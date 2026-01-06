Argentina hace historia en la United Cup y se mete por primera vez en los cuartos de final

Argentina escribió una página histórica en el tenis internacional al clasificarse por primera vez a los cuartos de final de la United Cup, el certamen mixto que se disputa en Australia desde 2023. El equipo albiceleste selló su pasaje como mejor segundo de la sede Perth, coronando una fase de grupos inolvidable.
El conjunto capitaneado por Sebastián Gutiérrez se vio beneficiado por una combinación de resultados tras cerrar su grupo con un triunfo contundente 3-0 ante España y una ajustada derrota 2-1 frente a Estados Unidos, lo que le permitió mantenerse en carrera y esperar definiciones externas.
De la frustración al salto histórico para Argentina
La clasificación marca un quiebre para el tenis argentino en la United Cup. En 2023 y 2025, el equipo había quedado tercero en su grupo, mientras que en 2024 no participó del certamen. Esta vez, la regularidad y los puntos clave obtenidos permitieron dar el salto entre los ocho mejores.
El plantel integrado por Sebastián Báez, Marco Trungelliti, Solana Sierra, Lourdes Carlé, Guido Andreozzi y Nicole Fossa Huergo fue protagonista de una campaña que ya quedó en la historia del torneo.
El próximo desafío: Suiza, en Perth
El siguiente escollo será Suiza, que terminó primera en su grupo tras vencer a Italia y Francia, cediendo apenas un punto en toda la fase inicial. El cruce se disputará este miércoles en la sesión nocturna de Perth y tendrá como figuras destacadas a Stan Wawrinka y Belinda Bencic.
Con Estados Unidos enfrentando a Grecia y Australia esperando al ganador del Grupo F, Argentina ya se aseguró un lugar entre los ocho mejores equipos de la United Cup. Pase lo que pase, la clasificación a cuartos representa un antes y un después para el tenis nacional en este certamen y alimenta el sueño de seguir avanzando en suelo australiano.