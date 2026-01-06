6 de enero de 2026
Sitio Andino
Argentina hace historia en la United Cup y se mete por primera vez en los cuartos de final

El equipo argentino logró una clasificación inédita en la dura United Cup, avanzó como mejor segundo en Perth y ahora enfrentará a Suiza. Mirá lo que se viene.

El equipo argentino celebró en Perth una clasificación histórica a cuartos de final de la United Cup.

El equipo argentino celebró en Perth una clasificación histórica a cuartos de final de la United Cup.

Argentina escribió una página histórica en el tenis internacional al clasificarse por primera vez a los cuartos de final de la United Cup, el certamen mixto que se disputa en Australia desde 2023. El equipo albiceleste selló su pasaje como mejor segundo de la sede Perth, coronando una fase de grupos inolvidable.

El conjunto capitaneado por Sebastián Gutiérrez se vio beneficiado por una combinación de resultados tras cerrar su grupo con un triunfo contundente 3-0 ante España y una ajustada derrota 2-1 frente a Estados Unidos, lo que le permitió mantenerse en carrera y esperar definiciones externas.

Un cierre favorable y una clasificación inédita para Argentina

La expectativa argentina estuvo puesta en el cruce entre Francia e Italia, clave para definir a los mejores segundos. El desenlace fue favorable gracias a la épica remontada de Arthur Rinderknech, quien derrotó a Flavio Cobolli por 6-7 (4), 7-6 (5) y 7-5, salvando dos match points y evitando un 3-0 italiano que hubiera dejado afuera al equipo nacional.

De esta manera, Argentina avanzó como el mejor segundo de Perth, con un balance global de 4 triunfos y 2 derrotas en partidos, superando una barrera que había sido esquiva en las ediciones anteriores.

De la frustración al salto histórico para Argentina

La clasificación marca un quiebre para el tenis argentino en la United Cup. En 2023 y 2025, el equipo había quedado tercero en su grupo, mientras que en 2024 no participó del certamen. Esta vez, la regularidad y los puntos clave obtenidos permitieron dar el salto entre los ocho mejores.

El plantel integrado por Sebastián Báez, Marco Trungelliti, Solana Sierra, Lourdes Carlé, Guido Andreozzi y Nicole Fossa Huergo fue protagonista de una campaña que ya quedó en la historia del torneo.

El próximo desafío: Suiza, en Perth

El siguiente escollo será Suiza, que terminó primera en su grupo tras vencer a Italia y Francia, cediendo apenas un punto en toda la fase inicial. El cruce se disputará este miércoles en la sesión nocturna de Perth y tendrá como figuras destacadas a Stan Wawrinka y Belinda Bencic.

Con Estados Unidos enfrentando a Grecia y Australia esperando al ganador del Grupo F, Argentina ya se aseguró un lugar entre los ocho mejores equipos de la United Cup. Pase lo que pase, la clasificación a cuartos representa un antes y un después para el tenis nacional en este certamen y alimenta el sueño de seguir avanzando en suelo australiano.

