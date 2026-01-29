¿Balayage o Babylights?: elegí el mejor estilo para tu cabello

Por Pascual Porco







Elegir el cambio de imagen adecuado puede ser un desafío cuando las opciones estéticas son tan variadas y atractivas actualmente. Las mechas se han convertido en la herramienta principal para iluminar el rostro y aportar una frescura única a cada cabello, permitiendo que cada mujer encuentre su propia identidad visual de manera simple y efectiva hoy.

Técnicas de peluquería para iluminar el rostro Las tendencias en coloración han evolucionado drásticamente, dejando atrás los reflejos tradicionales y muy marcados para dar paso a acabados mucho más naturales y personalizados. No se trata simplemente de teñir, sino de entender cómo la luz cae sobre el rostro y qué zonas conviene destacar para armonizar las facciones de manera integral mediante el uso estratégico de tintes y decoloraciones profesionales que respeten la salud de tu melena.

Balayage y Babylights, cabello, peluquería (1) Balayage o Babylights: dos de las tendencias 2026 para el cabello Si estás pensando en pasar por el salón, es fundamental conocer las diferencias entre las tres reinas de la temporada para no llevarte sorpresas desagradables. El Balayage sigue siendo la opción preferida para quienes buscan un mantenimiento bajo, ya que se trabaja a mano alzada creando un degradado que no toca la raíz, evitando así el efecto de crecimiento marcado. Por otro lado, las Babylights son hilos de luz extremadamente finos que recorren toda la melena, imitando el brillo natural que tiene el pelo de los niños bajo el sol.

Finalmente, el Money Piece es la tendencia que pisa fuerte por su alto impacto visual inmediato. Consiste en iluminar únicamente los dos mechones frontales que encuadran la cara, aportando luz sin necesidad de procesar toda la fibra capilar, siendo una opción ideal para quienes temen al daño químico extenso o quieren probar algo moderno sin comprometer todo el largo.

Money Piece, cabello, peluquería (1) El Money Piece, otras de las opciones si estás buscando darle un refresh a tu cabello Consejos para el cuidado del cabello y mantenimiento Para decidir correctamente qué técnica te conviene según tu rutina diaria, considerá estos puntos fundamentales que te ayudarán a mantener el brillo y la vitalidad por mucho más tiempo: El Balayage: Solo requiere retoques cada cinco o seis meses, siendo una opción muy cómoda.

Solo requiere retoques cada cinco o seis meses, siendo una opción muy cómoda. Las Babylights: Son imbatibles si buscás que no se note el paso de la química en las raíces.

Son imbatibles si buscás que no se note el paso de la química en las raíces. El Money Piece: Es el que menos daño genera al decolorar solo una pequeña zona frontal.

Es el que menos daño genera al decolorar solo una pequeña zona frontal. Renovación de color: El matiz debe revisarse cada treinta días para evitar tonos oxidados. Es vital consultar con un colorista que evalúe la salud de tu fibra capilar antes de aplicar cualquier químico. Un buen diagnóstico permitirá que el resultado final sea brillante, sedoso y duradero en el tiempo, evitando que las puntas se abran prematuramente debido a la exposición a productos de mala calidad o tiempos de pose incorrectos.