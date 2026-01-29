29 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Tendencias en estética

¿Balayage o Babylights?: elegí el mejor estilo para tu cabello

Guía para renovar tu cabello este 2026. Conocé las técnicas de peluquería que son tendencia y lográ un cambio de look profesional y muy duradero.

¿Balayage o Babylights?: elegí el mejor estilo para tu cabello

¿Balayage o Babylights?: elegí el mejor estilo para tu cabello

 Por Pascual Porco

Elegir el cambio de imagen adecuado puede ser un desafío cuando las opciones estéticas son tan variadas y atractivas actualmente. Las mechas se han convertido en la herramienta principal para iluminar el rostro y aportar una frescura única a cada cabello, permitiendo que cada mujer encuentre su propia identidad visual de manera simple y efectiva hoy.

Técnicas de peluquería para iluminar el rostro

Las tendencias en coloración han evolucionado drásticamente, dejando atrás los reflejos tradicionales y muy marcados para dar paso a acabados mucho más naturales y personalizados. No se trata simplemente de teñir, sino de entender cómo la luz cae sobre el rostro y qué zonas conviene destacar para armonizar las facciones de manera integral mediante el uso estratégico de tintes y decoloraciones profesionales que respeten la salud de tu melena.

Lee además
¿Por qué se pone plata bajo el plato de ñoqui? El origen de este ritual 
Tradición de cada mes

¿Por qué se pone plata bajo el plato de ñoqui? El origen de este ritual
Rivadavia celebra su fiesta de la vendimia con un homenaje a sus raíces y a su gente. video
Edición 2026

Rivadavia celebra su fiesta de la Vendimia con un homenaje a sus raíces y a su gente
Balayage y Babylights, cabello, peluquería (1)
Balayage o Babylights: dos de las tendencias 2026 para el cabello

Balayage o Babylights: dos de las tendencias 2026 para el cabello

Si estás pensando en pasar por el salón, es fundamental conocer las diferencias entre las tres reinas de la temporada para no llevarte sorpresas desagradables. El Balayage sigue siendo la opción preferida para quienes buscan un mantenimiento bajo, ya que se trabaja a mano alzada creando un degradado que no toca la raíz, evitando así el efecto de crecimiento marcado. Por otro lado, las Babylights son hilos de luz extremadamente finos que recorren toda la melena, imitando el brillo natural que tiene el pelo de los niños bajo el sol.

Money Piece, cabello, peluquería (1)
El Money Piece, otras de las opciones si estás buscando darle un refresh a tu cabello

El Money Piece, otras de las opciones si estás buscando darle un refresh a tu cabello

Consejos para el cuidado del cabello y mantenimiento

Para decidir correctamente qué técnica te conviene según tu rutina diaria, considerá estos puntos fundamentales que te ayudarán a mantener el brillo y la vitalidad por mucho más tiempo:

  • El Balayage: Solo requiere retoques cada cinco o seis meses, siendo una opción muy cómoda.
  • Las Babylights: Son imbatibles si buscás que no se note el paso de la química en las raíces.
  • El Money Piece: Es el que menos daño genera al decolorar solo una pequeña zona frontal.
  • Renovación de color: El matiz debe revisarse cada treinta días para evitar tonos oxidados.

Es vital consultar con un colorista que evalúe la salud de tu fibra capilar antes de aplicar cualquier químico. Un buen diagnóstico permitirá que el resultado final sea brillante, sedoso y duradero en el tiempo, evitando que las puntas se abran prematuramente debido a la exposición a productos de mala calidad o tiempos de pose incorrectos.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza: el verano ya dejó $137.475 millones y consolidó a la provincia como uno de los destinos más elegidos

El Quini 6 acumula un pozo imponente de $14.200 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Alerta amarilla en Mendoza: tormentas y mal tiempo complicarán la alta montaña

El Telekino acumula $1.900 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Fiesta de la Vendimia: Las Heras recorre su pasado libertador y ferroviario

Brinco acumula un pozo de $220 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo

El Hospital Perrupato retoma las cirugías de alta complejidad y fortalece la salud regional

La escuela primaria ante un cambio histórico: proyectan 1,2 millones de alumnos menos para 2030

LO QUE SE LEE AHORA
Alerta meteorológica: desde el mediodía del viernes se espera mal tiempo en alta montaña.
Paso a Chile

Alerta amarilla en Mendoza: tormentas y mal tiempo complicarán la alta montaña

Las Más Leídas

Fueron imputados por el delito de homicidio agravado
Avanza la investigación

Homicidio en Luján de Cuyo: cayó una mujer conocida como "Maruca" y ya son 4 los imputados

Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de enero en Mendoza

Alerta meteorológica: desde el mediodía del viernes se espera mal tiempo en alta montaña.
Paso a Chile

Alerta amarilla en Mendoza: tormentas y mal tiempo complicarán la alta montaña

Mirá todo sobre el sorteo del Quini 6 de este miércoles 28 de enero: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 28 de enero: números ganadores del sorteo 3343

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales