcó diferencias y Suiza resolvió la serie en el dobles
La serie había comenzado cuesta arriba para Argentina. En el primer punto de singles, Belinda Bencic fue contundente ante Solana Sierra, a quien derrotó por 6-2 y 6-2, manteniendo su rendimiento perfecto en el torneo y dándole la ventaja inicial a Suiza.
Con la eliminatoria igualada 1-1, el pase a semifinales se definió en el dobles mixto, donde Guido Andreozzi y Lourdes Carlé no pudieron sostener la paridad y cayeron por 6-3 y 6-3 frente a Bencic y Jakub Paul, resultado que cerró la serie a favor del conjunto europeo.
Balance positivo pese a la eliminación de Argentina
Más allá de la derrota, la actuación de Argentina en Perth dejó un saldo positivo. El equipo había logrado un hecho histórico al clasificarse por primera vez a los cuartos de final de la United Cup como mejor segundo de su sede, con un balance global de 4-2 en partidos.